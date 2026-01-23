Бесперебойный доступ к зарядным станциям Росатома останется даже при отключении мобильного интернета

Компания «Росатом Сеть зарядных станций» включена в «белый список» Минцифры РФ

Компания «Росатом Сеть зарядных станций», входящая в контур управления Концерна «Росэнергоатом», включена в перечень социально значимых интернет-ресурсов («белый список») Минцифры России.

Статус обеспечивает постоянный доступ к ее мобильному приложению и сервисам в периоды возможных ограничений связи в целях безопасности.

Это подтверждает важную инфраструктурную и социальную роль компании в обеспечении бесперебойной работы городского транспорта. Теперь водители электромобилей могут в любой ситуации находить станции, управлять зарядкой и производить оплату через приложение.

Генеральный директор компании Валерий Маркелов отметил, что включение в реестр является признанием того, что сеть уже стала неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что стабильная работа зарядных станций критически важна для мобильности тысяч людей, и теперь владельцы электрокаров гарантированно получат доступ к сервису при любых обстоятельствах. Это тем более важно, что парк электромобилей в стране хотя и недостаточно быстро, но неуклонно развивается, и таких машин с каждым годом становится все больше.

Справка

Под «белым списком интернета» понимают закрытый набор онлайн-платформ, доступ к которым не блокируется. Механизм активируется, когда мобильный интернет подвергается ограничениям, и предназначен для обеспечения работы систем, критически важных в чрезвычайных обстоятельствах.

Сегодня в этот список включены сайты Госдумы, федеральных министерств, правительств субъектов РФ; «Почта России»; «Альфа-Банк»; система цифровой маркировки товаров «Честный знак»; РЖД; такси «Максим»; сервис прогноза погоды Gismeteo и другие.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube