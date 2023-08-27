Новый кроссовер Chery с необычным дизайном уже доступен для заказа в России

Chery Explore 06 с совершенно новым фирменным дизайном теперь можно заказать в России

Chery Explore 06 имеет габариты 4538 x 1898 x 1680 мм и колесную базу 2672 мм. Этот кроссовер привлекает внимание своим совершенно новым дизайном, который отличается от предыдущих моделей Chery.

Кроссовер оснащен 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" Передний или полный привод на выбор.

Внутри есть медиасистема с экраном диагональю 13,2 дюйма, панорамная крыша, проекционный экран, систему автономного вождения второго уровня, систему кругового обзора, акустику Sony с 8 динамиками и атмосферную подсветку.

В России автомобиль 2023 года выпуска будет стоить 3,99 млн рублей, в то время как в Китае цена на эту модель составляет всего 16 тысяч долларов.

Источник: Российская газета

Фото: Autohome.cn