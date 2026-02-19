#
Авторынок немного оживится: названы последствия снижения ключевой ставки
19 февраля
Незаменимый помощник на дороге: легендарный видеорегистратор-зеркало
19 февраля
Porsche 911 Turbo S
19 февраля
Популярный внедорожник обновили: что изменилось?

Названы плюсы и минусы модернизированного Tank 300

Tank 300 в России «зашел»: это лидер продаж марки.

Обновления Tank 300

Дизайн

Дизайн трогать не стали, хотя комплектации City стало проще опознать – дверные ручки, зеркала и расширители арок теперь красят в цвет кузова.

Интерьер

В салоне – точечные изменения. Более продвинутая медиасистема поддерживает Android Auto и Apple CarPlay без провода. Виртуальная приборка обзавелась классическими шкалами. Сло­еные передние боковые стекла улучшили шумоизоляцию. Но, как и раньше, передние двери закрываются не с первого раза – приходится хлопать.

Настройки

«Трехсотый» по меркам рамников недурно управляется, стабилен и комфортен на разных дорогах. Переход на колеса размерности 265/60 R18 вместо 265/65 R17 на поведение не повлиял.

Если раньше в раздатке у версии City с муфтой было только два положения (AWD и 4L), то теперь их четыре: 2H, 4A, 4H, 4L (задний привод, автоматически подключаемый полный, постоянный полный, полный с понижайкой).

Панель приборов выглядит привлекательнее прежней.
Для подключения телефона провод больше не требуется.
Из явных новшеств – бордовая кожа и более толстый руль, у которого пиктограммы на серебристых кнопках нечитаемы.
Короткая подушка – единственная претензия к водительскому креслу.

Вне асфальта особенно пригодится режим движения с заблокированной муфтой, но так ездить можно до 80 км/ч. И не забываем про переднюю и заднюю межколесные блокировки, делающие Tank 300 первоклассным вездеходом.

Силовой агрегат прежний: турбомотор 2.0 (220 л. с.) и 8-ступенчатый автомат. Недостатка динамики с ним не ощущаешь, но расход топлива великоват: уложиться в 14 л/100 км – удача.

Бачок омывателя маленький – влезает только половина баклажки.
Экономичнее должен быть дизель 2.4 мощностью 186 сил, который известен нам по рамнику Haval H9.

Знакомые дилеры уверяют, что в продаже дизельный Tank 300 появится весной.

Tank 300. Цена в России – от 4 399 000 ₽
Ездовые свойства, проходимость, акустический комфорт Цена топ-версии перевалила за 5 млн

Tank 300

Рекомендуем
Надежный и свежий корейский седан дешевле Камри — сколько прослужит? Что сломается в первую очередь?
  • Длина / ширина / высота / база 4760 / 1920 / 1903 / 2750 мм
  • Снаряженная / полная масса 2230 / 2552 кг
  • Объем багажника 400–1635 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 162 кВт / 220 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–3600 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 10,6 c
  • Максимальная скорость 175 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 80 л
  • Средний расход топлива 10,7 л/100 км
  • Трансмиссия полный привод; A8
Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
19.02.2026 
Фото:Ян Сегал
