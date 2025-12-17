#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая Volga — 238 л.с. и полный привод
17 декабря
Новая Volga — 238 л.с. и полный привод
Являющийся клоном Geely Monjaro кроссовер Volga...
Volkswagen Tharu XR
17 декабря
В России доступен новый немецкий кроссовер по цене Лады
В РФ начались продажи кроссоверов Volkswagen...
Шильдик "Москвич"
17 декабря
«Москвич» начал делать новые модели: что будет со старыми
На «Москвиче» ответили на вопрос о судьбе...

Словно в дорогой яхте! Как едет и сколько стоит премиум не из Китая?

Опубликован тест-драйв гибридного Volvo XC90 с индексом Т8

За десять лет китайские автомобили сменяют два-три поколения, а Volvo XC90 – всё тот же. И его по-прежнему можно купить новым.

Рекомендуем
Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Какие только решетки радиатора дизайнеры Volvo не перепробовали за последнее время – прямоугольные ячейки, соты, китовый ус… Теперь вот сплошная штриховка, с которой слилась в единое целое фирменная диагональ с эмблемой. Засечь обновления во внешности ХС90 смогут только сведущие – и то лишь спереди.

Индекс Т8 вовсе не означает мотор V8 – цилиндров четыре. Но динамика ураганная – чуть больше пяти секунд в разгоне до 100 км/ч! Секрет в том, что это гибрид.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

В разгоне – никакой резкости. Мощь ускорения мягкая, словно в пассажирском лайнере. Но она конечна: упирается в относительно скромные 180 км/ч максимальной скорости.

Гибридный Volvo сделан по параллельной схеме. Электромотор мощностью 107 кВт, заменив собой редуктор задней оси, лишь помогает в разгоне, а не делает всю работу.

Volvo XC90. Цена в России от 10 000 000 ₽
Volvo XC90. Цена в России от 10 000 000 ₽

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Двухлитровая турбочетверка Drive-E выдает 310 л. с. И как показали последние десять лет, даже при такой форсировке надежность всё еще при ней. Через восьмиступенчатый автомат она «независимо» приводит передние колеса.

По левому борту на переднем крыле – разъем для зарядки батареи извне. При полном заряде можно протянуть до 70 км.

А средний расход у 500‑сильного пятиметрового кроссовера колеблется в районе восьми литров на сотню.

Управляемость? После очередной модернизации XC90 остался верен себе. Он не поразит точностью откликов в связках поворотов и не очарует раскатом выпускной системы. Нет, Volvo другой – спокойный и рождающий ощущение безопасности. Даже с 22‑дюймовыми колесами пневмоподвеска обеспечивает кошачью мягкость хода.

Уют севера

Интерьер почти не изменился, и это прекрасно. Едешь, словно в дорогой яхте. Никакой помпезности, но ощущение качества буквально наполняет воздух.

Гибридную сущность выдают индикаторы уровня заряда батареи и расхода энергии на приборной панели.
При наличии акустики Bowers & Wilkins любые экраны становятся вторичными.
Монументальная панель почти не изменилась, только центральный экран стал чуть больше.
Монументальная панель почти не изменилась, только центральный экран стал чуть больше.
В темное время «ледяной» селектор красив!

Кожа отменной выделки, дерево не пускает солнечных зайчиков…

Немного увеличился экран медиасистемы, а структура ее меню стала проще. Перед глазами нарисовались привычные иконки вместо мудреных лабиринтов.

Впрочем, при наличии божественной акустики Bowers & Wilkins с медиасистемой вообще можно было ничего не делать. Годы идут, а качество звучания в Volvo остается одним из лучших.

Помимо массы настроек, передние сиденья имеют встроенный массажер.
Помимо массы настроек, передние сиденья имеют встроенный массажер.

Не сказался возраст и на удобстве салона, который даст фору молодым. Передние сиденья с выдвижным валиком подушки практически идеально распределяют нагрузку. А деликатный массаж не даст устать даже после целого дня за рулем.

Сиденья второго ряда перемещаются по салазкам, спинка регулируется...
Сиденья второго ряда перемещаются по салазкам, спинка регулируется...
...eсть отдельный блок климат-контроля и несколько дефлекторов.
Фирменное решение Volvo – встроенный детский бустер на втором ряду.

Неподъемная роскошь

Даже в Германии, откуда к нам и везут новенькие ХС90, версия Т8 стоит больше 100 тысяч евро. После доставки и растаможки прайс поднимается до 15 млн рублей с годовой гарантией от дилера. Есть машины и с менее мощными бензиновыми и дизельными двигателями – но даже такие стоят минимум 10 млн.

На галерке достаточно места даже для взрослых.
На галерке достаточно места даже для взрослых.
Комфортом не обделены и пассажиры третьего ряда.
Благодаря пневмоподвеске корму можно принудительно поднимать и опускать. Есть оригинальный фаркоп с электроприводом.
И в семиместной конфигурации багажник имеется.
Если же третий ряд сложен, грузовой отсек становится бездонным.

Безумно дорого даже на фоне самых дорогих китайцев, вроде Li или Rox. Но у прямых конкурентов из Старого Света – марок BMW или Mercedes-Benz – ценники только стартуют с 15 млн рублей. Такова сегодня плата за благородную родословную.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!

ЭВОЛЮЦИЯ БЕГЕМОТОВ

Концепт-кар Volvo ACC, предвосхитивший первый кроссовер Volvo, появился в 2000 году.

Через два года миру явили XC90 первого поколения. Двигатели – две рядные «пятерки» (бензин и дизель) и рядная «шестерка». Все с наддувом. В 2005 году дебютировала версия с V8 объемом 4,4 литра разработки фирмы Yamaha.

Volvo XC90 первого поколения стал настоящим долгожителем и пережил два обновления – в 2006 и 2012 годах. В 2014 году был снят с производства в Швеции, но еще два года выпускался в Китае по именем XC Classic.

В 2014 году вышел «второй» XC90. Он унаследовал сильные черты первенца и определенно проведет на конвейере еще больше. Все двигатели – четырехцилиндровые и двухлитровые, как бензиновые, так и дизельные. В 2019 году ХС90 прошел рестайлинг. В конце 2024 года настало время второго обновления – хотя к тому времени уже выпускался чисто электрический EX90, первоначально предполагавшийся на роль сменщика XC90.

Тяговая батарея заняла пространство, освободившееся от карданного вала. Ее емкость 18,8 кВт·ч, запас хода на электротяге – 73 км. Электродвигатель мощностью 107 кВт стоит на задней оси.
Тяговая батарея заняла пространство, освободившееся от карданного вала. Ее емкость 18,8 кВт·ч, запас хода на электротяге – 73 км. Электродвигатель мощностью 107 кВт стоит на задней оси.
Удачный пример автомобильного долголетия Цены на некитайский премиум отправились в космос

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Volvo XC90

  • Длина / ширина / высота / база 4953 / 1923 / 1771 /2984 мм
  • Снаряженная / полная масса 2295 / 2905 кг
  • Объем багажника 244 / 650 / 1941 л
  • Максимальная скорость 180 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 5,4 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1969 см³; 228 кВт / 310 л. с. при 6000 об/мин; 400 Н·м при 4800 об/мин, электродвигатель; 107 кВт; 309 Н·м
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 71 л
  • Тяговая батарея / запас хода 18,8 кВт·ч, 73 км
  • Трансмиссия полный привод; А8

Благодарим компанию Volvo Car M1 за предоставленный автомобиль.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Виноградов Александр
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 77
17.12.2025 
Фото:Ян Сегал
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Volvo XC90

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв