Tank 300 из нашего парка: нужно ли мыть внедорожник?
Назван главный недостаток модного внедорожного дизайна
Tank 300. 2.0T (220 л. с.), А8, 2023 г. в.
Сказать, что Tank 300 – грязнуля – значит, ничего не сказать. Реагентное марево затягивает боковые и заднее окна, песок и грязь копятся толстым слоем на подножках и в складках кузова, который из-за необтекаемой формы работает для них как магнит. На мойку не наездишься, да и дерут за внедорожник по полной.
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Модные роботизированные мойки – не для Танка 300: не промывают многочисленные щели и закутки, не смывают грязь с подножек. Да и расценки в Москве уже не гуманные: от 400 рублей за «просто ополоснуть», тогда как, например, в Пскове столько берут за максимальную программу. Спасаюсь «самомойками»: в области удается вписаться в 300–400 рублей с двумя обмывами и двумя шампунями.
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17.05.2025
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