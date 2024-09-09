Еще 2 новинки и свой мотор — 5 интересных фактов о заводе Belgee

«За рулем» показал, как производят кроссоверы Belgee Х50 и Х70 в Белоруссии

В России официально запущена отдельная дилерская сеть марки Belgee. Мы побывали на заводе в Жодино и увидели сборочный процесс во всех подробностях.

Марка Belgee появилась в России еще в начале года: зимой мы протестировали кроссовер Х50, являющийся клоном дорестайлинговой версии Geely Coolray. Вместе со второй моделью Х70 (бывший Geely Atlas Pro) у новорожденного бренда заработала и фирменная дилерская сеть. В первые месяцы автомобили Belgee продавались в шоу-румах Geely, а теперь прописались отдельно.

История Belgee – с 2011 года

Белорусско-китайское совместное предприятие «Белджи» было создано в декабре 2011 года. В 2013-м на мощностях предприятия «Автогидроусилитель» началась сборка автомобилей. С 2015-го по 2017-й строился новый завод полного цикла в Жодино. Он оснащен современным оборудованием, позволяющим производить, в том числе, сварку и окраску кузовов. Мощность предприятия составляет 60 000 автомобилей в год, но при необходимости может быть увеличена.

Belgee надо расширяться

И такая необходимость уже настала. Еще в прошлом году завод превысил собственную расчетную мощность, сделав более 67 тысяч машин. А спрос растет. По словам представителей завода, расшириться сравнительно несложно, требуется устранить только несколько «узких» мест.

После очередного повышения утильсбора автомобили снова заметно подорожают, и спрос сместится на более доступные модели. Именно такие и делает Belgee: X50 и Х70 относятся к прошлым поколениям, а потому дешевле аналогичных Geely. Плюс вклад локализации. Поэтому их продажи, наверняка, увеличатся.

Основной рынок Belgee – Россия

За 2023 год в Белоруссии было продано 15,7 тысячи автомобилей производства Belgee. В России поставлено на учет 47,5 тысячи. Понятно, что по объемам авторынка Россия и Белоруссия несопоставимы, а потому перекос всегда будет в пользу нашей страны. Тем более что марка Geely у нас входит в число лидеров рынка.

Но вот что интересно. Отверточным методом в Жодино собирают почти все модели Geely, представленные на белорусском рынке. И продаются они только там: в Россию модели – от дешевого Emgrand до флагманского Monjaro – поставляются напрямую из Китая. Если изменить схему, то Belgee сможет увеличить объемы выпуска за счет поставок к нам.

Локализация Belgee – нынешняя и будущая

На «Белджи» сваривают и окрашивают кузова, но все детали и даже лакокрасочные материалы пока китайские. Из компонентов местного производства – стекла (российские Fuyao), аккумуляторы (российский Аком или белорусский Зубр), шины (Белшина) и литые диски (российский Скад).

Причем на Belgee Х70 из первой партии резина и батареи были еще китайскими. В планах локализовать штамповку и производство двигателей. На подходе освоение широкой номенклатуры пластиковых деталей (бамперы, спойлер, бензобак, элементы отделки салона), оптики, проводки, сидений.

Третья модель Belgee и изменения в конструкции

Belgee приобрел у Geely лицензии на две модели – Coolray (X50) и Atlas Pro (X70). На заводе уже отрабатывают сборку седана Emgrand, который, скорее всего, сменит имя на Belgee S50. Кроме того, до 2026 года ожидаются еще одна или две новинки. Учитывая курс на недорогие и популярные модели, рискнем предположить, что одной из них может стать обновленный Coolray.

Условия лицензий позволяют Belgee вносить изменения в конструкцию машин без согласования с китайскими партнерами. Поэтому, в теории, модели Belgee могут сменить агрегаты или пройти собственный рестайлинг, которого у них не было на родине. Все будет зависеть от рыночной ситуации и запросов потребителей.

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