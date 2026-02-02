Надежно и недорого: 3 пикапа по цене Sollers ST6

Эксперт составил рейтинг самых выносливых пикапов с пробегом

Самым доступным по цене грузовичком на нашем рынке остается Sollers ST6, если не считать исконно отечественного УАЗа Пикапа. Хотя с некоторым допущением ST6 тоже можно считать отечественным.

Сегодня такой пикап стоит от 2,6 до 2,8 миллионов рублей. Альтернатива есть, но уже с пробегом. В нашем рейтинге представлены три пикапа по цене нового ST6.

3-е место. Volkswagen Amarok

Редкий случай, когда пикап – не от японского или американского производителя. Речь идет об обновленном Volkswagen Amarok 2017-2018 годов выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет двухлитровый дизель мощностью 180 л.с. двух типов – CNEA и CSHA.

Металл Volkswagen Amarok оцинкован и отлично сопротивляется коррозии. А вот краска тонкая.

Первый мотор ставился вместе с механической коробкой, второй – с автоматом. Общего у них много, но и некоторые отличия в конструкции имеются. К общим слабым местам стоит отнести боязнь двигателя к перегреву. Если не следить за состоянием радиаторов, при малейшем перегреве трескается ГБЦ.

У модификации для механических коробок масляный насос приводится ремнем, а у версии CSHA – более надежное решение с шестигранником. При пробегах под 200 тысяч км нужно внимательно осмотреть турбину и ее патрубки на предмет течей масла. Нередко турбина начинает гнать масло во впускной патрубок.

Автоматическая коробка AL450, известная также как ZF 8HP, довольно надежная, но требовательна к маслу, менять которое надо почаще. В противном случае быстро изнашивается фрикцион гидротрансформатора, а его частицы попадают в соленоиды гидроблока.

Салон Volkswagen Amarok сделан из жесткого пластика. Стоит проверить работу отопителя и кондиционера – моторчик и кондиционер не отличаются большим ресурсом.

Ходовая часть крепкая. Разве что стоит проверить ступичные подшипники на гул. А еще надо проверить состояние рессор задней подвески – перегруз они не любят.

2-е место. Toyota Hilux

Toyota Hilux восьмого поколения по цене Соллерса будет 2015-2016 годов выпуска. В целом это выносливый и неубиваемый пикап. У нас на рынке встречаются исключительно дизельные пикапы с двумя типами двигателя.

Краска Toyota Hilux не отличается прочностью. Быстро теряет лоск и хромированная отделка.

Младший турбодизель 2GD-FTV объемом 2,4 литра развивает 150 л.с. Серьезных проблем этот агрегат пока не доставляет, хотя некоторые владельцы отмечают масложор. Сажевый фильтр также не отличается ресурсом.

Старший дизель 2.8 модели 1GD-FTV имеет мощность 177 л.с. Помимо Hilux он встречается на многих моделях Toyota, в том числе 150-м Prado. Список неисправностей у него такой же, как у мотора 2.4: проблемы с сажевым фильтром и повышенный расход масла.

Почти все Хайлаксы у нас – с автоматической коробкой. Автомат Aisin TB60‑LS встречается на большом числе рамников Toyota, Mitsubishi, Isuzu или KGM.

Несмотря на маленький объем кабины Toyota Hilux, эффективности штатного отопителя едва хватает.

Автомат живучий, но только при соблюдении регламента замены масла. В противном случае первым страдает фрикцион блокировки гидротрансформатора, а следом он разбивает втулку маслонасоса.

Полный привод у Тойоты по типу part-time, что не всегда удобно.

1-е место. Mitsubishi L200

Самым интересным и относительно свежим вариантом будет Mitsubishi L200 пятого поколения. По цене Соллерса можно найти дорестайлинговый экземпляр 2017-2018 годов выпуска.

Краска Mitsubishi L200 довольно тонкая. А еще пикапу не повредит антикоррозийная обработка.

Все машины на нашем рынке оснащались турбодизелем 4N15 объемом 2,4 литра в двух вариантах мощности (154 или 181 л.с.). В целом, это надежный агрегат. У ранних машин были проблемы с низким ресурсом цепи ГРМ, которая едва выхаживала 100 тысяч км. Но позже проблему решили.

Заправляя L200, не стоит экономить на топливе – пьезофорсунки и сажевый фильтр этого не терпят.

На рынке есть автомобили как с шестиступенчатой механикой, так и с пятиступенчатым автоматом V5AWF, более известным как Aisin TB-50LS. Агрегат живучий, если вовремя менять жидкость (каждые 60 тысяч км). Иначе можно угробить гидроблок и маслонасос.

Материалы отделки салона Mitsubishi L200 не отличаются стойкостью. Дешевый пластик легко царапается, а обивка руля и водительского сиденья может потребовать ремонта уже после 100 тысяч км.

Живучесть – это главное достоинство Mitsubishi L200. У него очень крепкая ходовая часть, которая даже при жесткой эксплуатации не требует внимания раньше 150 тысяч км. Да и то по мелочи.

Еще одной фирменной чертой L200 остается отличная система полного привода Super Select.

Выводы

У каждого пикапа есть свои плюсы и минусы. Но также важно учесть и условия эксплуатации, которые для подобных автомобилей редко бывают тепличными.

Учитывая эти параметры отбора, а также по соотношению цены, качества и выносливости, лучшим вариантом видится Mitsubishi L200.

Дистанционный запуск, парктроники и другие особенности обновленной Lada Vesta: эксперт Тимкин рассказал, чем Лада Веста 2026 отличается от дорестайлинговой.