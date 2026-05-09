#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
10 мая
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
В США беспилотные такси научились жаловаться на...
Интерьер Suzuki Solio
10 мая
Практичный «японец» с полным приводом по цене Гранты: его можно купить в России
Новые компактвэны Suzuki Solio появились в...
Простой советский Кировец — что он может сегодня?
10 мая
Простой советский Кировец — что он может сегодня?
Кировец К-700А показали в работе с современными...

На RAV4 приходится треть продаж: какие еще модели Toyota популярны в России

Эксперт Целиков: Продажи автомобилей Toyota в России выросли почти в 2 раза

За первые 4 месяца 2026 год на российский учет встало 9708 новых автомобилей Toyota. Это почти в два раза (+97%) больше, чем в январе -апреле прошлого года (4929 шт).

Рекомендуем
Самые ожидаемые в России новинки Пекинского автосалона (видео)

В рейтинге продаж за 4 месяца Toyota занимает 7-ю позицию, а ее рыночная доля превышает 2,5%. То есть каждый 40-й покупатель нового автомобиля выбрал Toyota, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Кроссовер Toyota RAV4 уверенно держит лидерство среди всех моделей бренда на российском рынке. По итогам апреля именно на него пришлось 3324 реализованных автомобиля – это 34,2% от общего объёма продаж японской марки. Причём отрыв от ближайших преследователей весьма ощутим: второе место занимает Highlander с результатом 3176 штук, а замыкает тройку лидеров Camry, разошедшаяся тиражом в 1788 экземпляров.

Интересная деталь: подавляющее большинство Toyota, попавших к российским покупателям (8549 машин, почти 90%), произведены на заводах в Китае. Никаких прямых поставок от официального дилера, разумеется, нет – все автомобили ввозятся через параллельный импорт, в том числе с транзитом через Киргизию.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 76
09.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0