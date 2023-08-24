Назван простой (и недорогой) в обслуживании китайский кроссовер

Эксперты «За рулем» оценили сложность стандартных операций по ТО и ремонту, а также доступность запасных частей и ассортимент заменителей для Chery Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 4 Pro прочно держится в топ‑10 продаж новых автомобилей. Не в последнюю очередь благодаря относительно вменяемой цене (от 2,1 млн рублей). Но означает ли красивая цена доступность в дальнейшей эксплуатации?

Мы загнали Tiggo 4 Pro с турбомотором 1.5 (147 л. с.) и вариатором в наш техцентр и оценили сложность обыкновенных операций по ремонту и обслуживанию, а также доступность запасных частей и ассортимент заменителей. Как всегда, удобство каждой операции оценили по пятибалльной шкале.

Замена масла: 4,0 балла

К пробке масляного картера двигателя и фильтру можно добраться только снизу. На тестовом автомобиле для этого потребовалось снять металлическую защиту, висящую на пяти тщедушных болтиках под ключ «на 10». После этого открывается доступ к сливной пробке, которая откручивается ключом «на 13».

Масляный фильтр расположился на задней стенке чугунного блока в районе первого цилиндра. Добраться до него немного мешает приводной вал правого колеса. Особенно аккуратным нужно быть при откручивании фильтра: следите, чтобы масло не полилось на привод и подрамник. Есть небольшая сложность с проверкой уровня масла – доступ к масляному щупу ограничивает декоративная крышка.

Оригинальный масляный фильтр обойдется примерно в 900 рублей. Есть и заменители разных производителей (в основном, китайских), цены на которые лежат в пределах от 300 до 1000 рублей.

Для замены понадобится пять литров моторного масла. Есть оригинальное масло Chery Oil вязкостью 5W‑30 или 5W‑40, которое стоит 7–7,5 тысяч рублей. Разумеется, в ассортименте – аналоги того же допуска API SN/CF. Их стоимость варьируется от 2,5 до 12 тысяч рублей в зависимости от производителя.

Замена воздушного фильтра двигателя: 4,5 балла

Пожалуй, замена воздушного фильтра двигателя – это самая простая операция в Tiggo 4 Pro. Крышка корпуса держится на трех винтах с головкой под крестовую отвертку. Немного мешается впускной патрубок, так что лучше его снять, ослабив хомут.

По китайской традиции никаких маркировок на оригинальном воздушном фильтре нет. Если нет возможности купить фирменный фильтр в заводской упаковке, то придется подбирать фильтрующий элемент по размерам. По уплотнению его размер 264×186 мм, а размеры фильтрующей части – 242×167 мм. Оригинальный фильтр Сhery стоит 460 рублей, а цены на заменители – от 280 до 1400 рублей.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

Салонный фильтр расположен, как у большинства современных автомобилей, под передней панелью за вещевым ящиком. Вопрос лишь в том, насколько просто к нему добраться. В случае Tiggo 4 Pro это несложно.

Для начала необходимо выкрутить два фиксатора ящика, для чего потребуется шлицевая отвертка или обычная монетка. После этого нужно отсоединить тягу микролифта «бардачка» и снять ее. Тогда открывается доступ к крышке салонного фильтра, которая держится на обычных защелках.

Оригинальный салонный фильтр в коробке Chery стоит 600 рублей. Такой же, но без упаковки, – вдвое дешевле. Есть и более дорогие аналоги с угольным напылением за 1500–1700 рублей.

Замена свечей зажигания: 4,0 балла

Чтобы заменить свечи зажигания, перво-наперво надо снять декоративную крышку двигателя – она держится на четырех направляющих. Тогда открывается доступ ко всем четырем катушкам зажигания. Каждая держится на двух болтах с головкой «на 8». Форма катушек – прямая, без изгибов, так что с извлечением проблем нет. Перед обратной установкой стоит смазать посадочные места силиконовой смазкой, чтобы резина не прикипела к свечному колодцу.

