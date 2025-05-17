#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
17 мая
В России появилась возможность купить современный и надежный японский кроссовер — недорого
Продажи новых кроссоверов Honda Vezel...
Can-Am Pulse
17 мая
Мотопроходимцы Can-Am возродились, но стали иными
Внедорожные мотоциклы Can-Am вернулись на рынок...
ГАЗ М-20 «Победа»
17 мая
В России появилась возможность приобрести раритетную Победу в достойном состоянии
В продаже появились раритетные ГАЗ М-20...

Tank 300 из нашего парка: нужно ли мыть внедорожник?

Назван главный недостаток модного внедорожного дизайна

Рекомендуем
Седан или лифтбек? Большой тест недорогих авто бизнес-класса

Tank 300. 2.0T (220 л. с.), А8, 2023 г. в.

Сказать, что Tank 300 – грязнуля – значит, ничего не сказать. Реагентное марево затягивает боковые и заднее окна, песок и грязь копятся толстым слоем на подножках и в складках кузова, который из-за необтекаемой формы работает для них как магнит. На мойку не наездишься, да и дерут за внедорожник по полной.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Появилась Lada Granta с увеличенным дорожным просветом
У Volkswagen кризис: прибыль упала почти вдвое
Корейцы вернулись на российский авторынок. Кто следующий?

Модные роботизированные мойки – не для Танка 300: не промывают многочисленные щели и закутки, не смывают грязь с подножек. Да и расценки в Москве уже не гуманные: от 400 рублей за «просто ополоснуть», тогда как, например, в Пскове столько берут за максимальную программу. Спасаюсь «самомойками»: в области удается вписаться в 300–400 рублей с двумя обмывами и двумя шампунями.

Подпишитесь на «За рулем» в

Никита Гудков
Фото:
Никита Гудков
Количество просмотров 31
17.05.2025 
Фото:
Никита Гудков
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 300

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв