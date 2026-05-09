На RAV4 приходится треть продаж: какие еще модели Toyota популярны в России

Эксперт Целиков: Продажи автомобилей Toyota в России выросли почти в 2 раза

За первые 4 месяца 2026 год на российский учет встало 9708 новых автомобилей Toyota. Это почти в два раза (+97%) больше, чем в январе -апреле прошлого года (4929 шт).

В рейтинге продаж за 4 месяца Toyota занимает 7-ю позицию, а ее рыночная доля превышает 2,5%. То есть каждый 40-й покупатель нового автомобиля выбрал Toyota, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Кроссовер Toyota RAV4 уверенно держит лидерство среди всех моделей бренда на российском рынке. По итогам апреля именно на него пришлось 3324 реализованных автомобиля – это 34,2% от общего объёма продаж японской марки. Причём отрыв от ближайших преследователей весьма ощутим: второе место занимает Highlander с результатом 3176 штук, а замыкает тройку лидеров Camry, разошедшаяся тиражом в 1788 экземпляров.

Интересная деталь: подавляющее большинство Toyota, попавших к российским покупателям (8549 машин, почти 90%), произведены на заводах в Китае. Никаких прямых поставок от официального дилера, разумеется, нет – все автомобили ввозятся через параллельный импорт, в том числе с транзитом через Киргизию.