Приятно, что свечные колодцы остаются совершенно чистыми, что бывает не на всех машинах. Чтобы выкрутить свечи зажигания, потребуется свечной ключ «на 16». Желательно с резиновой втулкой, чтобы было проще извлечь свечу. Родная иридиевая свечка стоит примерно 600 рублей за штуку. Есть как странные китайские аналоги за 300–350 рублей, так и изделия Denso или NGK по 1600–1700 рублей за одну свечу.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Колеса Chery Tiggo 4 Pro держатся на болтах с головкой «на 17». Конструкция передних тормозов вполне обычная – суппорт перемещается на двух направляющих. Чтобы его откинуть, нужно выкрутить одну из направляющих ключом «на 13», удерживая контргайку вторым ключом «на 22».

После этого суппорт откидывается, открывая доступ к колодкам, которые дополнительно удерживаются пружинными скобами. Перед тем как покупать тормозные колодки, важно узнать, какой тип суппорта установлен на вашем автомобиле – их два, и они отличаются как внешне, так и диаметром цилиндра. Маркировку (57 или 60) можно найти на самом суппорте.

Хотя колодки отличаются, цены у них схожие. За оригинальный комплект нужно отдать более девяти тысяч рублей! Есть много «неоригинала» по ценам от 1,5 до 8 тысяч – как для одного типа суппортов, так и для другого.

Блок реле и предохранителей: 3,0 балла

С блоком реле и предохранителей под капотом сложностей нет. Он легкодоступен, а крышка держится на обычных защелках. На ее обратной стороне есть зажим для извлечения предохранителей и схема (на китайском и английском).

Куда сложнее со вторым блоком в салоне. Расположен он слева от рулевой колонки под пластиком передней панели. Сначала может показаться, что панель сидит на пистонах, но это справедливо лишь для правой ее части. А вот левый торец держится на трех винтах под крестовую отвертку.

И чтобы до них добраться, нужно снять левую торцевую панель. Пластик жесткий, и даже летом, дабы его не сломать и не поцарапать, нужно иметь пластиковую лопатку для снятия обшивок. Только после этого можно будет окончательно снять панель, скрывающую второй блок реле и предохранителей.

ИТОГИ

В целом из всех китайских кроссоверов, что прошли через наш тест-ремонт, Chery Tiggo 4 Pro оказался одним из самых простых в самостоятельном обслуживании и ремонте. Да и с поиском основных запасных частей и расходников особых проблем нет: модель-то популярная.

Жизнь осложняет лишь необходимость подбора передних тормозных колодок и тяжелый доступ к салонному блоку предохранителей. Но даже с учетом этого Tiggo 4 Pro зарабатывает «четверку», хоть и с некоторой натяжкой.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплектующие, ₽ Минимальная цена неоригинальных комплектующих, ₽ Максмальная цена неоригинальных комплектующих, ₽ Моторное масло 5W-30 7500 2500 12 000 Масляный фильтр 900 300 1400 Салонный фильтр 600 340 1600 Свеча зажигания (комплект) 2650 1300 7000 Передние тормозные колодки 9700 1480 7600

* Цены приведены по состоянию на июль 2023 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый

инструмент Примечание Замена моторного масла 4,0 ключ для откручивания масляного фильтра, ключи «на 10» и «на 13» необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 4,5 крестовая отвертка для удобства можно открутить впускной патрубок Замена свечей зажигания 4,0 ключ «на 8», свечной ключ «на 16» – Замена тормозных колодок 4,0 ключи «на 13», «на 17» и «на 22», шлицевая отвертка необходим домкрат или подъемник, нужно выяснить тип суппорта Замена реле и предохранителей 3,0 крестовая отвертка, лопатка для снятия обшивки – Замена салонного фильтра 4,0 плоская отвертка –