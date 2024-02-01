Гран-при
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как быстро ржавеет китайский кроссовер – на примере Haval
1 февраля
Как быстро ржавеет китайский кроссовер – на примере Haval
Эксперт «За рулем» выяснил, насколько быстро...
Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов
1 февраля
Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов
Эксперт «За рулем» раскрыл несколько секретов...
Выпускаемые в РФ автомобили должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3
1 февраля
Выпускаемые в РФ автомобили должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3
Упрощенный техрегламент для автомобилей...

Этого «китайца» сравнивают с Lamborghini – что внутри у кроссовера Dashing

Эксперт «За рулем» назвал яркие особенности кроссовера Jetour Dashing

Яркий дизайн

Новый кроссовер от 3 млн рублей: вместо Kia и Hyundai

Первая поездка на Дашинге меня даже смутила: народ засматривался, провожал взглядом. Dashing и впрямь эффектен. Рельефные боковины, развитый задний спойлер, по-акульему прищуренные глаза-фары – в нем прослеживается явное сходство с эксклюзивным Lamborghini Urus.

На фотографиях Dashing кажется здоровяком. В реальности его длина составляет 4590 мм: чуть крупнее одноплатформенного Chery Tiggo 7, но компактнее Haval F7.

Спортивная внешность не означает соответствующей управляемости – подвеска Дашинга не провоцирует на активную езду. В поворотах кренится, на волнах – покачивается.
Спортивная внешность не означает соответствующей управляемости – подвеска Дашинга не провоцирует на активную езду. В поворотах кренится, на волнах – покачивается.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Вменяемый ценник

За сколько реально продают «китайцев» – рейд по автосалонам Changan

За Lambo придется заплатить более 50 млн рублей (за экземпляр без пробега). Dashing в 20 раз дешевле: цена начальной версии – 2 489 900 рублей.

Комплектация отнюдь не пустая: четыре подушки безопасности, а также вентиляция передних сидений, панорамная крыша, система кругового обзора, беспроводная зарядка для телефона, медиасистема с экраном 12,8 дюйма и функцией голосового управления, обогревы передних сидений, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Топ-версию предлагают за 3 189 900 рублей. Она дополнительно оснащена боковыми занавесками безопасности, памятью занимаемого положения у водительского кресла и боковых зеркал, подогревом задних сидений, двухзонным климат-контролем с ионизатором воздуха вместо кондиционера, более крупным экраном (15,6 дюйма) медиасистемы, адаптивным круиз-контролем и другими электронными ассистентами.

Интерьер оформлен в минималистичном стиле. Качество отделки неплохое. Хотя экокожу, которой обиты сиденья, лучше бы поменять на замшу - как на передней панели.
Интерьер оформлен в минималистичном стиле. Качество отделки неплохое. Хотя экокожу, которой обиты сиденья, лучше бы поменять на замшу - как на передней панели.
Цифровая приборка Дашинга не позволяет менять конфигурацию. Но показания крупные, со считыванием проблем нет.
Цифровая приборка Дашинга не позволяет менять конфигурацию. Но показания крупные, со считыванием проблем нет.

Мощь под капотом

Новый Geely Atlas – первый тест (+ видео)

Базовый вариант снабжается 147-сильным турбомотором объемом 1,5 л. Если у Tiggo 7 с этим мотором идет только вариатор, то у Дашинга –механика (большая редкость в сегменте!) или 6-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Интересно, что по разгону до 100 км/ч двухпедальная версия выигрывает за явным преимуществом: 11,7 против 13,2 с.

Версия с турбомотором 1.6 более продвинутая. Впрыск непосредственный, cтепень форсировки заметно выше. Отдача выросла до 190 «лошадей» (в этом классе мощнее только новый Geely Atlas).

И у робота здесь уже семь передач. Выигрыш в динамике убедительный. Заявленный разгон до «сотни» – 10,5 с. У нас получилось перекрыть этот результат больше, чем на секунду, – 9,2 с!

Просторно и функционально

Внутри Dashing производит впечатление большого автомобиля. На запас пространства грех жаловаться и передним, и задним пассажирам. Сзади, помимо простора, Jetour подкупает наличием регулировки спинок по углу наклона.

Багажник вместительный – 486 л. При этом под полом установлено полноразмерное запасное колесо. Пятая дверь снабжена электроприводом с возможностью программирования высоты подъема и функцией бесконтактного доступа.

Сзади не только просторно, но и удобно. Если убрать центральный подлокотник, средний пассажир расположится с комфортом.
Сзади не только просторно, но и удобно. Если убрать центральный подлокотник, средний пассажир расположится с комфортом.
Стенки багажника обтянуты ворсом – как у дорогих и престижных машин. Порадовал и вместительный кармашек с эластичной сеткой – пятилитровая бутыль с незамерзайкой встает замечательно.
Стенки багажника обтянуты ворсом – как у дорогих и престижных машин. Порадовал и вместительный кармашек с эластичной сеткой – пятилитровая бутыль с незамерзайкой встает замечательно.

Интересные фишки

Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

Как и у многих современных «китайцев», дверные ручки утапливаются заподлицо с кузовом. Но из гнезда они выныривают не целиком, а только одним краем. Неудобно – ладонью не ухватишься.

Очень понравилась наклонная площадка на центральной консоли – на ней свободно располагаются сразу два смартфона. При этом левая половинка в придачу снабжена индукционным зарядником.

Занятная фишка – дисплеи в передних дверях. На них выводятся показания наружной температуры и уровень загрязнения окружающего воздуха угарным газом. Интересно, если значения будет высокими, двери автоматически заблокируются?

П-образные дверные ручки были бы удобнее.
П-образные дверные ручки были бы удобнее.
В таком положении экраны телефонов хорошо видны и водителю, и пассажиру.
В таком положении экраны телефонов хорошо видны и водителю, и пассажиру.

Эргономика с приколами

Просторный салон, надежные агрегаты и без излишеств – китайский кроссовер по цене Весты

Что смущает на водительском месте, так это почти полное отсутствие аппаратных кнопок на передней панели и торпедо. Управление всеми функциями – через экран медиасистемы. Через него не только настраиваете температуру в салоне и меняете частоту радиостанции, но даже регулируете зеркала и включаете свет фар!

А знаете, как активируется адаптивный круиз-контроль? Совсем нелогично: надо дважды качнуть вниз подрулевой рычажок управления трансмиссией!

Поначалу эти приколы дико раздражают, но через неделю пользования ко всему привыкаешь.

Ключа столь необычной формы прежде встречать не доводилось.
Ключа столь необычной формы прежде встречать не доводилось.

С асфальта не съезжать!

В основе Дашинга лежит модульная платформа Т1Х. Она подразумевает возможность установки трансмиссии 4х4, однако у Джетура привод исключительно передний. На этой машине на бездорожье лучше не соваться.

Заявленный клиренс – 160 мм. Но если Dashing не загружен, просвет составляет 175 мм (по нашим замерам). Однако мотор снизу прикрыт лишь фетровым пыльником. Если поставить железную защиту, клиренс сократится до показателей легковушек.

  • О главных фишках китайского кроссовера Jaecoo J7 тут
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемТимкин Юрий
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
01.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour Dashing

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв