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7,4 секунды до 100 км/ч и скромный расход – новая версия знакомого кроссовера

«За рулем» протестировал подзаряжаемый гибрид Chery Tiggo 7 Pro

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Конструктивно Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid ничем не отличается от гибридного Tiggo 8. Передние колеса могут крутить бензиновый турбомотор 1.5 (147 л. с.) и два электродвигателя суммарной отдачей 235 л. с., причем один из них еше и выполняет роль стартер-генератора. Управляется с этим хозяйством трехступенчатый робот DHT125 (Dedicated Hybrid Transmission).

Трогается машина исключительно на электричестве, а на скорости около 20 км/ч в дело может вступить ДВС. Или не вступить – если заранее выбрать режим принудительного движения только на электротяге.

При полностью заряженном литий-никель-марганец-кобальт-оксидном тяговом аккумуляторе (емкость 19,27 кВт·ч) в Chery обещают электрический пробег до 82 км. Верить?

Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid. Цена в России от 3 999 900 ₽
Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid. Цена в России от 3 999 900 ₽

Реалии

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Уже через 27 км после старта на приборке высвечивалось 50% заряда. Выходит, проехать на электротяге можно полсотни верст – если особо не лихачить. Я же пару раз устроил веселые старты, сжигая тем самым запас автономности. И заявленные 7,4 с разгона до сотни я не повторил – даже в спортрежиме получалось на полторы секунды дольше.

Правда, в салоне сидело четыре взрослых мужика, а в багажнике лежало столько же чемоданов. Так что это замеры «на глазок». А вообще, динамика впечатляет! Особенно хорошо гибрид пуляет с 80–100 км/ч – раз, и полетел.

За тем, по какому сценарию работает силовая установка, можно следить на экране медиасистемы.
Селектор трансмиссии также отвечает за выбор одной из трех степеней рекуперации – для этого надо качнуть его влево.
Интерьер не отличить от бензиновых модификаций. И отделан хорошо, и выглядит прилично.
Интерьер не отличить от бензиновых модификаций. И отделан хорошо, и выглядит прилично.

Но чем сильнее разряжен аккумулятор, тем меньше ретивости. ДВС начинает интенсивно его заряжать, силенок для энергичной езды остается с гулькин нос. И расход становится не таким оптимистичным: около 8 л/100 км, а не 1,8 литра, как в рекламном буклете.

Силовая установка способна действовать по 11 сценариям – где-то может работать только один электродвигатель, где-то два, где-то один плюс ДВС… Смена конфигурации работы силовой установки малозаметна – раздражал разве что задемпфированный старт.

По китайской традиции моторный отсек накрыт обширным пластиковым кожухом. Но все лючки и горловины оставлены в открытом доступе.
Зарядный разъем Type 2 расположен в левом крыле. Машина принимает только переменный ток мощностью до 7 кВт.

А подвеске, перекалиброванной под увеличенную массу гибрида, надо бы добавить энергоемкости. На трассе машина покачивается, клюет носом при торможениях, да и пробои случались. Активничать – никакого желания.

Оба электромотора располагаются в корпусе коробки передач. Тот, что выполняет роль стартер-генератора, соосен маховику ДВС, второй – вынесен отдельно.
Оба электромотора располагаются в корпусе коробки передач. Тот, что выполняет роль стартер-генератора, соосен маховику ДВС, второй – вынесен отдельно.

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Взрывных продаж от гибридного Tiggo 7 не ждем – «семерку» в основном берут в недорогих исполнениях, а миллионная разница в цене – это серьезно. Но цель Chery – приучить покупателей к тому, что компания делает высокотехнологичные машины.

И уже в 2024 году нам представят следующую итерацию гибридной силовой установки. Она получит более емкую тяговую батарею, которую можно будет подзаряжать не только переменным, но и – быстро – постоянным током. А запас хода на электричестве превысит 100 км. Интересно будет проверить.

Быстрая мода: как модернизировали гибридный Tiggo 8

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid: бензиновый двигатель, два электромотора и передний привод.
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid: бензиновый двигатель, два электромотора и передний привод.

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Не прошло и полгода, как гибридный Tiggo 8 модернизировали. Силовую установку трогать не стали, сосредоточившись на дизайне – визуальные обновки те же, что и у версии с ДВС.

Спереди – светящаяся эмблема, сзади – перемычка, соединившая фонари. Салон тоже стал современнее.

Прайс ожидаемо подрос: за Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid просят 5 199 900 рублей – на 270 тысяч больше, чем прежде.

Конвертация в гибрид никак не отразилась на вместительности багажника.
Под полом предусмотрена ячейка для хранения зарядного кабеля – его, кстати, дарят при покупке машины.
Сильный козырь гибрида – мощные и легкие ускорения с 80–100 км/ч. Бензиновые версии «семерки» так не могут.
Сильный козырь гибрида – мощные и легкие ускорения с 80–100 км/ч. Бензиновые версии «семерки» так не могут.
Разгонная динамика при заряженной батарее, акустический комфорт Подвеске не хватает энергоемкости, нет полного привода

Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid

  • Длина / ширина / высота / база 4513 / 1862 / 1696 / 2670 мм
  • Снаряженная / полная масса 1844 / 2323 кг
  • Объем багажника 475/1500 л
  • Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
  • Электрический двигатель № 1 (мотор-генератор) синхронный, трехфазный, пиковая мощность – 60 кВт/81 л. с. при 6500 об/мин, максимальная 30‑минутная – 25 кВт/34 л. с. при 2954 об/мин, 160 Н·м при 0–3300 об/мин
  • Электрический двигатель № 2 синхронный, трехфазный, пиковая мощность – 75 кВт/102 л. с. при 6500 об/мин, максимальная 30‑минутная – 40 кВт/54 л. с. при 5457 об/мин, 155 Н·м при 500–4400 об/мин
  • Тяговая батарея 55 А·ч, 19,27 кВт·ч, номинальное напряжение 350 В
  • Время разгона 0–100 км/ч 7,4 с
  • Максимальная скорость 180 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92 / 51 л
  • Расход топлива в зависимости от заряда батареи, смешанный цикл 1,8–7,3 л/100 км
  • Трансмиссия передний привод; Р3
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За РулемТимкин Юрий
Фото:Chery
Количество просмотров 4
25.01.2024
Фото:Chery
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