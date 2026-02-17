Дизель, МКП, богатое оснащение — надежный новичок на замену Транзита

Опубликован отчет с тест-драйва фургона Avior V90 из КНР

В некогда густонаселенном сегменте конкурировать с Газелью остались только Соллерс Атлант, Dongfeng K33 да Foton Toano. И вот – новый игрок: Avior V90.

Грузовой отсек Avior V90

Грузовой отсек впечатляет: 12 кубов. На полу размером 341×180 см размещается пять европоддонов, а высота (190 см) позволяет ходить в полный рост.

В отличие от младшего фургончика Avior G10, за вторую боковую сдвижную дверь надо доплачивать. Но ее проем заметно больше: ширина в разных точках 127–133 см, высота – 167 см. Габаритные грузы пролезают со свистом!

Доступ в грузовое отделение облегчает широкая и удобная ступенька.

Задние двери распашные. Ширина проема – 157 см, высота – 168 см. Угол открытия створок 236 °, следующая партия машин придет с доработанными петлями – там будет уже 250 °.

Агрегаты Avior V90

Погрузочная высота невелика (около 63 см), потому что компоновка переднеприводная. Она удобнее и в зимней эксплуатации – машина стабильнее и устойчивее на скользком покрытии.

В базе боковая дверь только одна, но она очень широкая! Подсветка яркая – колхозить дополнительную не придется.

Электроусилитель руля по логичности настройки даст фору иным китайским кроссоверам. В помощь водителю – системы слежения за полосой и предупреждения о риске фронтального ­столкновения.

На полу – восемь такелажных петель. Стык обивки у колесных арок непрочный – разошелся после нескольких контактов при погрузке.

Турбодизель 2.0 дефорсирован со 160 до 148 л. с. И это чувствуется: на старте надо подгазовывать. Но передачи в шестиступенчатой механической коробке переключается даже четче, чем в G10.

Турбодизель требует жидкости AdBlue, но в будущем планируют обходиться без нее.

Расход топлива – в среднем 11–11,5 л/100 км. Акустический комфорт не ахти: рокот движка заметен во всех режимах движения.

Оснащение Avior V90

Салон солиден и современен. По краям передней панели предусмотрены подстаканники, вместительные дверные кармашки, есть очечник, а главное – просторный лоток для бумаг на потолке.

Салон современный и удобный. По эргономике это один из лучших фургонов.

Стрелочные приборы – это хорошо, но красные ободки чрезмерно яркие. Широкоугольная задняя камера вынесена на крышу: можно подъезжать к рампе с открытыми дверьми.

А еще у V90 хорошая обзорность: большая площадь остекления, крупные зеркала, есть камера заднего вида. Вообще, комплектация щедра: неплохая медиасистема с крупным экраном и поддержкой Apple CarPlay, кондиционер, датчик света, обогрев сидений и боковых зеркал.

Сиденье не понравилось спинкой с выталкивающим профилем, зато подушка – с регулировкой по углу наклона. Кармашков, лотков и ящичков – огромное количество.

Цена Avior V90

Avior V90 – продукт крупного китайского концерна SAIC, и это чувствуется. Но цена 4,74 млн рублей спускает с небес на землю – упомянутые конкуренты подешевле будут.

Задняя подвеска рессорная, все тормоза – дисковые.

Между тем Avior обещает появление версий V90 с полным приводом, автоматом, двухскатной задней ошиновкой. Добавят обогрев руля и ветрового стекла. Цена? Конечно, вырастет! Но чем брал Ford Transit? В том числе – разнообразием модификаций.

Выбора базы или габаритов Avior V90 пока не предоставляет, но исполнений кузова несколько: цельнометаллический фургон, комби, рефрижератор и микроавтобус на 8, 9 или 12 мест. ­Полная масса – 3,5 или 2,5 т.

Настройки силового агрегата и шасси, эргономика Шумоизоляция моторного отсека, цена

Avior V90

Длина / ширина / высота / база 5940 / 2062 / 2535 / 3760 мм

5940 / 2062 / 2535 / 3760 мм Снаряженная / полная масса 2360 / 3500 кг

2360 / 3500 кг Объем грузового отсека 12 м³

12 м³ Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1996 см³; 109 кВт / 148 л. с. при 3500 об/мин; 371 Н·м при 1500–2400 об/мин

дизельный, R4, 16 клапанов, 1996 см³; 109 кВт / 148 л. с. при 3500 об/мин; 371 Н·м при 1500–2400 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Трансмиссия задний привод; М6

