«Газпромнефть-СМ» представила инновационную продукцию для металлообработки

«Газпромнефть – смазочные материалы» познакомила металлообрабатывающие предприятия с обновленным ассортиментом масел и смазок для отрасли.

«Газпромнефть – смазочные материалы» продемонстрировала металлообрабатывающим предприятиям обновленный ассортимент водосмешиваемых, масляных и быстроиспаряющихся смазочно-охлаждающих жидкостей, а также гидравлические и шпиндельные масла, смазки для направляющих скольжения и пластичные смазки.

Презентация состоялась на международной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности-2026», объединившей более 1200 участников из России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока и других станкостроительных регионов мира.

На сегодняшний день «Газпромнефть-СМ» выпускает масла, смазки и смазочно-охлаждающие жидкости для работы во всех узлах высокоточного и тяжело нагруженного металлообрабатывающего оборудования. При этом разработанные в собственном Научно-исследовательском центре компании смазочные материалы уже давно завоевали доверие в профессиональном сообществе.

«"Газпромнефть-СМ" последовательно развивает линейку смазочных материалов для металлургии и металлообработки, отвечая на актуальные вызовы отрасли. В условиях модернизации промышленного сектора инновационные смазочные материалы обеспечивают надежную работу высокотехнологичного оборудования», – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Задачей компании он назвал гарантию стабильно высокого качества продукции и бесперебойность поставок.

Смазочно-охлаждающие жидкости – важная составляющая для бесперебойной работы любого станка. В частности, без них не обходится ни одна операция по обработке черных и цветных металлов. Смазочные материалы отводят тепло из зоны контакта инструмента и детали, защищают механизмы от коррозии и снижают их трение, что существенно повышает качество готовых изделий. Кроме того, масла продлевают срок эксплуатации оборудования в условиях интенсивной работы.

Международная выставка «Металлообработка» проводится вот уже 42 года, являясь ключевым мероприятием отрасли, на котором демонстрируются передовые разработки российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции. Выставка проходит при поддержке Минпромторга России и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.