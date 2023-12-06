Что будет с ценами на заправках: детальный расклад

«За рулем» изучил динамику цен на топливо в 2023 году

Росстат рапортовал, что в октябре розничные цены на АЗС неуклонно снижались – до 2–2,5% каждую неделю. Параллельно падали цены на бирже. Похоже, усилия властей по сдерживанию аппетитов нефтяников дали определенные плоды.

Но если смотреть на картину в целом, то радоваться нечему. За девять месяцев 2023 года цены на бензин выросли на 9,69% – при заявленной инфляции в 6%.

В начале октября, сразу после частичного снятия ограничения на экспорт дизтоплива (ДТ), оптовая цена топлива снова подскочила. И по этой цене оно постепенно доберется до бензоколонок. Кабмин в ответ на это сообщил, что с 1 октября задним числом восстановят полный демпфер, подразумевающий стопроцентную компенсацию выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Таким образом, «половинная» компенсация действовала только в сентябре.

10 рублей убытка с каждого литра

Нефтяников можно понять. Глава Татнефти Наиль Маганов привел любопытные данные. При сентябрьском уровне розничных цен на АЗС в цене литра бензина 77,2% составляли налоги, а в цене ДТ налогов было 77,3%. С учетом доставки налоговая доля – 85,7%. Торгуя по таким ценам, компания получала 10 рублей убытка с продажи каждого литра АИ‑92, и 3 рубля – с литра солярки.

Сургутнефтегаз в октябре направил письмо в Госдуму РФ, сообщив свои расчеты: налоговая нагрузка по бензину превышает 103% от цены реализации, а по дизтопливу – 91%.

В общем, как оказалось, даже АЗС вертикально-интегрированных компаний топливо продают в убыток. А прибыль эти компании получают от демпфера и каких-то иных операций.

Может быть, в такой ситуации выгоднее вообще закрыть АЗС или перепрофилировать их в кафетерии? Тоже нет, потому что тогда некуда девать ­продукцию НПЗ.

Но и произвольно задирать цены недопустимо. ФАС в начале ноября сообщила, что возбудила 22 дела по итогам проверок цен на бензин в 14 субъектах. Мол, биржевая цена вернулась на уровень апреля, а потому извольте не завышать.

Проблема и решения

Маловероятно, что налоговая нагрузка в ближайшее время снизится – об этом даже и речи нет. Более того, с 1 января на 5% проиндексируют акцизные ставки на все виды автомобильного топлива. Для понимания: биржевая цена АИ‑92 в начале ноября составляла 47,7 тысячи рублей за тонну, акциз будет 15 тысяч рублей.

Что посоветовать нефтяным компаниям? Ничего не приходит в голову – стаканчик кофе и подогретая сосиска на АЗС и без того дороговаты.

Удивляет, что проблема «внезапного» роста розничных цен на топливо вообще существует, а борются с ней такими сложными методами, как заградительные пошлины на перепродажу нефтепродуктов теми, кто их не производит.

В конце концов, Роснефть (почти 3000 АЗС) и Газпромнефть (около 1500 АЗС) – это госкомпании. Доступно регулирование цен приказным порядком. А все, кто с ними конкурирует, волей-неволей будут ориентироваться на них – и при чрезмерно завышенных ценах потеряют клиентов.

Еще один путь апробирован властями Казахстана – там установлены предельные розничные цены на АИ‑92 и ДТ. Дешевле – можно, дороже – нельзя. Исключительно простая и прозрачная схема. Литр АИ‑92 у соседей стоит максимум 205 тенге – 40,7 рубля, солярки – 58,6 рубля. Почему так дешево? Объясняют, что доля налогов в цене почти в три раза ниже, чем у нас.

Но вообще из всех стран, с коими уместно проводить сравнение, Казахстан – единственный, где бензин дешевле, чем в России. У всех остальных – намного дороже, даже в нефтеносном Азербайджане. Выходит, напрасно жалуемся?