Российский дешевле? Чем отличаются вэны Соллерс SP7 и GAC M8

Назван наиболее интересный бизнес-вэн среди самых доступных по цене

До прошлого года GAC M8 был самым доступным из официально представленных на российском рынке бизнес-вэнов. В 2025 году его подвинули сразу два автомобиля – Соллерс SP7 и его клон JAC RF8, между которыми разница в цене составляет всего 1000 рублей. Оправдана ли экономия?

Особенности Соллерс SP7 и GAC M8

Хотя в статье мы рассматриваем вэн под маркой Соллерс, все написанное в полной мере относится и к Джаку, который послужил основой для «отечественной» модели. Машина насчитывает 5215 мм в длину, а между осями у нее 3100 мм. У нее независимая подвеска и дисковые вентилируемые тормоза «по кругу». Снаряженная масса – 2110 кг.

Во внешности Соллерса SP7 глазу невозможно за что-то зацепиться.

Двухлитровый турбомотор имеет мощность 237 л.с. (у Джака 236 л.с.) и 390 Нм. Двигатель может работать на бензине АИ-92. Через 8-ступенчатый автомат он приводит передние колеса. На разгон до 100 км/ч вэну требуется 9,8 с, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Соллерс стоит на колесах размерности 225/55 R18.

Конфигурация салона – 2+2+3. На первых двух рядах установлены индивидуальные кресла со всеми положенными по статусу атрибутами комфорта. На галерке – трехместный диван. Его можно сдвигать вдоль, а также откинуть вперед спинку, выгадав больше места для багажа.

GAC M8 по ключевым характеристикам выглядит еще одним «близнецом» Соллерса. Хотя, разумеется, это абсолютно другая машина. Просто каноны бизнесвэностроения в Китае близки у всех брендов. GAC на 3 мм короче и на 30 мм проигрывает по расстоянию между осями. Зато снаряженная масса на 50 кг ниже. Отличие по шасси – только в невентилируемых тормозных дисках сзади.

GAC M8 можно назвать эпатажным. Особенно за его переднюю оптику сложной формы.

Двигатель слабее на шесть сил, зато в нем на 10 Нм больше. Заливать требуется более дорогой бензин АИ-95. Та же коробка, тот же тип привода. «Восьмерка» набирает 100 км/ч за те же 9,8 с, но по максимальной скорости медленнее на 10 км/ч. Колеса у него той же размерности, что у Соллерса, равно как и бензобак – на 65 л.

Идентичны машины и по внутренней компоновке. Правда, у ГАКа есть эксклюзивная топовая версия Lounge всего с четырьмя местами в салоне. Однако при цене в 8 млн рублей конкурентом Соллерсу ее считать уже нельзя.

Варианты и цены Соллерс SP7 и GAC M8

Покупатель Соллерса SP7 может выбирать только цвет кузова и салона. Комплектация одна и стоит 5,08 млн рублей. За безопасность отвечают шесть подушек и набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, парктроник спереди и сзади плюс камеры кругового обзора с функцией «прозрачного шасси».

У покупателя Соллерса есть выбор: интерьер черного или кофейного цвета. Оттоманки – обязательное оборудование для машин этого класса.

Электроприводами снабжены сиденья двух первых рядов Соллерса, боковые сдвижные двери и пятая дверь. Обогреваются передние и задние кресла, руль и форсунки стеклоомывателя. Климат-контроль – трехзонный, света в салоне добавляет панорамная крыша. Вентиляция есть у кресел первого и второго ряда, массажер положен только пассажирам второго ряда. В составе аудиосистемы 12 динамиков. На передней панели установлены два дисплея по 12,3 дюйма, мультимедиасистема поддерживает подключение по протоколам Android Auto и Apple CarPlay.

Начальная версия GAC M8 называется GT и стоит 6 млн рублей. В отличие от конкурента здесь есть обогрев лобового стекла, функция бесконтактного открывания пятой двери, больше настроек передних кресел. Применяется задняя подушка безопасности, прикрывающая головы пассажиров третьего ряда при ударе в корму. Центральный экран – на 14,6 дюйма.

GAC предлагает черно-красный или светло-серый салон. Материалы лучше по качеству, чем в Соллерсе, и собраны в более изысканный ансамбль.

Повышение до уровня оснащения GX стоит 550 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит хромированные легкосплавные диски, потолок с подсветкой, акустические стекла, ароматизатор салона, солнцезащитные шторки в сдвижных дверях, расширенный функционал сидений второго ряда, автопарковщик.

Версия GX Premium за 6,75 млн рублей дополнительно предлагает электромагнитную адаптивную подвеску.

Выводы по Соллерс SP7 и GAC M8

Будучи дешевле почти на миллион рублей, Соллерс SP7 ничем не уступает конкуренту GAC M8 по характеристикам, а в плане оснащения проигрывает лишь в отдельных, не самых принципиальных позициях. Зато он изысканнее оформлен снаружи и внутри, что при покупке статусного автомобиля тоже имеет ценность.

