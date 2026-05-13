«Газпромнефть – смазочные материалы»...
Эксперт Виноградов рассказал, почему стоит...
Неубиваемый мотор 1.6 и автомат — этот популярный «кореец» славится своей надежностью

Эксперт Виноградов рассказал, почему стоит выбрать Hyundai Solaris с пробегом

За миллион рублей сегодня из новых машин можно купить разве что Ладу Гранту, хотя еще недавно этих денег хватало на самые массовые зарубежные седаны В-класса.

Пусть с пробегом, но на них вполне можно рассчитывать и сейчас. 

Эксперт «За рулем» проанализировал пять популярных моделей, которые выпускали, а какие-то и до сих пор выпускают у нас, и выделили одного из претендентов на ваши деньги. Это Hyundai Solaris второго поколения.

За миллион рублей реально взять один из последних дорестайлинговых Солярисов 2019–2020 года или обновленный автомобиль первых лет выпуска.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Почти все машины – с атмосферником 1.6 (123 л.с.). Мотор серии Gamma, в целом, надежен, но есть нюанс: возможны задиры на стенках цилиндров. Поэтому осмотр эндоскопом обязателен.

Механика встречается редко, чаще – 6-ступенчатый автомат. Толщина краски у Соляриса не самая сильная сторона, зато защита от коррозии хорошая. Эргономика достойная, качество материалов среднее – пробег салон переносит плохо. Кузов только один – седан.

О других седанах отечественной сборки читайте в этом материале.

Алексеева Елена
Фото:Hyundai и «За рулем»
13.05.2026 
Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
-4