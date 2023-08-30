Chery объявила цену нового Tiggo 8 Pro Max

Продажи рестайлингового кроссовера Chery по цене от 4,46 млн рублей стартовали в России

Китайская компания Chery провела презентацию обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max, на которой объявила цены и комплектации для российского рынка. Покупателям предлагают кроссоверы в комплектации Dreamline по цене от 4 459,9 тыс. рублей и Ultimate – от 4 650,9 тыс. рублей.

Семиместный автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с. и семиступенчатым роботом. Заявленная максимальная скорость – 210 км/ч, разгон до «сотни» - 8,4 сек.

Chery Tiggo 8 Pro Max предлагается в восьми цветах кузова, в том числе в трех новых: «технологичном сером», «серебристом сером» и «изумрудном зеленом».

Обновленный кроссовер получил дополнительное оборудование, в частности, проекционный дисплей, который выводит информацию о движении и состоянии автомобиля на лобовое стекло; систему кругового обзора в формате 540° (дает возможность визуального контроля рельефа подкапотного пространства); 9 подушек безопасности; камеры кругового обзора, которые позволяют «заглянуть» под днище автомобиля; комплекс телематических систем, позволяющих управлять автомобилем удаленно, и др.

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Источник, фото: Chery