Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!
Рамный Haval H9 нового поколения сохранил выбор между бензиновым и дизельным моторами и крутой полный привод. Но дополнил это опциями от Tank 500 и сэкономил на некоторых мелочах.
В 2015 году Haval H9 стал самым дорогим «китайцем» на российском рынке. Теперь цены другие. Тогда за «девятку» просили от 2,15 млн рублей. А сейчас только разница в цене между ней и родственным флагманом концерна Tank 500 составляет 2-3 млн.
Дизельный Haval H9
В Китае дизельные двигатели на легковых моделях не востребованы. У нас же с ними продавалась львиная доля больших кроссоверов и внедорожников. Поэтому удивительно, что мотор на тяжелом топливе для Н9 китайцы все-таки предложили.
Это абсолютно новый агрегат: 2,4 л, 184 л.с. и 480 Н·м. Судя по мощности и рабочему объему, в будущем выйдут и более продвинутые версии.
С двигателем работает 9-ступенчатый автомат собственной разработки. Коробка шустрая и с плавными переключениями. Связка потребовала от инженеров предельно грамотной настройки работы, ведь мощности турбодизеля для внедорожника массой 2,6 т впритык. Выручает еще и хорошая тяга, так что едет дизельная «девятка» вполне бодро.
Крутой полный привод Haval H9
Еще на предыдущем поколении при последнем обновлении появилась редкая для обычных автомобилей блокировка переднего межколесного дифференциала и эксклюзивная функция «танкового» разворота (уменьшает диаметр маневра за счет подтормаживания отдельных колес). Преемник сохранил все фишки старого Н9.
Почти все навороты входят в базовое оснащение: понижающая передача, блокировки межосевой муфты и заднего дифференциала, несколько режимов езды, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот». В более богатой комплектации добавляется только передняя межколесная блокировка.
Ездовой комфорт Haval H9
Китайские машины многие по инерции ругают за невнятную управляемость и другие промахи по части ездового комфорта. Haval H9 удивит даже скептиков. О рамной конструкции и подвеске с жестким мостом сзади не все и догадаются.
По меркам классических внедорожников рулится новинка отлично. Подвеска, как и положено, переваривает ямы любых калибров. Вдвойне приятно, что хороший настрой поддерживается уровнем шумоизоляции. На скорости 100-110 км/ч не слышно ни шин, ни аэродинамических завихрений. В топовой комплектации у передних дверей внедорожника двойные стекла.
«Рюкзачок» Haval H9
Для российской спецификации долго выбирали, что будет висеть на пятой двери: традиционно запасное колесо или небольшой кофр для мелких вещей. Остановились на последнем.
Кофр рассчитан на 15 кг, снабжен карманом и сеткой. Откинутая крышка выдерживает 10 кг и может служить столиком на пикнике. Правда, отпирается бокс физическим ключом, который давно почти у всех машин спрятан внутри брелока. Выходит, владельцу для регулярного пользования кофром придется или разобрать второй брелок, или заказать отдельный ключ – не продумали.
Полноразмерная запаска тоже в наличии – она висит под днищем.
Неожиданные упрощения Haval H9
Если присмотреться внимательнее, в Haval H9 замечаешь странную экономию на мелочах.
Пластик передней панели и дверных карт жесткий, хотя такой уже редко встретишь даже на «китайцах» вдвое дешевле.
Передние потолочные плафоны включаются только одновременно – это наследие младшего Джолиона. Почему-то отсутствует в перечне опций проекция, а ведь ее предлагают для того же Джолиона.
У водительского кресла нет регулировки по углу наклона сиденья, хотя есть вентиляция и массажер (у кресла переднего пассажира – тоже). Впрочем, это именно мелочи, на глобальное восприятие и эксплуатационные качества машины они не влияют.
- Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем.
- «За рулем» можно читать в Viber
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Отзывы о Haval H9 ()
отличная машина
нет
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.