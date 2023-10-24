1,8 л бензина на 100 км – объявлена дата продаж нового кроссовера Chery

Кроссовер Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid появится у дилеров Chery в ноябре

Российское представительство китайского бренда Chery объявило, что до конца ноября у официальных дилеров появится новая версия кроссовера Tiggo 8 Pro. Новинка с семиместным салоном получила название Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и оснащена, как следует из названия, гибридной силовой установкой.

В отличие от представленного в августе Tiggo 8 Pro e+, новый вариант имеет обновленное ПО, обновленный экстерьер и расширенное оснащение. Силовая установка машины состоит из 1,5-литрового турбомотора и пары электродвигателей.

«Максимальная 30-минутная мощность двух электромоторов составляет 88 л.с. (65 кВт) и 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 литра. Суммарная мощность составляет 235 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунд. Максимальная скорость – 180 км/ч», – сообщает пресс-служба Chery.

Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

При полном 60-литровом баке и полностью заряженной батарее запас хода составит до 1000 км, уточняют в представительстве. Расход топлива заявлен на уровне всего 1,8 л/100 км (допускается АИ-92), а на чистом электричестве машина способна пройти 80 км (по циклу NEDC).

Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Гибридная версия доступна в комплектации Ultimate, куда, в частности входят:

литые диски 19"

светодиодные ДХО и фонари

полный зимний пакет

кожаный салон

передние сиденья с электрорегулировками, обогревом и вентиляцией

водительское сиденье с массажем и памятью настроек (есть и у зеркал)

панорамная крыша с люком

панорамный обзор 540°

парктроники

бесключевой доступ, запуск с кнопки

бесконтактное открытие багажника

двухзонный «климат»

премиальная аудиосистема, 10 динамиков

беспроводная зарядка

голосовое управление, видеорегистратор

проекционный дисплей

пакет электронных ассистентов, 9 подушек безопасности

Интерьер Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Стоимость нового гибрида будет объявлена в день старта продаж. Для ориентира: объявленные в конце августа цены на бензиновый Tiggo 8 Pro Max начинались от 4 459 900 рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Chery