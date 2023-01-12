За последний год рынок моторных масел сильно изменился. Многие известные бренды ушли. И владельцы автомобилей занервничали: где искать замену? Давайте разберемся.

Кто сейчас поставляет масла на наш рынок?

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Сегодня представлено более тысячи брендов смазочных материалов. Лидеры по общему объему поставок — российские вертикально интегрированные (контролирующие все производственные процессы, от добычи до продажи) нефтяные компании: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть.

Их доля в 2022 году выросла за счет ухода с рынка и закрытия производств таких «монстров», как Shell и Total. Одновременно увеличились объемы поставок независимых российских производителей, которые смогли быстро отреагировать на текущие изменения.

Поменялась и структура импортных поставщиков. После того как компании BP-Castrol и ExxonMobil официально объявили о прекращении деятельности в России, вырос импорт из Турции, Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии.

Хорошо известные у нас частные европейские марки (Aimol, Addinol, Ravenol, Mannol) пусть немного, но тоже выросли в объемах поставок. Появились и новые зарубежные бренды. В основном — на отдельных локальных рынках.

Сейчас на полках крупных сетевых магазинов масел можно найти практически всё — в том числе из ассортимента официально ушедших марок. Правда, сильно выросло количество подделок «под фирму»: мошенники копируют именно зарубежные продукты.

По фото трудно определить, где расположено производство и какой у него профиль. То же относится и к качеству продукции. При отсутствии на складах у дилеров рекомендованных или оригинальных жидкостей с фирменными допусками переход на отечественные масла с аналогичными характеристиками по классификации SAE, API, ACEA или российской национальной ААИ в большинстве случаев неминуем.

Нет ли проблем с поставками масел высшей категории SP?

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Смазочные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками категории SP по API есть в настоящий момент как у импортеров, так и у российских производителей (Лукойл, Sintec Lubricants и прочие).

У сервисменов есть выбор надежных производителей, причем конкуренция поставщиков масел очень высокая практически во всех категориях качества. Дефицита предложения не наблюдается.

Растет импорт корейских масел — ZIC, Kixx, S-Oil. Любопытно, что производители масел из Китая пока не занимают существенной доли российского рынка.

Откуда берут присадки отечественные производители?

Доля зарубежных производителей присадок на российском рынке до 2022 года составляла около 66%. В текущем году на их место активно приходят китайцы.

Российские компании также активизировались. И в ближайшее время ожидается рост внутреннего производства как готовых пакетов присадок, так и отдельных компонентов для них.

При этом отечественные производители масел утверждают, что и прежние поставки сохранились. Только логистика сильно усложнилась и маршруты следования значительно удлинились.

Для собственного производства нужно и так называемое базовое масло. Сегодня базовые масла 1, 2, 3 и 3+ групп частично производят и в России, хотя основной приток идет из-за границы. А вот группы 4 и 5 пока завозятся только из-за рубежа.

Нужно ли чаще менять масло в нынешних условиях?

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Настроение потребителей понятно: при отсутствии абсолютного доверия к маслу лучше менять его почаще. Еще задолго до нынешних событий мы сравнили две «синтетики» — импортную и отечественную.

Задача — продержаться условные 15 000 км на стендах. Причем зарубежное масло должно было выдержать всю дистанцию, а наше масло мы заменяли свежим на середине (через 7500 км).

Импортное отработало нормально, хотя параметры под конец и «просели». Наше масло тоже выдержало. Причем по денежным затратам езда на отечественном масле с более частыми заменами оказалась выгоднее, чем на зарубежном.

Впрочем, сокращать интервал между заменами масла любят не только у нас. Так, в Японии он, в среднем, составляет 7000 км. К примеру, 2-литровый двигатель Toyota 8AR FTS, требующий масло SAE 0W-20, рассчитан именно на такой режим замены.

Но на частоту замены масла влияют и многие другие факторы: как владелец эксплуатирует автомобиль, какое топливо использует, по каким дорогам ездит. В любом случае нужно ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля.

Какой срок хранения моторного масла?

Раньше срок хранения определял ГОСТ, и он составлял пять лет. Но в последнее время все чаще производители сокращают его до трех. Скорее всего, это связано с изменением рецептур и усложнением процессов растворения и стабильности новых типов присадок при смешении масел на производстве.

К примеру, некоторые производители не рекомендуют хранить масла SAE 0W-20 дольше 18 месяцев. Впрочем, срок годности конкретного масла всегда можно уточнить непосредственно у производителя. Почти у всех сейчас работают «горячие линии».