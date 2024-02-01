Этого «китайца» сравнивают с Lamborghini – что внутри у кроссовера Dashing

Эксперт «За рулем» назвал яркие особенности кроссовера Jetour Dashing

Яркий дизайн

Первая поездка на Дашинге меня даже смутила: народ засматривался, провожал взглядом. Dashing и впрямь эффектен. Рельефные боковины, развитый задний спойлер, по-акульему прищуренные глаза-фары – в нем прослеживается явное сходство с эксклюзивным Lamborghini Urus.

На фотографиях Dashing кажется здоровяком. В реальности его длина составляет 4590 мм: чуть крупнее одноплатформенного Chery Tiggo 7, но компактнее Haval F7.

Спортивная внешность не означает соответствующей управляемости – подвеска Дашинга не провоцирует на активную езду. В поворотах кренится, на волнах – покачивается.

Вменяемый ценник

За Lambo придется заплатить более 50 млн рублей (за экземпляр без пробега). Dashing в 20 раз дешевле: цена начальной версии – 2 489 900 рублей.

Комплектация отнюдь не пустая: четыре подушки безопасности, а также вентиляция передних сидений, панорамная крыша, система кругового обзора, беспроводная зарядка для телефона, медиасистема с экраном 12,8 дюйма и функцией голосового управления, обогревы передних сидений, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Топ-версию предлагают за 3 189 900 рублей. Она дополнительно оснащена боковыми занавесками безопасности, памятью занимаемого положения у водительского кресла и боковых зеркал, подогревом задних сидений, двухзонным климат-контролем с ионизатором воздуха вместо кондиционера, более крупным экраном (15,6 дюйма) медиасистемы, адаптивным круиз-контролем и другими электронными ассистентами.

Интерьер оформлен в минималистичном стиле. Качество отделки неплохое. Хотя экокожу, которой обиты сиденья, лучше бы поменять на замшу - как на передней панели.

Цифровая приборка Дашинга не позволяет менять конфигурацию. Но показания крупные, со считыванием проблем нет.

Мощь под капотом

Базовый вариант снабжается 147-сильным турбомотором объемом 1,5 л. Если у Tiggo 7 с этим мотором идет только вариатор, то у Дашинга –механика (большая редкость в сегменте!) или 6-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Интересно, что по разгону до 100 км/ч двухпедальная версия выигрывает за явным преимуществом: 11,7 против 13,2 с.

Версия с турбомотором 1.6 более продвинутая. Впрыск непосредственный, cтепень форсировки заметно выше. Отдача выросла до 190 «лошадей» (в этом классе мощнее только новый Geely Atlas).

И у робота здесь уже семь передач. Выигрыш в динамике убедительный. Заявленный разгон до «сотни» – 10,5 с. У нас получилось перекрыть этот результат больше, чем на секунду, – 9,2 с!

Просторно и функционально

Внутри Dashing производит впечатление большого автомобиля. На запас пространства грех жаловаться и передним, и задним пассажирам. Сзади, помимо простора, Jetour подкупает наличием регулировки спинок по углу наклона.

Багажник вместительный – 486 л. При этом под полом установлено полноразмерное запасное колесо. Пятая дверь снабжена электроприводом с возможностью программирования высоты подъема и функцией бесконтактного доступа.

Сзади не только просторно, но и удобно. Если убрать центральный подлокотник, средний пассажир расположится с комфортом.

Стенки багажника обтянуты ворсом – как у дорогих и престижных машин. Порадовал и вместительный кармашек с эластичной сеткой – пятилитровая бутыль с незамерзайкой встает замечательно.

Интересные фишки

Как и у многих современных «китайцев», дверные ручки утапливаются заподлицо с кузовом. Но из гнезда они выныривают не целиком, а только одним краем. Неудобно – ладонью не ухватишься.

Очень понравилась наклонная площадка на центральной консоли – на ней свободно располагаются сразу два смартфона. При этом левая половинка в придачу снабжена индукционным зарядником.

Занятная фишка – дисплеи в передних дверях. На них выводятся показания наружной температуры и уровень загрязнения окружающего воздуха угарным газом. Интересно, если значения будет высокими, двери автоматически заблокируются?

П-образные дверные ручки были бы удобнее.

В таком положении экраны телефонов хорошо видны и водителю, и пассажиру.

Эргономика с приколами

Что смущает на водительском месте, так это почти полное отсутствие аппаратных кнопок на передней панели и торпедо. Управление всеми функциями – через экран медиасистемы. Через него не только настраиваете температуру в салоне и меняете частоту радиостанции, но даже регулируете зеркала и включаете свет фар!

А знаете, как активируется адаптивный круиз-контроль? Совсем нелогично: надо дважды качнуть вниз подрулевой рычажок управления трансмиссией!

Поначалу эти приколы дико раздражают, но через неделю пользования ко всему привыкаешь.

Ключа столь необычной формы прежде встречать не доводилось.

С асфальта не съезжать!

В основе Дашинга лежит модульная платформа Т1Х. Она подразумевает возможность установки трансмиссии 4х4, однако у Джетура привод исключительно передний. На этой машине на бездорожье лучше не соваться.

Заявленный клиренс – 160 мм. Но если Dashing не загружен, просвет составляет 175 мм (по нашим замерам). Однако мотор снизу прикрыт лишь фетровым пыльником. Если поставить железную защиту, клиренс сократится до показателей легковушек.

О главных фишках китайского кроссовера Jaecoo J7 тут