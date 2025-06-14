36 000 км с китайским внедорожником — детальный отчет
Спустя полгода Tank 300 окончательно влюбил в себя – благодаря сочетанию брутальности с повадками чисто легкового автомобиля. Динамика и управляемость – на уровне, недосягаемом для известных нам ранее рамников.
Но есть и на что попенять. Качество телефонной связи после 60–80 км/ч падает настолько, что собеседник тебя не слышит. Пару раз глючило радио – пропадал звук. Климат-контроль требует регулярной подкрутки по «градусам» – благо, для этого есть физические кнопки. Датчик дождя – не из самых адекватных.
Впрочем, все эти пункты подходят к очень и очень многим «китайцам».
А вот ограничителя скорости часто нет – тогда как на «трехсотом» в городе он спасает от камер, ведь динамика отнюдь не «джиперская». И на фоне того, что безрадарный активный «круиз» часто слепнет в дождь и слякоть.
Близкое к вертикали положение лобового стекла приводит к многочисленным сколам – прилетевшие с дороги камушки не могут отрикошетить. Не стал исключением и наш Tank. Дилеры так и говорят: стекло – расходник. И просят в районе 70–80 тысяч рублей за оригинальную деталь с подогревом. Неоригинал стартует с 10–15 тысяч, однако зачастую держится еще меньше.
Моя борьба за снижение расхода топлива закончилась ничем: 12–13 л/100 км на шоссе и «17 плюс» в городе – данность. Пробовал лить АИ‑95, перекачивать шины до 2,8 бар, ездить в режиме Eco, когда остается только задний привод… Так, достижения на грани погрешности измерений.
Зимой активно пользовался телематикой – приложением Tank, через которое можно не только двигатель завести, но и включить тот или иной обогрев (кроме руля). Удобно. Современно.
Tank 300 получился как бы «вне времени», автомобилем, который будет актуален еще долго. Несмотря на цены от 4,5 млн рублей (конкуренты-то еще дороже), он отлично вписался в российскую действительность. У нас продано уже более 25 тысяч «трехсотых», и это только начало.
Tank 300. 2.0T (220 л. с.), А8
- Изготовитель – Great Wall Motor, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года
- Пробег на момент отчета – 36 000 км
Расходы на содержание (24 000–36 000 км)*
- Расходы на содержание (24 000–29 000 км) – 69 867 ₽
- Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 13,9 л/100 км) – 39 267 ₽
- Расходы на содержание (29 000–36 000 км) – 54 740 ₽
- Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 13,6 л/100 км) – 54 740 ₽
- Общие расходы – 124 607 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 10,38 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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- Подробная фотоинструкция по техобслуживанию Танка 300 – по этой ссылке.
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