Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

«За рулем» протестировал новый китайский внедорожник Haval H9

Рамный Haval H9 нового поколения сохранил выбор между бензиновым и дизельным моторами и крутой полный привод. Но дополнил это опциями от Tank 500 и сэкономил на некоторых мелочах.

В 2015 году Haval H9 стал самым дорогим «китайцем» на российском рынке. Теперь цены другие. Тогда за «девятку» просили от 2,15 млн рублей. А сейчас только разница в цене между ней и родственным флагманом концерна Tank 500 составляет 2-3 млн.

Дизельный Haval H9

В Китае дизельные двигатели на легковых моделях не востребованы. У нас же с ними продавалась львиная доля больших кроссоверов и внедорожников. Поэтому удивительно, что мотор на тяжелом топливе для Н9 китайцы все-таки предложили.

Это абсолютно новый агрегат: 2,4 л, 184 л.с. и 480 Н·м. Судя по мощности и рабочему объему, в будущем выйдут и более продвинутые версии.

С двигателем работает 9-ступенчатый автомат собственной разработки. Коробка шустрая и с плавными переключениями. Связка потребовала от инженеров предельно грамотной настройки работы, ведь мощности турбодизеля для внедорожника массой 2,6 т впритык. Выручает еще и хорошая тяга, так что едет дизельная «девятка» вполне бодро.

Крутой полный привод Haval H9

Неокрашенного пластика снаружи Haval H9 нет. С завода установлена стальная защита двигателя (толщина 1,5 мм), коробки передач (3 мм) и топливного бака (1,2 мм).

Еще на предыдущем поколении при последнем обновлении появилась редкая для обычных автомобилей блокировка переднего межколесного дифференциала и эксклюзивная функция «танкового» разворота (уменьшает диаметр маневра за счет подтормаживания отдельных колес). Преемник сохранил все фишки старого Н9.

Почти все навороты входят в базовое оснащение: понижающая передача, блокировки межосевой муфты и заднего дифференциала, несколько режимов езды, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот». В более богатой комплектации добавляется только передняя межколесная блокировка.

Ездовой комфорт Haval H9

Китайские машины многие по инерции ругают за невнятную управляемость и другие промахи по части ездового комфорта. Haval H9 удивит даже скептиков. О рамной конструкции и подвеске с жестким мостом сзади не все и догадаются.

По меркам классических внедорожников рулится новинка отлично. Подвеска, как и положено, переваривает ямы любых калибров. Вдвойне приятно, что хороший настрой поддерживается уровнем шумоизоляции. На скорости 100-110 км/ч не слышно ни шин, ни аэродинамических завихрений. В топовой комплектации у передних дверей внедорожника двойные стекла.

«Рюкзачок» Haval H9

Бензиновый 218-сильный Haval H9 стоит 4,3 млн рублей. Дизельный – на 500 тысяч дороже. Разница цены между первой и второй комплектацией такая же – 500 тысяч. В итоге самый дорогой вариант внедорожника обойдется в 5,3 млн рублей.

Для российской спецификации долго выбирали, что будет висеть на пятой двери: традиционно запасное колесо или небольшой кофр для мелких вещей. Остановились на последнем.

Кофр рассчитан на 15 кг, снабжен карманом и сеткой. Откинутая крышка выдерживает 10 кг и может служить столиком на пикнике. Правда, отпирается бокс физическим ключом, который давно почти у всех машин спрятан внутри брелока. Выходит, владельцу для регулярного пользования кофром придется или разобрать второй брелок, или заказать отдельный ключ – не продумали.

Полноразмерная запаска тоже в наличии – она висит под днищем.

Неожиданные упрощения Haval H9

Дисплей диагональю 14,6 дюйма, «авиационный» джойстик автомата и блоки кнопок вокруг него роднят Haval H9 с Танком 500. Руль, боковые дефлекторы, клавиши слева под рулем и подбутыльники в дверях с резиновыми хлястиками – от Dargo. Блок потолочного света – от Джолиона.

Если присмотреться внимательнее, в Haval H9 замечаешь странную экономию на мелочах.

Пластик передней панели и дверных карт жесткий, хотя такой уже редко встретишь даже на «китайцах» вдвое дешевле.

Передние потолочные плафоны включаются только одновременно – это наследие младшего Джолиона. Почему-то отсутствует в перечне опций проекция, а ведь ее предлагают для того же Джолиона.

У водительского кресла нет регулировки по углу наклона сиденья, хотя есть вентиляция и массажер (у кресла переднего пассажира – тоже). Впрочем, это именно мелочи, на глобальное восприятие и эксплуатационные качества машины они не влияют.

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем.