Jaecoo J8
16 марта
Большой семейный кроссовер Jaecoo стал доступнее, называем цены
Кроссовер Jaecoo J8 в России подешевел на 200...
Первый прототип ГАЗ-24 появился еще в самом конце 1963 года. Его так скрывали, что нормальных фото машины не осталось. Но ходовой образец был очень похож на макет художника Льва Еремеева. Образцы второй серии были уже другими, куда более близкими к серийной «двадцатьчетверке».
16 марта
Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало
Появились фото редких образцов Волг, которые...
Haval рассматривает варианты расширения производства в России
16 марта
Haval рассматривает варианты расширения производства в России
Дамир Каримов: При необходимости производство...

Российский дешевле? Чем отличаются вэны Соллерс SP7 и GAC M8

Назван наиболее интересный бизнес-вэн среди самых доступных по цене

До прошлого года GAC M8 был самым доступным из официально представленных на российском рынке бизнес-вэнов. В 2025 году его подвинули сразу два автомобиля – Соллерс SP7 и его клон JAC RF8, между которыми разница в цене составляет всего 1000 рублей. Оправдана ли экономия?

Особенности Соллерс SP7 и GAC M8

Хотя в статье мы рассматриваем вэн под маркой Соллерс, все написанное в полной мере относится и к Джаку, который послужил основой для «отечественной» модели. Машина насчитывает 5215 мм в длину, а между осями у нее 3100 мм. У нее независимая подвеска и дисковые вентилируемые тормоза «по кругу». Снаряженная масса – 2110 кг.

Во внешности Соллерса SP7 глазу невозможно за что-то зацепиться.
Во внешности Соллерса SP7 глазу невозможно за что-то зацепиться.

Двухлитровый турбомотор имеет мощность 237 л.с. (у Джака 236 л.с.) и 390 Нм. Двигатель может работать на бензине АИ-92. Через 8-ступенчатый автомат он приводит передние колеса. На разгон до 100 км/ч вэну требуется 9,8 с, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Соллерс стоит на колесах размерности 225/55 R18.

Рекомендуем
Честный тест-драйв Jaecoo J8: реальная ли это замена Мерседесу?

Конфигурация салона – 2+2+3. На первых двух рядах установлены индивидуальные кресла со всеми положенными по статусу атрибутами комфорта. На галерке – трехместный диван. Его можно сдвигать вдоль, а также откинуть вперед спинку, выгадав больше места для багажа.

GAC M8 по ключевым характеристикам выглядит еще одним «близнецом» Соллерса. Хотя, разумеется, это абсолютно другая машина. Просто каноны бизнесвэностроения в Китае близки у всех брендов. GAC на 3 мм короче и на 30 мм проигрывает по расстоянию между осями. Зато снаряженная масса на 50 кг ниже. Отличие по шасси – только в невентилируемых тормозных дисках сзади.

GAC M8 можно назвать эпатажным. Особенно за его переднюю оптику сложной формы.
GAC M8 можно назвать эпатажным. Особенно за его переднюю оптику сложной формы.

Рекомендуем
Китайские автомобили и сибирские морозы: что показали испытания новинок для России

Двигатель слабее на шесть сил, зато в нем на 10 Нм больше. Заливать требуется более дорогой бензин АИ-95. Та же коробка, тот же тип привода. «Восьмерка» набирает 100 км/ч за те же 9,8 с, но по максимальной скорости медленнее на 10 км/ч. Колеса у него той же размерности, что у Соллерса, равно как и бензобак – на 65 л.

Идентичны машины и по внутренней компоновке. Правда, у ГАКа есть эксклюзивная топовая версия Lounge всего с четырьмя местами в салоне. Однако при цене в 8 млн рублей конкурентом Соллерсу ее считать уже нельзя.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бывший завод GM в Шушарах перезапустят для выпуска кроссоверов...
С 1 сентября 2026 года процедура техосмотра в России изменится из-за...
Мотор V8 и передний привод – какой чуть не стала Волга

Варианты и цены Соллерс SP7 и GAC M8

Покупатель Соллерса SP7 может выбирать только цвет кузова и салона. Комплектация одна и стоит 5,08 млн рублей. За безопасность отвечают шесть подушек и набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, парктроник спереди и сзади плюс камеры кругового обзора с функцией «прозрачного шасси».

У покупателя Соллерса есть выбор: интерьер черного или кофейного цвета. Оттоманки – обязательное оборудование для машин этого класса.
У покупателя Соллерса есть выбор: интерьер черного или кофейного цвета. Оттоманки – обязательное оборудование для машин этого класса.

Рекомендуем
Дизель на 150 сил, «пневма», коробки на выбор: новинки российской сборки

Электроприводами снабжены сиденья двух первых рядов Соллерса, боковые сдвижные двери и пятая дверь. Обогреваются передние и задние кресла, руль и форсунки стеклоомывателя. Климат-контроль – трехзонный, света в салоне добавляет панорамная крыша. Вентиляция есть у кресел первого и второго ряда, массажер положен только пассажирам второго ряда. В составе аудиосистемы 12 динамиков. На передней панели установлены два дисплея по 12,3 дюйма, мультимедиасистема поддерживает подключение по протоколам Android Auto и Apple CarPlay.

Начальная версия GAC M8 называется GT и стоит 6 млн рублей. В отличие от конкурента здесь есть обогрев лобового стекла, функция бесконтактного открывания пятой двери, больше настроек передних кресел. Применяется задняя подушка безопасности, прикрывающая головы пассажиров третьего ряда при ударе в корму. Центральный экран – на 14,6 дюйма.

GAC предлагает черно-красный или светло-серый салон. Материалы лучше по качеству, чем в Соллерсе, и собраны в более изысканный ансамбль.
GAC предлагает черно-красный или светло-серый салон. Материалы лучше по качеству, чем в Соллерсе, и собраны в более изысканный ансамбль.

Повышение до уровня оснащения GX стоит 550 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит хромированные легкосплавные диски, потолок с подсветкой, акустические стекла, ароматизатор салона, солнцезащитные шторки в сдвижных дверях, расширенный функционал сидений второго ряда, автопарковщик.

Версия GX Premium за 6,75 млн рублей дополнительно предлагает электромагнитную адаптивную подвеску.

Выводы по Соллерс SP7 и GAC M8

Рекомендуем
Новейший внедорожник российской сборки — первый тест!

Будучи дешевле почти на миллион рублей, Соллерс SP7 ничем не уступает конкуренту GAC M8 по характеристикам, а в плане оснащения проигрывает лишь в отдельных, не самых принципиальных позициях. Зато он изысканнее оформлен снаружи и внутри, что при покупке статусного автомобиля тоже имеет ценность.

  • Просторно и слишком мощно: 5 плюсов и 2 особенности Nordcross 001: «За рулем» оценил кроссовер Nordcross со шведскими генами в богатой версии.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Милешкин Кирилл
Фото:компании-производители
16.03.2026 
Фото:компании-производители
