#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

1,8 л бензина на 100 км – объявлена дата продаж нового кроссовера Chery

Кроссовер Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid появится у дилеров Chery в ноябре

Российское представительство китайского бренда Chery объявило, что до конца ноября у официальных дилеров появится новая версия кроссовера Tiggo 8 Pro. Новинка с семиместным салоном получила название Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и оснащена, как следует из названия, гибридной силовой установкой.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В отличие от представленного в августе Tiggo 8 Pro e+, новый вариант имеет обновленное ПО, обновленный экстерьер и расширенное оснащение. Силовая установка машины состоит из 1,5-литрового турбомотора и пары электродвигателей.

«Максимальная 30-минутная мощность двух электромоторов составляет 88 л.с. (65 кВт) и 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 литра. Суммарная мощность составляет 235 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунд. Максимальная скорость – 180 км/ч», – сообщает пресс-служба Chery.
Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

При полном 60-литровом баке и полностью заряженной батарее запас хода составит до 1000 км, уточняют в представительстве. Расход топлива заявлен на уровне всего 1,8 л/100 км (допускается АИ-92), а на чистом электричестве машина способна пройти 80 км (по циклу NEDC).

Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Гибридная версия доступна в комплектации Ultimate, куда, в частности входят:

  • литые диски 19"
  • светодиодные ДХО и фонари
  • полный зимний пакет
  • кожаный салон
  • передние сиденья с электрорегулировками, обогревом и вентиляцией
  • водительское сиденье с массажем и памятью настроек (есть и у зеркал)
  • панорамная крыша с люком
  • панорамный обзор 540°
  • парктроники
  • бесключевой доступ, запуск с кнопки
  • бесконтактное открытие багажника
  • двухзонный «климат»
  • премиальная аудиосистема, 10 динамиков
  • беспроводная зарядка
  • голосовое управление, видеорегистратор
  • проекционный дисплей
  • пакет электронных ассистентов, 9 подушек безопасности
Интерьер Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
Интерьер Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Стоимость нового гибрида будет объявлена в день старта продаж. Для ориентира: объявленные в конце августа цены на бензиновый Tiggo 8 Pro Max начинались от 4 459 900 рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Chery

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 282
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 8 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв