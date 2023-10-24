1,8 л бензина на 100 км – объявлена дата продаж нового кроссовера Chery
Российское представительство китайского бренда Chery объявило, что до конца ноября у официальных дилеров появится новая версия кроссовера Tiggo 8 Pro. Новинка с семиместным салоном получила название Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и оснащена, как следует из названия, гибридной силовой установкой.
В отличие от представленного в августе Tiggo 8 Pro e+, новый вариант имеет обновленное ПО, обновленный экстерьер и расширенное оснащение. Силовая установка машины состоит из 1,5-литрового турбомотора и пары электродвигателей.
«Максимальная 30-минутная мощность двух электромоторов составляет 88 л.с. (65 кВт) и 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 литра. Суммарная мощность составляет 235 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунд. Максимальная скорость – 180 км/ч», – сообщает пресс-служба Chery.
При полном 60-литровом баке и полностью заряженной батарее запас хода составит до 1000 км, уточняют в представительстве. Расход топлива заявлен на уровне всего 1,8 л/100 км (допускается АИ-92), а на чистом электричестве машина способна пройти 80 км (по циклу NEDC).
Гибридная версия доступна в комплектации Ultimate, куда, в частности входят:
- литые диски 19"
- светодиодные ДХО и фонари
- полный зимний пакет
- кожаный салон
- передние сиденья с электрорегулировками, обогревом и вентиляцией
- водительское сиденье с массажем и памятью настроек (есть и у зеркал)
- панорамная крыша с люком
- панорамный обзор 540°
- парктроники
- бесключевой доступ, запуск с кнопки
- бесконтактное открытие багажника
- двухзонный «климат»
- премиальная аудиосистема, 10 динамиков
- беспроводная зарядка
- голосовое управление, видеорегистратор
- проекционный дисплей
- пакет электронных ассистентов, 9 подушек безопасности
Стоимость нового гибрида будет объявлена в день старта продаж. Для ориентира: объявленные в конце августа цены на бензиновый Tiggo 8 Pro Max начинались от 4 459 900 рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Chery
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