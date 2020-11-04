Кроссовер за 20 млн. в глубинке: тест на терпимость

На Lamborghini Urus мы отправились... в Карелию, за грибами. Ну а куда еще на нем ехать?!

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Ветки хрустят под колесами, фары выхватывают из сумерек поросшую травой колею посреди глухого карельского леса. Эти места повидали много разного зверья, но только не машину с быком на эмблеме!

Для большой части тех, кто рос в восьмидесятые и девяностые, Lamborghini — это идол. Постеры с купе Countach и Diablo висели на стенах, в тумбочке лежала коробка с вкладышами от жвачек Kent Turbo. А сколько тысяч часов было убито на игру Need For Speed! Если бы кто-то шепнул мне тогда, мол, однажды итальянцы свернут с гоночной стези на бездорожье, я бы покрутил пальцем у виска.

Lamborghini Urus. Цена в России — от 17 175 325 ₽

Шла лесною стороной

Только что я нарезал повороты по красивейшим карельским дорогам (а они сейчас отличаются приличным качеством), и вот уже колонна из нескольких Ламбо спрыгивает с асфальта. Прямо как в Need for Speed: срезаем через лес, летим сломя голову по грейдеру!

Брод? Тоже можно! И без последствий: дорожный просвет позволяет. Главное — заранее выбрать внедорожный режим Terra. Помимо более спокойного отклика на педаль газа и более высокой допустимой степени пробуксовки в этом режиме пневмоподвеска поднимает кузов на 25 см над землей.

Urus построен на фольксвагеновской модульной архитектуре MLB evo с продольным расположением силового агрегата — она же у Audi Q7, Porsche Cayenne и даже у «народного» Туарега. У Audi заимствован и «железный» постоянный полный привод с дифференциалом Torsen.

Битурбомотор V8 производится на заводе Porsche в Цуффенхаузене.

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Четырехлитровый наддувный мотор V8 выдает 650 л.с. Для спорткаров Lamborghini показатель не рекордный, но для кроссовера — просто безумие.

По разбитой дороге Urus едет жестче, чем BMW X5 и соплатформенный Cayenne. Но это Lamborghini, Карл! Важно, что подвеска не допускает пробоев. Во многом именно поэтому на относительно ровном грейдере можно держать темп выше, чем на Патриоте.

На гравии Lambo послушен, словно боевой ралли-кар. Но когда валишь на товарной тачке за 20 миллионов, помогает не только система стабилизации, но и встроенный в мозги калькулятор. Цена низкопрофильной шины — 35 тысяч рублей. Если прикончишь и диск — ещё 114 тысяч. Не дай бог, оторву бампер — считай, что списал «в тотал» новую Гранту.

В общей сложности наш караван недосчитался трех колес. С размерностью R21 ожидать иного было бы наивно — но предлагаются и колеса на 2 дюйма больше!

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Бамперы остались целы. Удивительным образом мне удалось сохранить не только колеса, но и лакокрасочное покрытие: с лупой не ходил, но беглый осмотр не выявил царапин. А вот на других машинах не досчитались нескольких колес.

Когда ты в лесу, не поможет ни калькулятор, ни толстый бумажник. Хорошо, что взяли с собой техничку, полноразмерные запаски и крепкий подкатной домкрат!

А если нет технички? Если я один геройствую на своем Урусе, срезая на грунтовках угол по дороге из Питера до базы отдыха? Вдруг — хрясь! И я задираю Urus штатным домкратом, продавливающим мох, рискуя уронить машину на углекерамический тормозной диск (еще одна Гранта!) и ставлю складную докатку. В лесу. Ночью. Один. По уши в грязи. Не Италия, но романтично.

Не уверен, что кто-нибудь станет повторять наши подвиги — даже имея «чит-код» на бесконечное пополнение бюджета и бесплатный ремонт. А вот погонять на трек-днях — вполне.

Интерьер оригинален. Но и с родственными Audi пересечений полно — подрулевые переключатели, сенсорные экраны. Меню режимов движения обширно — от экстремально гоночных Sport и Corsa до внедорожного Terra. Управление коробкой может ввести в ступор непосвященных. Чтоб поехать назад, надо тянуть за рычаг. А Драйв активируется подрулевым лепестком. Сенсорные экраны мультимедийной системы и блока климат-контроля отзываются легкой вибрацией при касании.

Цифровая панель приборов может радикально менять вид в зависимости от выбранного режима шасси. Можно увидеть текущие ускорения по всем направлениям или вывести графику момента и мощности.

Новый поворот

На новенькой питерской трассе «Игора Драйв» я впервые и поэтому поначалу предельно осторожен: мощь есть, однако законы физики действуют и на 2,2 тонны снаряженной массы. Ео первое жесткое торможение и силовой вход в поворот дали понять: можно топить! В проворности Уруса есть и вклад подруливающих задних колес. Всё как на корриде: неповоротливый с виду бык молниеносен, стоит дать ему волю на арене.

