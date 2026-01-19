Дистанционный запуск, парктроники и другие особенности обновленной Lada Vesta

Эксперт Тимкин рассказал, чем Лада Веста 2026 отличается от дорестайлинговой

Запуск модернизированной Лады Весты в 2022 году дался тольяттинцам непросто. Он пришелся на момент разрыва партнерства с Renault и многими иностранными поставщиками комплектующих. Поэтому первое время машины выпускались с минимумом оборудования.

Постепенно на Весту вернулось многое из утерянного: система стабилизации, обогрев задних сидений, противотуманки и т.д. А под занавес 2025 года пришла еще порция обновок.

Дистанционный запуск двигателя Лады Весты

Важное нововведение – дистанционный запуск двигателя (заявленный радиус действия – до 40 м). Полезная функция! Спускаюсь утром перед съемкой автомобиля и вижу: тестовая Веста «заперта» другим автомобилем. Да так, что к ней не подобраться – даже двери не открыть.

Звоню «злодею» по оставленному телефону с просьбой выпустить. Обещает выйти через пять минут. С прежней Вестой это была бы напрасная потеря времени. А сейчас беру ключ и нажимаю кнопку дистанционного запуска двигателя. К моменту, когда меня разблокировали, двигатель и салон были уже прогреты – сел и поехал.

На ключе Лады Весты стало на одну кнопку больше – она отвечает за дистанционный запуск.

Бесключевой доступ Лады Весты

Другое долгожданное новшество – нормальный бесключевой доступ. Ключ теперь можно не доставать из кармана и более не нужно его класть на специальный «коврик» под передней панелью, чтобы система не теряла метку.

Также Lada Vesta 2026 модельного года получила обновленную «среднюю» медиасистему Enjoy (с семидюймовым экраном) – она обзавелась встроенными сервисами Сбера и функцией голосового управления. Предусмотрена возможность бесконтактной заправки, доступ к музыкальному контенту, а также навигация (онлайн и офлайн).

Синий цвет «Капитан» вернулся в гамму Lada Vesta совсем недавно.

Расширилась цветовая гамма окраски кузова: появился оттенок серого металлика «Тайфун».

На этом усовершенствование Весты не остановится. Через несколько месяцев внедрят климат-контроль.

Зона действия системы бесключевого доступа Лады Весты.

Цены на Ладу Весту в 2026 году

Козырь Весты – множество модификаций: базовый седан, седан Cross (клиренс увеличен со 171 до 194 мм), универсал SW, ну и уже упомянутый SW Cross. Стартовая цена – 1,558 млн рублей.

Крупный вертикально ориентированный планшет – признак топ-версии Techno. В модификациях Lada Vesta попроще стоит более скромный экранчик.

Было бы наивным рассчитывать, что расширенное оснащение не повлечет роста цен – они выросли на 54 тысячи рублей. И за тестовую Lada Vesta SW Cross надо заплатить 2,25 млн рублей.

К услугам задних пассажиров Lada Vesta – обогрев сидений, USB-порт и даже редкий для этого сегмента центральный подлокотник.

Даже у базовой версии интерьер будет богаче, чем у Гранты и Искры: мягкий пластик на передней панели и дверных картах, регулируемый в двух плоскостях руль, импульсные передние стеклоподъемники и просторный второй ряд сидений.

У Lada Vesta весьма обустроенный багажник (364 л): глубокие кармашки по бокам, две точки подсветки, рулонная шторка.

Двигатели Лады Весты

В технической части изменений не произошло. От версии с 90-сильным 8-клапанным двигателем отказались окончательно. Теперь начальный вариант автомобиля оснащается 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. У такой машины (и с механикой, и с вариатором) разгонная динамика настолько скромная, что устроит только совсем уж неспешащих водителей.

Если желаете ездить быстрее рейсового автобуса, лучше присмотреться к версии с 1,8-литровым двигателем (122 л.с.). С ним Vesta разгоняется увереннее даже после 100 км/ч. Кстати, с эти мотором идет не 5-ступенчатая вазовская механика, а 6-ступенчатая китайская коробка – она переключается четче и не гудит. Но я бы все же предпочел вариатор – его с двигателем 1.8 «поженили» очень удачно – в движении такая версия очень гармоничная.

Двигатель 1.8 пару лет назад усовершенствовали. Ради уменьшения масложора поменяли поршневые кольца, маслосъемные колпачки, модернизировали втулки клапанов. Кроме того, установили другие форсунки, перекомпоновали картер и топливную магистраль. В ближайшей перспективе поставят второй фазовращатель – на выпуске.

Лада Веста на ходу

Подвеску Весты мы всегда хвалили. Она сочетает достойную плавность хода с отточенной управляемостью. Проезжать извилистые участки на ней – удовольствие. Машина живо реагирует на повороты рулевого колеса и подачу газа, четко держит траекторию и всегда остается предсказуемой.

Понравился акустический комфорт. В салоне Весты тихо не только на городских скоростях, но и на магистральных. Ни рык мотора, ни свист от набегающего ветра, ни гул от качения шин – ничто не «приседает на уши». В Весте не устаешь даже после многочасовой поездки, что в данном сегменте скорее исключение, чем правило.

Минусы парктроников Лады Весты

Вазовцы уверяют, что избавились от отравлявших жизнь вестоводов мелких болячек. Датчик запаса топлива стал работать точнее – показатель падает линейно. Медиасистема не подвисает. Стоп-сигналы больше не моргают, как гирлянды. Датчик света на тени теперь не реагирует.

Осталось довести до ума излишне чувствительный передний парктроник: пиликает перед машиной на расстоянии даже трех метров. В пробках – сплошной писк. Отключить нельзя – только приглушить звук. Но только до следующего торможения. А там – то же самое.

Оснащение Лады Весты

Бесспорно, постепенное обновление Весты можно только приветствовать. Однако настораживает, что при всех усилиях тольяттинцев все равно происходят пресловутые «сдвиги вправо» по срокам. Например, в нынешнем пакете модернизации мы ждали появление климат-контроля, а его опять отложили – он появится только через несколько месяцев. Про шайбу-селектор смены настроек ездовой электроники мы уже не вспоминаем – отчаялись ждать ее возвращения.

Что уж говорить про более продвинутое оборудование, которое просто обязан иметь на борту современный автомобиль. Например, про адаптивный круиз-контроль – его уже ставят на грузовые КАМАЗы и ГАЗы (пока в качестве эксперимента, но запуск в серию не за горами), а у Лады про это молчок. Не ожидается и полноприводной трансмиссии.

В общем, осовременивание Весты не поспевает за реалиями нашего времени. Хочется, чтобы больше и быстрее. Мощнее и разнообразнее.

205 сил, гидроавтомат, полный привод — в РФ привезли «почти Silverado»: опубликован отчет с тест-драйва пикапа Huanghai N7, оцененного в 4 млн рублей.