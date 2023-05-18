Кроссовер Сhery Tiggo 8 Pro e+: старт продаж и цена

Первый гибридный кроссовер марки представлен в семиместном исполнении и топовой комплектации Ultimate.

Дилеры марки Сhery начали продажи кроссовера Tiggo 8 PRO e+. С учетом маркетинговых программ цена новинки составляет 3 919 900 рублей. До конца июня 2023 года первые покупатели получат в подарок мощную зарядную станцию и сертификат на ее установку. Стоимость комплекса составляет 261 827 рублей.

Гибридный кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 1.5, мощностью 147 л.с., и двумя электродвигателями суммарной мощностью 88 л.с. Общая мощность силовой установки – 235 л.с.

Основные характеристики автомобиля:

максимальный пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100% в режиме трасса – до 1000 км;

расход топлива на 100 км пути при эксплуатации в реальных условиях составляет от 1.3 литра бензина с октановым числом 92;

запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера TIGGO 8 PRO e+ только при движении на электромоторах равен 75 км;

разгон до «сотни» занимает 7.5 секунд;

максимальная скорость – 180 км/ч.

В оснащение кроссовера входит: 18-дюймовые литые диски; светодиодные фары, дневные ходовые огни и задние фонари; зеркала с электроприводом складывания и повторителями поворотов, передние и задние датчики парковки, шесть подушек безопасности, датчик света и дождя, система голосового управления, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, бесконтактное открытие двери багажника и многое другое.

За безопасность Сhery Tiggo 8 Pro e+ отвечают: система стабилизации курсовой устойчивости, ABS, система мониторинга слепых зон, предупреждение о покидании полосы, ассистент удержания в полосе, система помощи при движении в пробках, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, система автономного экстренного торможения, предупреждение об опасности наезда сзади.

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Фото: Chery