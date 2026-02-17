Дизель, МКП, богатое оснащение — надежный новичок на замену Транзита
В некогда густонаселенном сегменте конкурировать с Газелью остались только Соллерс Атлант, Dongfeng K33 да Foton Toano. И вот – новый игрок: Avior V90.
Грузовой отсек Avior V90
Грузовой отсек впечатляет: 12 кубов. На полу размером 341×180 см размещается пять европоддонов, а высота (190 см) позволяет ходить в полный рост.
В отличие от младшего фургончика Avior G10, за вторую боковую сдвижную дверь надо доплачивать. Но ее проем заметно больше: ширина в разных точках 127–133 см, высота – 167 см. Габаритные грузы пролезают со свистом!
Задние двери распашные. Ширина проема – 157 см, высота – 168 см. Угол открытия створок 236 °, следующая партия машин придет с доработанными петлями – там будет уже 250 °.
Агрегаты Avior V90
Погрузочная высота невелика (около 63 см), потому что компоновка переднеприводная. Она удобнее и в зимней эксплуатации – машина стабильнее и устойчивее на скользком покрытии.
Электроусилитель руля по логичности настройки даст фору иным китайским кроссоверам. В помощь водителю – системы слежения за полосой и предупреждения о риске фронтального столкновения.
Турбодизель 2.0 дефорсирован со 160 до 148 л. с. И это чувствуется: на старте надо подгазовывать. Но передачи в шестиступенчатой механической коробке переключается даже четче, чем в G10.
Расход топлива – в среднем 11–11,5 л/100 км. Акустический комфорт не ахти: рокот движка заметен во всех режимах движения.
Оснащение Avior V90
Салон солиден и современен. По краям передней панели предусмотрены подстаканники, вместительные дверные кармашки, есть очечник, а главное – просторный лоток для бумаг на потолке.
А еще у V90 хорошая обзорность: большая площадь остекления, крупные зеркала, есть камера заднего вида. Вообще, комплектация щедра: неплохая медиасистема с крупным экраном и поддержкой Apple CarPlay, кондиционер, датчик света, обогрев сидений и боковых зеркал.
Цена Avior V90
Avior V90 – продукт крупного китайского концерна SAIC, и это чувствуется. Но цена 4,74 млн рублей спускает с небес на землю – упомянутые конкуренты подешевле будут.
Между тем Avior обещает появление версий V90 с полным приводом, автоматом, двухскатной задней ошиновкой. Добавят обогрев руля и ветрового стекла. Цена? Конечно, вырастет! Но чем брал Ford Transit? В том числе – разнообразием модификаций.
Avior V90
- Длина / ширина / высота / база 5940 / 2062 / 2535 / 3760 мм
- Снаряженная / полная масса 2360 / 3500 кг
- Объем грузового отсека 12 м³
- Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1996 см³; 109 кВт / 148 л. с. при 3500 об/мин; 371 Н·м при 1500–2400 об/мин
- Топливо / запас топлива ДТ / 80 л
- Трансмиссия задний привод; М6
