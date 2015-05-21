Что будет, если подсыпать сахар в бензобак? Эксперимент «За рулем»

Хочешь сделать пакость соседу — насыпь ему сахара в топливный бак. В классической франко-итальянской кинокомедии «Разиня» 1965 года с Бурвилем и де Фюнесом в главных ролях один из персонажей так и сделал — сработало отлично! Идея надолго засела в головах многих автомобилистов. Казалось бы, так и должно быть: как бедолаге очистить от липкой гадости фильтры, бензонасос и топливопроводы?
Но это в кино! А в реальной жизни? Проведем эксперимент. Берем прозрачную емкость с 95‑м бензином, погружаем в нее несколько кусочков сахара категории «Экстра» ГОСТ 33222–2015 (белый, кусковой — в чае прекрасно растворяется) и ждем, когда белые брусочки распадутся на частицы.
Эксперимент шел сутки — результат оказался нулевым. Получить новый сорт бензина с добавкой сахара нам не удалось: белые брусочки не превратились даже в кучку сахарного песка. Сахар в бензине не растворяется!
Может быть, в движении — при тряске — куски сахара развалятся? Может, и развалятся. Однако при этом «белая смерть» останется лежать горкой на дне бензобака, только и всего. А потому никаких засахаренных изнутри бензопроводов быть не может.
Впрочем, сахар может попасть в топливопровод! Но при одном важном условии: если в топливном баке оказалось хотя бы немного воды. Такое часто случается, например, когда влага конденсируется из воздуха, попавшего в бензобак при заправке. В воде-то сахар пусть частично, но всё же должен раствориться.
Поэтому продолжаем эксперимент и добавляем в емкость с бензином и сахаром воду. На донышке образуется тоненький слой своеобразного сиропа. А бензин, плотность которого ниже, оказывается сверху.
Пройдет ли этот сироп через фильтр, если при движении автомобиля его прибьет к заборному патрубку? Не закупорит ли он фильтрующий элемент? Это проверить несложно: берем фильтр тонкой очистки топлива, погружаем в емкость и подключаем бензонасос. Нет проблем: бензин с подслащенной водой спокойно преодолел фильтр.
А в трубках липкая масса может засохнуть? Не может: трубки герметичны, воде некуда испариться. Конечно, в цилиндре сахар не совсем полезен, но количество его столь невелико, что серьезного вреда двигателю «одноразовая порция» не причинит.
Делаем вывод: в кино «немного» преувеличили!
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