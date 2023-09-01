Сколько будет стоить топливо на АЗС осенью: мнение эксперта

Цена литра бензина на заправках осенью не превысит 63 рублей

Биржевая стоимость бензина АИ-95 продолжает бить рекорды: по итогам торгов четверга она превысила 74 тыс. рублей за тонну. Розничная цена также идет вверх, но не такими темпами, что связано, в том числе, с государственными мерами стабилизации ситуации на топливном рынке.

По прогнозам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяны Скрыль, осенью цена литра бензина на АЗС не превысит 62,98 рублей за литр. В то же время дизель будет стоить до 64,61 рубля за литр.

«Главной причиной для беспокойства является то, что темпы роста текущих цен на бензин и дизтопливо превышают накопленную инфляцию и делают невыгодной продажу топлива на АЗС конечному потребителю. В случае усугубления ситуации многие несетевые заправки могут закрыться», — отметила Скрыль.

Она напомнила, что со стороны государства нефтяным компаниям продолжаются демпферные выплаты, что позволяет надеяться на остановку роста цен на топливо.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos