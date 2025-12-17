Словно в дорогой яхте! Как едет и сколько стоит премиум не из Китая?

Опубликован тест-драйв гибридного Volvo XC90 с индексом Т8

За десять лет китайские автомобили сменяют два-три поколения, а Volvo XC90 – всё тот же. И его по-прежнему можно купить новым.

Какие только решетки радиатора дизайнеры Volvo не перепробовали за последнее время – прямоугольные ячейки, соты, китовый ус… Теперь вот сплошная штриховка, с которой слилась в единое целое фирменная диагональ с эмблемой. Засечь обновления во внешности ХС90 смогут только сведущие – и то лишь спереди.

Индекс Т8 вовсе не означает мотор V8 – цилиндров четыре. Но динамика ураганная – чуть больше пяти секунд в разгоне до 100 км/ч! Секрет в том, что это гибрид.

В разгоне – никакой резкости. Мощь ускорения мягкая, словно в пассажирском лайнере. Но она конечна: упирается в относительно скромные 180 км/ч максимальной скорости.

Гибридный Volvo сделан по параллельной схеме. Электромотор мощностью 107 кВт, заменив собой редуктор задней оси, лишь помогает в разгоне, а не делает всю работу.

Volvo XC90. Цена в России от 10 000 000 ₽

Двухлитровая турбочетверка Drive-E выдает 310 л. с. И как показали последние десять лет, даже при такой форсировке надежность всё еще при ней. Через восьмиступенчатый автомат она «независимо» приводит передние колеса.

По левому борту на переднем крыле – разъем для зарядки батареи извне. При полном заряде можно протянуть до 70 км.

А средний расход у 500‑сильного пятиметрового кроссовера колеблется в районе восьми литров на сотню.

Управляемость? После очередной модернизации XC90 остался верен себе. Он не поразит точностью откликов в связках поворотов и не очарует раскатом выпускной системы. Нет, Volvo другой – спокойный и рождающий ощущение безопасности. Даже с 22‑дюймовыми колесами пневмоподвеска обеспечивает кошачью мягкость хода.

Уют севера

Интерьер почти не изменился, и это прекрасно. Едешь, словно в дорогой яхте. Никакой помпезности, но ощущение качества буквально наполняет воздух.

Гибридную сущность выдают индикаторы уровня заряда батареи и расхода энергии на приборной панели. При наличии акустики Bowers & Wilkins любые экраны становятся вторичными.

Монументальная панель почти не изменилась, только центральный экран стал чуть больше.

В темное время «ледяной» селектор красив!

Кожа отменной выделки, дерево не пускает солнечных зайчиков…

Немного увеличился экран медиасистемы, а структура ее меню стала проще. Перед глазами нарисовались привычные иконки вместо мудреных лабиринтов.

Впрочем, при наличии божественной акустики Bowers & Wilkins с медиасистемой вообще можно было ничего не делать. Годы идут, а качество звучания в Volvo остается одним из лучших.

Помимо массы настроек, передние сиденья имеют встроенный массажер.

Не сказался возраст и на удобстве салона, который даст фору молодым. Передние сиденья с выдвижным валиком подушки практически идеально распределяют нагрузку. А деликатный массаж не даст устать даже после целого дня за рулем.

Сиденья второго ряда перемещаются по салазкам, спинка регулируется...

...eсть отдельный блок климат-контроля и несколько дефлекторов. Фирменное решение Volvo – встроенный детский бустер на втором ряду.

Неподъемная роскошь

Даже в Германии, откуда к нам и везут новенькие ХС90, версия Т8 стоит больше 100 тысяч евро. После доставки и растаможки прайс поднимается до 15 млн рублей с годовой гарантией от дилера. Есть машины и с менее мощными бензиновыми и дизельными двигателями – но даже такие стоят минимум 10 млн.

На галерке достаточно места даже для взрослых.

Комфортом не обделены и пассажиры третьего ряда. Благодаря пневмоподвеске корму можно принудительно поднимать и опускать. Есть оригинальный фаркоп с электроприводом.

И в семиместной конфигурации багажник имеется. Если же третий ряд сложен, грузовой отсек становится бездонным.

Безумно дорого даже на фоне самых дорогих китайцев, вроде Li или Rox. Но у прямых конкурентов из Старого Света – марок BMW или Mercedes-Benz – ценники только стартуют с 15 млн рублей. Такова сегодня плата за благородную родословную.

ЭВОЛЮЦИЯ БЕГЕМОТОВ Концепт-кар Volvo ACC, предвосхитивший первый кроссовер Volvo, появился в 2000 году. Через два года миру явили XC90 первого поколения. Двигатели – две рядные «пятерки» (бензин и дизель) и рядная «шестерка». Все с наддувом. В 2005 году дебютировала версия с V8 объемом 4,4 литра разработки фирмы Yamaha. Volvo XC90 первого поколения стал настоящим долгожителем и пережил два обновления – в 2006 и 2012 годах. В 2014 году был снят с производства в Швеции, но еще два года выпускался в Китае по именем XC Classic. В 2014 году вышел «второй» XC90. Он унаследовал сильные черты первенца и определенно проведет на конвейере еще больше. Все двигатели – четырехцилиндровые и двухлитровые, как бензиновые, так и дизельные. В 2019 году ХС90 прошел рестайлинг. В конце 2024 года настало время второго обновления – хотя к тому времени уже выпускался чисто электрический EX90, первоначально предполагавшийся на роль сменщика XC90.

Тяговая батарея заняла пространство, освободившееся от карданного вала. Ее емкость 18,8 кВт·ч, запас хода на электротяге – 73 км. Электродвигатель мощностью 107 кВт стоит на задней оси.

Удачный пример автомобильного долголетия Цены на некитайский премиум отправились в космос

Volvo XC90

Длина / ширина / высота / база 4953 / 1923 / 1771 /2984 мм

4953 / 1923 / 1771 /2984 мм Снаряженная / полная масса 2295 / 2905 кг

2295 / 2905 кг Объем багажника 244 / 650 / 1941 л

244 / 650 / 1941 л Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Разгон 0–100 км/ч 5,4 с

5,4 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1969 см³; 228 кВт / 310 л. с. при 6000 об/мин; 400 Н·м при 4800 об/мин, электродвигатель; 107 кВт; 309 Н·м

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1969 см³; 228 кВт / 310 л. с. при 6000 об/мин; 400 Н·м при 4800 об/мин, электродвигатель; 107 кВт; 309 Н·м Топливо / запас топлива АИ‑95 / 71 л

АИ‑95 / 71 л Тяговая батарея / запас хода 18,8 кВт·ч, 73 км

18,8 кВт·ч, 73 км Трансмиссия полный привод; А8

Благодарим компанию Volvo Car M1 за предоставленный автомобиль.