Дизеля нет, бензин – по талонам: что происходит на российских АЗС
Мало того, что на АЗС чуть ли не ежедневно переписывают ценники в сторону повышения, так еще и купить топливо можно далеко не на всех автозаправках. Так, на некоторых АЗС в Липецке, Туле, республиках Чувашии, Татарстане и Марий Эл, а также в Крыму фиксируется дефицит топлива.
По данным Telegram-канала Mash, на крупных сетевых и частных АЗС в Липецке АИ-92 продают по 59 рублей за литр, АИ-95 — по 65 рублей. В Туле на одной из АЗС покупателям и вовсе заявили, что АИ-92 можно купить только по талонам, АИ-95 могут приобрести исключительно юридические лица, а дизеля нет вовсе.
В Чувашии и близлежащих регионах за литр дизеля приходится выкладывать 80 рублей. В Крыму литр АИ-95 стоит 63-64 рубля, а на некоторых заправках продолжает исчезать дизтопливо.
В Минэнерго при этом уверены, что дефицит создан искусственно, хотя и не отрицают, что работают с бизнесом, чтобы стабилизировать ситуацию. К нормальным ценам стоимость топлива должна вернуться к концу октября.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Mash
Фото: URA.RU/TASS
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен