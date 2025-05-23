Легко ли отремонтировать китайский рамник своими силами? Проверили!

Эксперты «За рулем» подготовили инструкцию по ТО внедорожника Tank 300

Несмотря на цены от 4,5 млн рублей, Tank 300 уже обрел в России большую армию поклонников. Это удобный и мощный внедорожник с отличной проходимостью. Серьезных вопросов к его надежности пока нет, а стоимость планового обслуживания вполне сравнима с куда менее дорогими марками.

Связано ли это со стоимостью запасных частей или с простотой операций? Выясним, можно ли этот Tank обслужить в любом поле, на примере версии City Premium с межосевой муфтой.

Как обычно, сложность работ мы оценим по пятибалльной шкале.

Замена масла: 4,5 балла

Чтобы добраться до сливной пробки масляного картера двигателя, нужно снять мощную штатную стальную защиту. Для этого надо открутить четыре болта с головкой «на 13», а также пять болтов крепления нижней части бампера ключом «на 10». Чтобы открутить пробку, понадобится ключ «на 14».

Заливная горловина скрыта под декоративной пластиковой крышкой, держащейся на четырех резиновых направляющих. Вот только одним движением снять ее нельзя – не позволяет высота машины, и даже высоким людям приходится снимать крышку в три подхода. Чтобы упростить процесс, полезно сбрызнуть направляющие силиконовой смазкой .

Масляный фильтр расположен в верхней части двигателя. При снятии нужно быть аккуратным, ибо немного мешают патрубки. Оригинальный фильтр обойдется в 1700 рублей, аналоги – от 450 до 1800 рублей.

В дилерских центрах в двухлитровый двигатель E20CB заливают масло Lukoil Armortech. Для полной замены нужно пять литров масла вязкостью 5W‑30, которые обойдутся примерно в 5000 рублей. Самая дешевая «моторка» стоит вдвое дешевле. А если захочется залить что-то вроде масел Bardahl или Motul, придется отдать 15–17 тысяч рублей.

Замена воздушного фильтра: 5,0 балла

Для замены воздушного фильтра инструмент не нужен: его крышка держится всего лишь на двух скобах, отстегивающихся вручную. Впускной патрубок тоже не препятствует (что иногда встречается на других автомобилях).

Чтобы проще было работать, возьмите небольшую лестницу или стул: из-за высоты машины добраться до корпуса фильтра некоторым будет сложно.

Оригинальный фильтрующий элемент с маркировкой Great Wall стоит около 500 рублей. Есть много совсем дешевых – вроде CGA или Kortex за 300–400 рублей. Более дорогие аналоги от Febi или Goodwill обойдутся в 2000 рублей.

Замена салонного фильтра: 4,5 балла

Салонный фильтр расположен в недрах передней панели за вещевым ящиком. Для доступа к корпусу фильтра нужно снять крышку перчаточного ящика, для чего вытащить направляющие. В отличие от большинства автомобилей, на Танке на них сделали ребра, за которые направляющие можно провернуть – плоская отвертка или монетка не нужны. Также не забывайте про доводчик крышки. Отсоединить его лучше острогубцами, которыми надо сжать усики фиксатора.

Чтобы достать сам фильтр, инструмент тоже не нужен. Крышка держится на одной защелке. Фильтрующий элемент Great Wall обойдется в 415 рублей. Аналогов нужного размера на рынке предостаточно, как откровенно простеньких от непонятных фирм за 300 рублей, так и элементов с угольным слоем за 1700–1800 рублей (Mann или Big Filter).

Замена свечей зажигания: 4,5 балла

Перед заменой свечей зажигания (предписывается раз в 40 тысяч км) надо снять декоративную крышку двигателя. Разъемы катушек зажигания снимаются без проблем, нужно лишь отжать фиксирующий язычок. Каждая катушка держится на одном болте с головкой «на 8».

Катушки зажигания прямые и легко вытаскиваются. Перед обратной установкой стоит смазать силиконовой смазкой резиновые уплотнения. Продувка колодцев не нужна, они остаются чистыми.

Для свечей зажигания потребуется свечной ключ «на 16». Оригинальные иридиевые свечи стоят 6500 рублей. Есть и аналоги от NGK за 9000 тысяч, а также подходящие свечи других автомобильных брендов, например, Ниссана. Но в их покупке смысла нет, ибо они еще дороже, а внутри фирменной коробки чаще всего всё та же продукция NGK.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Каждое колесо держится на шести гайках под головку «на 19», с которых сначала нужно снять декоративные колпачки.

Чтобы добраться до передних тормозных колодок, потребуются два ключа. Головкой «на 14» надо выкрутить одну из направляющих суппорта, а ключом «на 20» удерживать квадрат.

Этого достаточно, чтобы откинуть двухпоршневой суппорт и получить доступ к колодкам. Также колодки удерживаются пружинными скобами. Важно, чтобы в торцах новых колодок были отверстия под распорные пружины – в противном случае их придется высверливать самостоятельно.

Оригинальные колодки Great Wall обойдутся примерно в 13 тысяч рублей. Есть аналоги от китайских фирм ценой от 2600 до 7000 рублей.

Процедура замены задних колодок схожа, за одним исключением: перед работой нужно развести колодки, отключив стояночный тормоз. Он активируется при остановке двигателя. Отключить «ручник» можно, сев в автомобиль, пустив двигатель и перейдя в нейтраль. Либо надо открутить электропривод на суппорте, который держится на двух болтах с внутренним шестигранником «на 5».

Чтобы откинуть суппорт и добраться до тормозных колодок, потребуется головка «на 13» и ключ «на 17», которым нужно удерживать квадрат.

Фирменные задние колодки стоят около 12 тысяч рублей, а китайские аналоги малоизвестных брендов вчетверо дешевле.

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