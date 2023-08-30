#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаТуристамКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отдых «все включено» без алкоголя? Эксперимент начинаетсяОтдых «все включено» без алкоголя? Эксперимент начинается
РСТ: систему «все включено» без алкоголя хотят...
Chery объявила цену нового Tiggo 8 Pro MaxChery объявила цену нового Tiggo 8 Pro Max
Продажи рестайлингового кроссовера Chery по...
Названа причина, по которой у россиян вырос интерес к аренде автоНазвана причина, по которой у россиян вырос интерес к аренде авто
Россияне стали чаще пользоваться каршерингом...

Chery объявила цену нового Tiggo 8 Pro Max

Продажи рестайлингового кроссовера Chery по цене от 4,46 млн рублей стартовали в России

Китайская компания Chery провела презентацию обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max, на которой объявила цены и комплектации для российского рынка. Покупателям предлагают кроссоверы в комплектации Dreamline по цене от 4 459,9 тыс. рублей и Ultimate – от 4 650,9 тыс. рублей.

Семиместный автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с. и семиступенчатым роботом. Заявленная максимальная скорость – 210 км/ч, разгон до «сотни» - 8,4 сек.

Chery Tiggo 8 Pro Max предлагается в восьми цветах кузова, в том числе в трех новых: «технологичном сером», «серебристом сером» и «изумрудном зеленом».

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Новый кроссовер Chery с необычным дизайном уже доступен для заказа в России

Обновленный кроссовер получил дополнительное оборудование, в частности, проекционный дисплей, который выводит информацию о движении и состоянии автомобиля на лобовое стекло; систему кругового обзора в формате 540° (дает возможность визуального контроля рельефа подкапотного пространства); 9 подушек безопасности; камеры кругового обзора, которые позволяют «заглянуть» под днище автомобиля; комплекс телематических систем, позволяющих управлять автомобилем удаленно, и др.

Источник, фото: Chery

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 8 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв