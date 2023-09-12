Дизеля нет, бензин – по талонам: что происходит на российских АЗС

В центральных районах России, на юге и в Поволжье образовался дефицит дизельного топлива

Мало того, что на АЗС чуть ли не ежедневно переписывают ценники в сторону повышения, так еще и купить топливо можно далеко не на всех автозаправках. Так, на некоторых АЗС в Липецке, Туле, республиках Чувашии, Татарстане и Марий Эл, а также в Крыму фиксируется дефицит топлива.

По данным Telegram-канала Mash, на крупных сетевых и частных АЗС в Липецке АИ-92 продают по 59 рублей за литр, АИ-95 — по 65 рублей. В Туле на одной из АЗС покупателям и вовсе заявили, что АИ-92 можно купить только по талонам, АИ-95 могут приобрести исключительно юридические лица, а дизеля нет вовсе.

В Чувашии и близлежащих регионах за литр дизеля приходится выкладывать 80 рублей. В Крыму литр АИ-95 стоит 63-64 рубля, а на некоторых заправках продолжает исчезать дизтопливо.

В Минэнерго при этом уверены, что дефицит создан искусственно, хотя и не отрицают, что работают с бизнесом, чтобы стабилизировать ситуацию. К нормальным ценам стоимость топлива должна вернуться к концу октября.

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Источник: Mash

Фото: URA.RU/TASS