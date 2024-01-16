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Chery Tiggo 7 Pro по итогам краш-теста A-NCAP удостоился максимальных пяти звезд
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Chery Tiggo 7 Pro по итогам краш-теста A-NCAP удостоился максимальных пяти звезд

В Chery решили отчитаться о рекордных продажах в мировом масштабе

Продажи автомобилей китайского производителя Chery Group в мировом масштабе по итогам 2023 года выросли на 52,6% и составили рекордные 1,88 млн. В пресс-службе российского офиса компании рассказали, что марка завоевала признание у более чем 13 млн человек.

«Бизнес-стратегия марки базируется на "экологичности, технологиях, семье и дружеском общении". Отражением и подтверждением миротворческих ценностей компании являются достигнутый высокий результат в продажах и топовые позиции в рейтингах», — отметили в Chery.
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В частности, бренд Chery возглавил рейтинг Google и компании Kantar «ТОП-50 лучших мировых брендов Китая 2023 года». В этом списке учитываются все автопроизводители. Кроме того, марка занимает 14-ю строчку в списке китайских брендов из других отраслей рынка.

«Технологические инновации всегда были движущей силой Chery, и компания всегда была в авангарде развития гибридных технологий, аккумуляторных технологий и технологий интеллектуального вождения», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что кроссоверы Tiggo 7 Pro Hybrid и Tiggo 8 Pro Hybrid на выставке в Катаре в октябре 2023 года совершили технологический прорыв. В 2024 году компания Chery намерена презентовать свои электрокары.

В 2023 году лаборатория безопасности Chery в R&D-центре провела 532 теста и установив новый исторический рекорд. По итогам краш-теста по австралийской методике A-NCAP кроссовер Chery Tiggo 7 Pro удостоился максимальных пяти звезд.

Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
16.01.2024
Фото:Wikimedia
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