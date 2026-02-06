#
Микроавтобус Avior V90 Business: 2-литровый турбодизель, расход топлива – 6,5 л на 100 км

На форуме FleetWorld представили новую коммерческую модель Avior V90 Business

На международном форуме FleetWorld в РФ представили Avior V90 в исполнении Business — микроавтобус с фокусом на топливную эффективность и повышенный комфорт для каждого пассажира.

Дизель, механика, задний привод — добротный фургон подешевел на 300 тысяч

По сути, это импортные машины китайского концерна SAIC Motor, которые в Европе и мире известны как Maxus.

Под капотом Avior V90 Business современный 2-литровый турбодизельный двигатель мощностью 150 л.с., настроенный специалистами компании Maxus.

Даже при полной загрузке автомобиль потребляет в среднем всего 6,5 литра топлива на 100 км пути.

Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business

Вместимость и комфорт стали важными особенностями модели. В салоне (автомобиль соответствует водительской категории B) предусмотрена компоновка на 8 пассажиров плюс водитель.

Каждое место для пассажира выполнено как комфортабельное «капитанское» кресло с регулировкой спинки. В салоне предусмотрена современная мультимедийная система с поддержкой CarPlay, Android Auto и HandsFree.

Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Не осталась без внимания и безопасность: Avior V90 Business оснащен шестью подушками, включая боковые и шторки для задних рядов, а также комплексом электронных помощников. В него входят системы предупреждения о сходе с полосы, фронтальном столкновении и функция аварийного торможения.

Дату появления «живых» машин в России обещают уточнить позднее. Цена уже известна — 7 429 000 рублей.

Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Микроавтобус Avior V90 Business
Алексеева Елена
Фото:Avior
06.02.2026 
Фото:Avior
