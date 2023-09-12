Почти 62 рубля за литр: цены на дизель бьют рекорды

Дизтопливо на АЗС за неделю подорожало на 51 коп. до 61,66 рубля за литр

Цена топлива как на оптовом, так и на розничном рынках продолжает обновлять рекорды. За прошедшую неделю сильнее всего прибавил дизель: средняя розничная цена его на АЗС Москвы выросла на 51 копейку.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), которая проводит ежедневный мониторинг рынка, на столичных автозаправках дизельное топливо продают по 61,66 руб. за литр. Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 24 копейки.

Бензин за неделю с 4 по 11 сентября тоже подорожал: АИ-92 на 11 копеек до 50,56 руб./литр, АИ-95 – на 12 копеек до 56,07 руб./литр. Литр АИ-100 приближается к 70 руб. – сейчас на АЗС средневзвешенная цена его 68,83 рубля с ростом за прошедшую неделю на 57 копеек.

Вместе с тем, грузоперевозчики ждут действий от властей по госрегулированию цен на дизельное топливо. Об этом они попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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Источник: МТА

Фото: Александр Река/ТАСС