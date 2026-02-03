Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

«За рулем» подготовил обзор китайских кроссоверов с пробегом до 100 000 км

Что ищем?

Китайский среднеразмерный кроссовер

Возраст: 3–5 лет

3–5 лет Пробег: до 100 тысяч км

до 100 тысяч км Цена: до 1,5 млн рублей

Changan CS55

Длина 4500 мм, клиренс 190 мм, багажник 505 л

Changan CS55

Продавали с 2019 до 2023 года. Привод только передний. За 1,5 млн несложно найти машину с пробегом 50–80 тысяч км и – внимание! – с гидроавтоматом (75% машин) или механической коробкой. Редкий случай, когда у китайского «бюджетника» именно такой набор.

Причем автомат японский – шестиступенчатый Aisin TF‑71SC с ресурсом 300 тысяч км, известный нам по автомобилям Volvo и Peugeot/Citroen. После 100 тысяч может засориться теплообменник, но чаще до 200 тысяч км всё в порядке. О характере МКП, к сожалению, толком ничего неизвестно.

Мотор единственный – JL476ZQCD 1.5 (143 л. с.). Полностью алюминиевый, с турбонаддувом, но впрыск распределенный, разрешен бензин АИ‑92. Есть гидрокомпенсаторы. Мотористы заверяют, что 250 тысяч км выдержит. Цепь ГРМ, может быть, тоже. Особых вопросов к нему нет – случаются течи, недолговечны подушки двигателя – и это, в общем, всё.

Жалоб на быструю коррозию нет. К надежности нареканий минимум. До 80–100 тысяч км предсказуемо выходят из строя только стойки стабилизатора. Различные мелкие поломки единичны, большей частью это сбои электроники.

ВЕРДИКТ. Весьма добротная машина.

Chery Tiggo 7 Pro

Длина 4500 мм, клиренс 190 мм, багажник 475 л

Chery Tiggo 7 Pro

Доступны машины с 2020 до 2023 года выпуска. Привод передний.

Один из лидеров по числу предложений на вторичке. Цена стартует от 1,1 млн рублей. Думается, основная причина такой привлекательности – вариатор. Многие избавляются от Tiggo 7 Pro, не дожидаясь, пока CVT начнет хандрить. А иной коробки нет.

Двигатель тоже один: SQRE4T15C 1.5 (147 л. с.). Он, судя по всему, хорош – ожидаемый ресурс 400 тысяч км. Ибо блок здесь чугунный, а впрыск распределенный. Топливо – АИ‑92, есть гидрокомпенсаторы. Цепной привод ГРМ исключительно живуч, турбокомпрессор служит свыше 200 тысяч км.

Но вот вариатор WLY CVT25 – не факт, что выдержит столько же. По конструкции он схож с Jatco JF016E, набор недугов примерно такой же. Известны случаи замены по гарантии. Заявленный ресурс – 250 тысяч км, и эта отметка достижима, но после 100–120 тысяч часто нужен восстановительный ремонт.

Две самые упоминаемые неисправности: сбои блока АБС (лечится перепрошивкой) и износ наконечников рулевых тяг. Капризничают также парктроники и датчики давления в шинах, особенно в сырую погоду.

ВЕРДИКТ. Всё нормально, кроме вариатора.

Продолжение – на следующей странице