Придерживает зверя лишь восьмиступенчатый автомат ZF: в затычных поворотах «Игоры» даже микрозадержки портят картину. Лечатся они ручным переключением или переходом на более сложный уровень игры.

Салон может быть как четырех-, так и пятиместным (на фото). Но при любом раскладе пятый седок лишний. Профиль сидений и высоченный тоннель как бы намекают.

В режимах Sport и Corsa «чакры» выпускной системы открываются, и двигатель начинает дышать полной грудью, сотрясая воздух под каждый сброс газа. Скорострельность коробки передач увеличивается, подвеска зажимается, а электроника уходит в тень. И Lamborghini атакует ещё яростнее.

На мокрой трассе бык то и дело пытается сбросить наездника, срывая заднюю ось. Хотя полный привод и постоянный, но по умолчанию больше момента отдается всё-таки назад (40:60 в пользу задних колес). Даже шины Pirelli P Zero Corsa не могут в полной мере превратить весь момент на колесах в соответствующее ускорение. Но если не выключать голову, ярость понятна и предсказуема! Среди всех кроссоверов своего формата Urus однозначно самый точный и быстрый.

Классовая ненависть

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За удовольствие надо платить. Я не про трек-дни, стоимость которых ничтожна по сравнению с ценой Уруса. Это же пара квартир в спальном районе Москвы или с десяток где-нибудь в областном центре. Больше 20 миллионов рублей!

Когда наш конвой сделал остановку в Сортавале, я услышали крик с верхнего этажа одного из домов:

— Сволочи, как вам не стыдно! Люди без работы сидят, а вы на таких машинах ездите!

Но Lamborghini — это не только золотая пыль в глаза. Это произведение инженерного искусства. Мало кто может себе позволить такой механизм, но это не мешает им восхищаться.

Конечно, Urus — не Countach и не Diablo. Выскочка на фоне легендарных суперкаров. Но он коммерчески успешен — в отличие от любимых школьниками 80-х броских купе. Ещё недавно Lambo расходились по миру общим тиражом в 3500 экземпляров в год, а Urus ­поднял продажи почти до девяти тысяч. Невольно вспоминается фраза фронтмена группы Depeche Mode Дэйва Гана: «Уж лучше я буду живым и сам смогу разговаривать с вами, чем мертвым, о котором заговорят все».

На Lamborghini в брод? Легко! Главное — на острые камни не напороться.

Автомобиль мечты! Мечты редко сбываются

Lamborghini Urus

Длина/ширина/высота/база 5112/2016/1638/3003 мм

5112/2016/1638/3003 мм Снаряженная масса 2200 кг

2200 кг Двигатель бензиновый с турбонаддувом, V8, 32 клапана, 3996 см³; 478 кВт/650 л.с. при 6000 об/мин; 850 Н·м при 2250–4500 об/мин

бензиновый с турбонаддувом, V8, 32 клапана, 3996 см³; 478 кВт/650 л.с. при 6000 об/мин; 850 Н·м при 2250–4500 об/мин Максимальная скорость 305 км/ч

305 км/ч Разгон 0–100 км/ч 3,6 с

3,6 с Топливо/запас топлива АИ-98/85 л

АИ-98/85 л Расход топлива в смешанном цикле 12,7 л/100 км

12,7 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8

Он был первым Lamborghini LM002

Задолго до кроссоверов Porsche Cayenne и Maserati Levante именно фирма Lamborghini первой сделала мощный, быстрый и дорогой внедорожник — это LM002 образца 1986 года. История его началась еще в 1977 году, когда в рамках проекта внедорожника для армии США был создан Lamborghini Cheetah. Монструозный среднемоторный вездеход служить не пошел, зато стал основой для будущего LM002. Под капотом — безумный для внедорожника атмосферный 12‑цилиндровый мотор L510 рабочим объемом 5,2 литра. В основе LM002 — трубчатый каркас. Подвеска полностью независимая. Для лучшей управляемости двигатель V12 (именно тот, что ставился на «космолет» Countach) перенесли вперед. Изначально в системе питания работало аж шесть сдвоенных карбюраторов. После двигатель обзавелся впрыском. Для своего времени это был самый быстрый внедорожник. Мотор мощностью 450 сил разгонял трехтонную махину до 200 км/ч, а первую сотню она набирала за 8,5 секунд. Аппетит был под стать имиджу — почти 30 л/100 км. Топливный бак соответствующий — 270 литров. Всего с 1986 по 1993 год было собрано 328 экземпляров LM002.

Фото автора и компании Lamborghini