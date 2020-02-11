Отпуск топлива в пластик может привести к пожару, говорят на АЗС. Правда? А почему тогда топливные баки сейчас делают из пластмассы?

Клиент — это тот, кто платит нам зарплату.

Генри Форд

Пластиковых канистр, в которые нельзя заливать топливо, полным-полно: одни пропускают через свои стенки топливные пары, другие вовсе растворяются от бензина. Но существуют и такие пластиковые канистры, которые специально предназначены для хранения топлива. Никаких технических проблем с их изготовлением нет. Ведь современные топливные баки тоже делают из пластмассы.

Нас пугают другим. При использовании любой пластиковой канистры (даже сертифицированной для хранения топлива) возникает статическое электричество, и, дескать, случайно проскочившая искра может стать причиной пожара. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь фиксировал подобные происшествия?

Эта канистра получила сертификат соответствия UN в Польше. Для справки: HDPE (high-density polyethylene) — это полиэтилен высокой плотности. А 5 литров — максимально допустимый объем канистры (заливаемого топлива), хотя реальный объем — 6 литров. Предусмотрено 20% запаса, как того и требует ГОСТ. Но обслуживать на АЗС «Роснефти» даже с такой правильной канистрой нас не стали.

Материалы по теме Пятилитровые канистры: выбираем лучшую

Мы обратились в Центр испытаний НАМИ: известны ли прецеденты? Руководитель центра Денис Загарин дал четкий ответ: ни одного такого случая не зафиксировано. И в интернете не нашлось страшных роликов с воспламенением горючего при наполнении пластиковой канистры.

А еще существует свежий ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации». Цитируем пункт 8.2.5: «Не допускается отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации».

ГОСТ Р 58404–2019 на АЗС разрешает отпуск топлива в пластиковые канистры, предна­значенные для хранения нефтепродуктов, — ­ с соответствующей маркировкой

Иными словами, если канистра предназначена для хранения нефтепродуктов, никакой заправщик не должен воротить от нее нос. Но ведь воротит! И наш недавний рейд за дизтопливом это подтвердил. В частности, на АЗС компании «Роснефть» отпускать топливо в пластиковую канистру категорически отказались. Мол, мы слышали про этот ГОСТ, но начальство запрещает.

Внутренний запрещающий документ от 23 сентября 2019 года говорит вот что: про ГОСТ знаем, однако риск воспламенения от статического электричества велик, а потому отпуск топлива в пластиковую тару считаем невозможным.

Материалы по теме Как выбрать канистру для горючего — 5 важных критериев

Странная ситуация. ГОСТ разрешает заправку, а внутренний циркуляр запрещает. Но по закону противоречия нет, ведь ГОСТ не требует обслуживать пластиковые канистры в обязательном порядке, а всего-навсего разрешает это делать. Типично российская ситуация, когда левая рука не желает знать, чем занята правая.

Проведем эксперимент: попробуем поджечь бензин с помощью статического электричества. В армии раз в году и палка стреляет, - может быть, и нам удастся спровоцировать опасный эффект?

Наэлектризовать канистру оказалось несложно: бумажки на столе она легко заставляет шевелиться. Но любой шерстяной свитер делает это еще лучше. Вас никогда не било током от собственной одежды? Куда логичнее обязать появляться на АЗС раздетыми!

Канистру-то наэлектризовали, но получить хоть какую-то искру с ее помощью нам так и не удалось. Именно поэтому обладателей хороших пластиковых канистр (сертифицированных для хранения топлива) на большинстве фирменных АЗС безоговорочно обслужат. В частности, это нам официально подтвердили на заправках ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти». А в компанию Роснефть мы направили запрос с просьбой прояснить ситуацию. Придет ответ — сообщим о результатах. А пока заправлять топливо в пластиковые канистры придется у других.