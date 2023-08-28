Госрегулирование цен на дизтопливо – чем нам это грозит

Максим Кадаков: фиксированные цены на дизтопливо приведут к дефициту и черному рынку

Ввести госрегулирование цен на дизельное топливо попросили грузоперевозчики, которые написали о наболевшем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как известно, цены на дизельное топливо в последнее время сильно подросли. На ряде АЗС регионов Центральной и Южной России дизель подорожал на 10%, и его стоимость составляет уже 68–70 рублей за литр.

Транспортники говорят, что они вынуждены поднимать цены за логистику, и скоро это отразится на стоимости товаров на полках в магазинах. Поможет ли госрегулирование решить проблему?

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Перевозчиков понять можно. Они хотят зафиксировать цену хотя бы на 60 рублях. 60 сегодня воспринимается как подарок судьбы, хотя вчера дизель был 55 рублей и даже меньше. В стоимость любого товара, конечно, заложены цены на логистику и топливо. И если дорожают солярка и бензин, дорожает все остальное. В итоге за все заплатит потребитель. Но расскажу, почему фиксировать цены не стоит.

Первое – вы не можете в рознице продавать топливо на АЗС дешевле, чем берете в опте. Кто-то должен либо доплачивать АЗС разницу, либо нужно каким-то волшебным образом ограничивать цены по всей цепочке. Чтобы АЗС покупали в опте бензин и солярку дешевле, чем сейчас. Как выставлять цены по всей цепочке, я не очень себе представляю.

Второе – фиксированные низкие цены при сегодняшнем курсе рубля еще активнее погонят солярку и бензин на экспорт. За границей больше заработаешь. Если зафиксировать цены и при этом производителям будет невыгодно продавать топливо по таким ценам на внутреннем рынке, они его будут придерживать до лучших времен, когда цены отпустят. То есть мы получим дефицит топлива и черный рынок, на котором топливо будет еще дороже, но оно там будет.

Тут надо либо пересматривать налоговую политику: снижать налоги и акциз на добычу полезных ископаемых (или вообще его обнулить) либо жестко квотировать экспорт бензина и солярки.

Хочу отметить, что перевозчики таким образом еще и себя прикрывают: они сейчас повысят тарифы на перевозку, им нужно своим клиентам объяснить, почему они это делают. Скажут: мы делали, что могли, писали Мишустину, но ничего не изменилось. Поэтому, при таких ценах на топливо, и цена за перевозку станет такой.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»