Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Опубликован сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5

Под конец года белорусская марка Belgee обновила кроссовер Х70 – вертикальными ламелями на радиаторной решетке ему постарались придать сходство с популярным Geely Monjaro. Вы ведь не забыли, что семидесятка – суть переименованный Geely Atlas Pro?

Но главное – понижение цен. За тестовый Х70 во второй по статусу комплектации Style просят 2,6 млн рублей – на 350 тысяч меньше, чем было раньше!

Соперник марки Changan – также переименованный: прежде это был CS55 Plus, а теперь – Uni-S. Правда, тут обошлось без рестайлинга и кардинального изменения прайса. Цена тестовой машины – 3 млн рублей.

Китайская Jetta VS5 – по сути упрощенный и видоизмененный кроссовер Skoda Karoq. Правда, по цене такого не скажешь: VS5 – самый дорогой автомобиль в этой компании (3,35 млн рублей).

Все кроссоверы в тесте – переднеприводные.

Jetta VS5

Первый показ состоялся в 2019 году, а через три года провели небольшой рестайлинг. Сделано в Китае.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.4 (150 л. с.) – от 3 000 000 ₽ Belgee X70

В основе лежит Geely Atlas образца 2016 года. В 2021-м ­начались продажи его модернизированной версии Atlas Pro. В 2023 году сменил имя на Belgee X70. Собирают в Беларуси.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (150 л. с.) – от 2 575 990 ₽ Changan Uni-S

Дебютировал в 2022 году как Changan CS55 Plus, а пару лет спустя название поменяли – теперь это Changan Uni-S. Производство – КНР.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.6 (181 л.с.) – от 2 939 900 ₽

Не троит

На весах в нашем техцентре Х70 оказался тяжелее соперников (почти на центнер – Чангана, и на два – Джетты), хотя в нем стоит трехцилиндровый мотор. «Нечетные» вибрации чуть заметны только на холостых.

После обновления ездовой комфорт Х70 ­улучшился – во многом благодаря переходу на 17‑дюймовые колеса.

Силовой агрегат целиком накрыт пластиком – в зоне прямого доступа только горловины да масляный щуп.

Движок выдает среднестатистические при полутора литрах объема 150 л. с. Заявленные 11 с разгона до 100 км/ч удалось даже перекрыть – при околонулевой температуре Х70 разогнался до сотни за 10,6 с. Ускорение равномерное и прогнозируемое – спасибо выверенным настройкам шестиступенчатого гидроавтомата Aisin.

Такая же коробка стоит в Джетте, но настройки иные, и они понравились меньше – переключения порой дерганые и суетливые. Двигатель 1.4 TSI развивает те же 150 «лошадей», и легонькому VS5 разгон до сотни дается на полсекунды быстрее.

Угол въезда у Х70 теперь составляет солидные 25,5°.

Картер Х70 прикрыт штатным пластиковым щитком. Редкое компоновочное решение: бак расположен не поперечно, а продольно – по левому борту. Днище проантикорено неидеально – оставлено много незащищенных мест.

Многохарактерность

В Чангане – самый мощный турбомотор в трио: 181 л. с. Да и по крутящему моменту (280 Н·м) он тоже превосходит конкурентов. Уедет как от стоячих?

Не тут-то было! Разогнаться до сотни быстрее 9,9 с не получилось. Переход в спортрежим не панацея – много времени уходит на стартовую пробуксовку. Поэтому выигрыш в мощности каких-то ярких бонусов не принес.

Пусть VS5 едет бодро, отточенных реакций Карока тут нет.

Капот лишен изоляционного мата, уплотнителя спереди и по бокам нет – моторный отсек быстро приходит в неприглядное состояние.

К тому же «веселые старты» явно не нравятся семиступенчатому роботу – переключения на вторую нет-нет да сопровождаются рывком. При спокойной езде коробка не дергается, демонстрируя логичные и четкие переключения.

В подавляющем большинстве китайских автомобилей переключение между ездовыми режимами мало что меняет, но Uni-S стал исключением. И трипкомпьютер подтверждает наблюдения (для каждого режима он ведет свою статистику): потребление топлива в экорежиме составляет 8,9 л/100 км, в нормальном – 9,1 л/100 км, а в спорте – все 13!

Бампер VS5 – самый низкий, а угол въезда – наименьший (22,5°). Парковаться у бордюров надо с осторожностью. У Джетты – солидные 190 мм клиренса. Но это без защиты: поставишь нормальную металлическую «лыжу», и просвет сократится.

Средний расход Х70 плюс-минус такой же – 8,5–9 л/100 км. А вот VS5 на сто верст выпьет на поллитра меньше.

Смягчение

После обновления переднеприводные модификации Х70 «обуваются» в 17‑дюймовые колеса (раньше у версии Style было на дюйм больше). Благодаря более высокому профилю шин подросла плавность хода – мелочевка фильтруется не в пример лучше. Стыки теперь проезжаются гладко, незаметно. Но на более серьезном калибре тряски меньше не стало.

Uni-S комфортен на ходу, но в плане динамики от 181‑сильного кроссовера ждешь большего.

Моторный отсек слабо защищен от внешней среды – уплотнитель проложен только сзади.

Здесь Uni-S с ним схож: на мелочевке вздрагивает, а на крупняке долбит (особенно старается передняя подвеска). И Changan на толику резче реагирует на неровности с острыми краями.

Жестко? Это вы еще на Джетте не ездили!

Она исправно трясет даже на малейших дефектах дорожного полотна. А на «лежачих» – лягается. Да и громко работает подвеска VS5.

Uni-S: угол въезда 23,5° – это тоже неплохо. Дилерская металлическая защита Чангана удивила хилым креплением: четыре болтика М6. Конструкцию не помешало бы усилить.

Вообще, по акустическому комфорту Jetta – аутсайдер в нашем трио. Шины донимают уже с 60 км/ч, встречный ветер – с 90 км/ч.

Шумоизоляция в Х70 получше. А самый тихий – Uni-S: сдержанный рокот мотора, гул от дороги слышно по минимуму, аэродинамика начинает приседать на уши только после 110–120 км/ч.

