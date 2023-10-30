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Новые гибридные кроссоверы Chery – сколько они стоят в РФ?

Chery: цена гибридного Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid в России составит 4 млн рублей

Российское представительство марки Chery объявило цены на две модели кроссоверов в версии подзаряжаемого гибрида – Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Ранее «За рулем» подробно рассказывал о характеристиках и комплектациях этих машин.

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Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Вкратце напомним, что у обеих машин по три двигателя: в компании со 147-сильной 1,5-литровой турбо-«четверкой» работают два электромотора совокупной мощностью 88 л.с. С полным баком и полностью заряженной батареей Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid может проехать 1000 км.

Интерьер Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
Интерьер Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Для младшего Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid указывается расход топлива в смешанном цикле (всего 1,8 л/100 км) и пробег на чистом электричестве – 82 км по циклу NEDC.

Интерьер Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid
Интерьер Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid

Рекомендованные розничные цены, переданные дилерам Chery, для Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid составляют от 5,2 млн рублей (без учета маркетинговых программ), а для Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid – от 4 млн рублей.

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Фото: Chery

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За РулемИннокентий Кишкурно
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