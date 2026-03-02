Просторно и слишком мощно: 5 плюсов и 2 особенности Nordcross 001

«За рулем» оценил кроссовер Nordcross со шведскими генами в богатой версии

Компания Geely в России уже пару лет как занимается «почкованием»: сначала появились бренды Belgee и Knewstar, а теперь еще один – Nordcross. Под ним будут продаваться недешевые машины производства компании Lynk & Co (входит в корпорацию Geely). В 2022 году она должна была появиться в России под своим именем, но не успела.

Geely рискует. Если Belgee добился успеха за счет выгодных цен (белорусская сборка), то дорогие кроссоверы Knewstar (переоформленный Geely Tugella) популярными не стали. А ведь машины Nordcross еще дороже: стоимость 001 составляет 6,83 млн рублей. Что получит покупатель за эти деньги.

Скандинавское наследие Nordcross 001

Кроссовер 001 представляет собой переименованный Lynk & Co 09, а это, по сути, Volvo XC90 второго поколения (шведская марка тоже принадлежит Geely). У них общая модульная платформа SPA, одинаковая до миллиметра колесная база, но габаритная длина у Нордкросса побольше – 5042 мм.

Nordcross 001

Схема шасси вольвовская: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. Но если для Volvo за доплату доступна пневмоподвеска, то для «китайца» – нет.

Снаружи 001 воспринимается уже несколько старомодным. Что неудивительно: исходник показан в 2021 году, а донорский ХС90 выпускается уже 11 лет.

Но у Нордкросса есть то, что до сих пор еще является технической диковинкой – матричные фары. Светят ярко, ездить с ними очень приятно. Жаль только, что про омыватели китайцы не подумали – под мутной пеленой реагентов эффективность фар быстро сходит на нет.

Салон Nordcross 001

Разделенный в соотношении 60/40 второй ряд перемещается в продольном направлении и позволяет регулировать угол наклона спинок.

Солидные габариты обеспечили кроссоверу завидный простор в салоне и багажнике. Спереди места с избытком, во втором ряду – тоже. А ведь есть еще и третий ряд сидений, где усядутся пара взрослых людей. Поэтому 001 – полноценный семиместный автомобиль.

У пассажиров второго ряда есть пульт управления микроклиматом – тут редкий для сегмента четырехзонный климат-контроль.

Багажник тоже порадовал: даже с поднятыми спинками третьего ряда он вместителен, но если их сложить… то уже не получится дотянуться до спинок второго ряда. Не припомню другой китайской машины (сопоставимых размеров, естественно) багажником.

Спинки сидений складываются вровень с полом багажника – большая редкость для китайских машин.

Премиальные черты Nordcross 001

По уровню отделки Nordcross не уступает Volvo: сиденья обтянуты полуанилиновой кожей, а пластик мягок даже в нижней части передней панели. Декоративные накладки тут не пластиковые, а алюминиевые – тоже редкость для «китайцев».

Салон Nordcross 001 – с классической архитектурой, без парящих экранов. Физических кнопок на центральной консоли нет. Климат-контролем заведует отдельный экранчик и два многофункциональных поворотных регулятора.

Водительское место хорошо, в том числе, тем, что здесь нет торчащего над консолью экрана медиасистемы. Жаль, меню на редкость запутанное: на ходу менять настройки вряд ли получится.

Что понравилось безоговорочно, так это акустическая система Bose подкупающая звучанием концертного качества. Помнится, ХС90 тоже пленил магией звука.

Приборы – с хорошей прорисовкой и удачной подачей информации. Но глянцевый экран сильно бликует: водитель отчетливо видит свое отражение.

Гибридная установка Nordcross 001

Бензиновый турбомотор серии Drive-E – тот же, что ставят на автомобили Volvo. У него алюминиевый блок цилиндров и головка, непосредственный впрыск, фазорегуляторы на впуске и выпуске. Привод ГРМ – ременный.

Сейчас в моде подключаемые гибриды. Nordcross 001 – тоже гибрид, но «мягкий»: двухлитровый алюминиевый турбодвигатель Drive-E дополнен 48-вольтовым мотор-генератором. Суммарная мощность на четыре «лошадки» превышает порог 250 л.с. – платить транспортный налог придется немалый: в Москве это будет 38 тысяч рублей в год. Та же силовая установка на ХС90 имеет мощность 249 л.с.

Жаловаться на динамику кроссовера не приходится: до 100 км/ч он разгоняется за 8,1 с. За этой отметкой машина сохраняет прыть – на обгоны идет охотно. Главное, не стесняться задействовать спортрежим, избавляющий восьмиступенчатый автомат от нерешительности.

Четыре выхлопных патрубка выглядят чрезмерно амбициозно для четырехцилиндрового автомобиля.

Как едет Nordcross 001

Управляемость Nordcross 001 понравилась: далеко не каждый «китаец» так крепко стоит на прямой при крейсерских 130 км/ч. В поворотах Nordcross живчик – понятный и цепкий. Подкупает и не выходящий за рамки разумного расход топлива (10–10,5 л на 100 км), и достойный акустический комфорт – спасибо двухслойным шумоизолирующим стеклам в передних дверях.

Швы и стыки Nordcross глотает уверенно, однако на «лежачих» брыкается (правда, громко не стучит). И само собой за отсутствием пневмоподвески нет возможности менять клиренс – он всегда 221 мм. Показатель достойный даже для внедорожника.

Муфта порадовала оперативным подключением задней оси при пробуксовке передних колес: зарыться не успеваешь. Хотя все же соваться в дебри на дорогом паркетнике – не самая здравая идея.

Недостатки Nordcross 001

Каких-то глобальных недостатков у 001 не обнаружилось, однако мелких недочетов хватает. Они-то и не дают назвать Knewstar полноценным заменителем премиальных кроссоверов от привычных нам европейских и японских марок.

Выдвижные дверные ручки в условиях зимы работают неидеально – закрываются с заметными перекосами. Перфекционисты будут недовольны.

Например, боковые зеркала неудачной формы оставляют слепые зоны. У меня регулярно отваливался беспроводной Apple CarPlay – то и дело приходилось переподключаться.

Для удобства сиденье снабжено автоматом складывания. Но он не всегда работал гладко, бывало, застопоривался на полпути – приходилось откатывать назад и запускать процесс заново. Мелочи, которых на машинах с претензией на премиальность быть не должно.

Комплектации Nordcross 001

Смущает и отсутствие возможности выбора – 001 предлагается только в одной комплектации. Я еще могу понять безальтернативность силового агрегата, но почему нельзя пожонглировать опциями?

Думается, часть клиентов ради снижения цены с удовольствием отказалась бы от функции массажа в передних сиденьях, четырехзонного климат-контроля (двухзонного многим хватает), дорогих матричных фар.

Да и третий ряд сидений тоже нужен далеко не всем. Так что комплектация попроще и подемократичней напрашивается.

