7,4 секунды до 100 км/ч и скромный расход – новая версия знакомого кроссовера
Конструктивно Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid ничем не отличается от гибридного Tiggo 8. Передние колеса могут крутить бензиновый турбомотор 1.5 (147 л. с.) и два электродвигателя суммарной отдачей 235 л. с., причем один из них еше и выполняет роль стартер-генератора. Управляется с этим хозяйством трехступенчатый робот DHT125 (Dedicated Hybrid Transmission).
Трогается машина исключительно на электричестве, а на скорости около 20 км/ч в дело может вступить ДВС. Или не вступить – если заранее выбрать режим принудительного движения только на электротяге.
При полностью заряженном литий-никель-марганец-кобальт-оксидном тяговом аккумуляторе (емкость 19,27 кВт·ч) в Chery обещают электрический пробег до 82 км. Верить?
Реалии
Уже через 27 км после старта на приборке высвечивалось 50% заряда. Выходит, проехать на электротяге можно полсотни верст – если особо не лихачить. Я же пару раз устроил веселые старты, сжигая тем самым запас автономности. И заявленные 7,4 с разгона до сотни я не повторил – даже в спортрежиме получалось на полторы секунды дольше.
Правда, в салоне сидело четыре взрослых мужика, а в багажнике лежало столько же чемоданов. Так что это замеры «на глазок». А вообще, динамика впечатляет! Особенно хорошо гибрид пуляет с 80–100 км/ч – раз, и полетел.
Но чем сильнее разряжен аккумулятор, тем меньше ретивости. ДВС начинает интенсивно его заряжать, силенок для энергичной езды остается с гулькин нос. И расход становится не таким оптимистичным: около 8 л/100 км, а не 1,8 литра, как в рекламном буклете.
Силовая установка способна действовать по 11 сценариям – где-то может работать только один электродвигатель, где-то два, где-то один плюс ДВС… Смена конфигурации работы силовой установки малозаметна – раздражал разве что задемпфированный старт.
А подвеске, перекалиброванной под увеличенную массу гибрида, надо бы добавить энергоемкости. На трассе машина покачивается, клюет носом при торможениях, да и пробои случались. Активничать – никакого желания.
Взрывных продаж от гибридного Tiggo 7 не ждем – «семерку» в основном берут в недорогих исполнениях, а миллионная разница в цене – это серьезно. Но цель Chery – приучить покупателей к тому, что компания делает высокотехнологичные машины.
И уже в 2024 году нам представят следующую итерацию гибридной силовой установки. Она получит более емкую тяговую батарею, которую можно будет подзаряжать не только переменным, но и – быстро – постоянным током. А запас хода на электричестве превысит 100 км. Интересно будет проверить.
Быстрая мода: как модернизировали гибридный Tiggo 8
Не прошло и полгода, как гибридный Tiggo 8 модернизировали. Силовую установку трогать не стали, сосредоточившись на дизайне – визуальные обновки те же, что и у версии с ДВС.
Спереди – светящаяся эмблема, сзади – перемычка, соединившая фонари. Салон тоже стал современнее.
Прайс ожидаемо подрос: за Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid просят 5 199 900 рублей – на 270 тысяч больше, чем прежде.
Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid
- Длина / ширина / высота / база 4513 / 1862 / 1696 / 2670 мм
- Снаряженная / полная масса 1844 / 2323 кг
- Объем багажника 475/1500 л
- Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Электрический двигатель № 1 (мотор-генератор) синхронный, трехфазный, пиковая мощность – 60 кВт/81 л. с. при 6500 об/мин, максимальная 30‑минутная – 25 кВт/34 л. с. при 2954 об/мин, 160 Н·м при 0–3300 об/мин
- Электрический двигатель № 2 синхронный, трехфазный, пиковая мощность – 75 кВт/102 л. с. при 6500 об/мин, максимальная 30‑минутная – 40 кВт/54 л. с. при 5457 об/мин, 155 Н·м при 500–4400 об/мин
- Тяговая батарея 55 А·ч, 19,27 кВт·ч, номинальное напряжение 350 В
- Время разгона 0–100 км/ч 7,4 с
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 51 л
- Расход топлива в зависимости от заряда батареи, смешанный цикл 1,8–7,3 л/100 км
- Трансмиссия передний привод; Р3
- «За рулем» можно читать в Viber
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