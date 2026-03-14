Таким мы могли бы видеть совершенно новый Hyundai Solaris в России: подробности

Hyundai Verna, известный в России как Solaris, получил обновление для индийского рынка. Это произошло спустя три года после дебюта нынешнего поколения модели.

Внешние изменения точечные, но заметные. Дизайнеры переделали передний и задний бамперы, а решетка радиатора теперь черная, с хромированными элементами. Палитра кузовов пополнилась синим и матовым серым цветами – в общем, машина выглядит свежее.

А вот внутри изменения куда серьезнее. По сути, седану добавили опции, которые раньше были прерогативой более дорогих автомобилей. В топовых версиях теперь можно получить премиальную аудиосистему Bose на 8 динамиков, встроенный видеорегистратор и даже шторки на задних стеклах. Кресло водителя стало электрорегулируемым, с вентиляцией и памятью положений.

Габариты остались прежними: колесная база – 2670 мм, а объем багажника – 528 литров. Зато в плане безопасности и технологий появились важные новшества. Автомобиль оснастили комплектом систем помощи водителю второго уровня (ADAS уровня L2) и увеличили количество подушек безопасности до семи.

По-прежнему предлагается выбор из двух бензиновых двигателей. Базовый – 1,5-литровый атмосферный мотор на 113 лошадиных сил. С ним можно заказать либо 6-ступенчатую механическую коробку, либо вариатор. Для тех, кто хочет больше динамики, есть турбированная версия того же объема. Она выдает 158 сил и работает исключительно с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Обновленная Verna уже поступила в продажу в Индии. Стоимость начинается от 11 900 долларов, что примерно равно 930 тыс. рублей по текущему курсу. За самую дорогую комплектацию просят около 19 800 долларов (1,55 млн рублей).

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
14.03.2026 
Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
-4