Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

Названы главные отличия кросс-универсалов Lada Iskra и Vesta

Формат приподнятого универсала российским покупателям «зашел». Поэтому в линейке Лады такие версии есть у каждой легковой модели. Отлично продающейся Весте SW Кросс теперь придется делить покупателей с новой Искрой SW Кросс.

Формально продажи семейства Лада Искра стартовали 20 июля 2025 года. Однако в реальности товарные машины дилеры начали получать только сейчас. И то не во всех городах страны. Зато вазовцы обещают равномерно насытить рынок всеми модификациями. Самая практичная из них – универсал с увеличенным клиренсом SW Кросс. Аналогичное исполнение есть и у флагманской Весты.

Особенности Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross

В отличие от седана, Искре SW Кросс не положен базовый 90-сильный двигатель с 5-ступенчатой механической коробкой. Разумно: с ним даже более легкая четырехдверка не балует динамикой. Мотор мощностью 106 л.с. можно выбрать с 6-скоростной «ручкой» или вариатором. Оба – от китайской компании WLY. При снаряженной массе под силовым агрегатом остается 200 мм дорожного просвета.

Универсал длиной 4342 мм с колесной базой 2603 мм весит 1285-1336 кг. Стандартный объем багажника – 480 л. С механикой машина разгоняется до сотни за 13 секунд и достигает предельных 172 км/ч. Версия с вариатором логично медленнее: 14 секунд и 164 км/ч. Зато по паспорту она экономичнее на 0,6-1,4 л на 100 км в зависимости от режима движения.

Светодиодные фары Ладе Искре не положены – только галогенки.

Лада Веста SW Кросс предлагает более широкий выбор силовых установок. Тот же 106-сильный мотор, что на Искре, здесь идет с 5-ступенчатой механической коробкой. Агрегат на шесть передач положен 122-сильному двигателю 1.8. Его же можно заказать с вариатором. Паспортный клиренс отличается: 209 мм с мотором 1.6 и 194 мм – с 1.8. Однако установка металлической защиты эту разницу в один сантиметр убирает.

Длина Весты достигает 4445 мм, а колесная база составляет 2635 мм. Снаряженная масса – 1275-1395 кг. В зависимости от мотора и коробки Веста SW Кросс набирает 100 км/ч за 10,8-13 секунд и разгоняется до 173-185 км/ч.

Интересный нюанс: в палитре Весты всего шесть цветов кузова, из которых яркий только один – синий. Искра в этом плане разнообразнее. Для нее заявлено восемь оттенков цветов. Все те же, что у старшей модели, плюс красный и оранжевый.

Интересно, что багажник Весты при пятиместной конфигурации салона в точности совпадает по объему с Искрой – 480 л.

Варианты Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross и цены

Лада Искра SW Кросс выпускается в двух топовых комплектациях Enjoy и Techno, тогда как у седана есть варианты попроще под названиями Comfort и Life.

Версии Enjoy (1,63 млн рублей с механикой и 1,72 млн с вариатором) положены ESP, две подушки безопасности, регулируемый по углу наклона и вылету руль, датчики света и дождя, центральный замок с дистанционным управлением, обогрев передних сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателя, кондиционер, электропакет, 16-дюймовые литые диски, руль с кнопками, передний подлокотник, круиз-контроль и ограничитель скорости. Также есть мультимедийная система с экраном на 8 дюймов – с онлайн-сервисами Яндекса и голосовым помощником Алисой. Корпуса зеркал и дверные ручки окрашены в цвет кузова, а на крыше установлены рейлинги.

Аргумент в пользу Кросс-версии Искры – наличие оранжевых вставок, с которыми интерьер становится заметно веселее.

В исполнении Techno за 1,71-1,8 млн рублей добавляются противотуманки с функцией подсветки поворотов, обогрев лобового стекла, руля и заднего дивана, задний парктроник и камера, третий подголовник сзади, а также два USB-порта для задних пассажиров.

У Лады Весты SW Кросс комплектаций три. Начальная Life оценивается в 1,88 млн с мотором 1.6 и механикой и в 1,95 млн с двигателем 1.8 и вариатором. Из отличий от оснащения базовой Искры выделим регулировку поясничного упора сиденья водителя, светодиодную оптику, запуск двигателя кнопкой и 17-дюймовые колеса. А вот диагональ центрального дисплея у нее скромнее на дюйм, нет обогрева форсунок, датчиков дождя и света.

Уровень оснащения Enjoy предоставляет выбор из всех трех силовых установок. Диапазон цен – от 1,96 до 2,04 млн рублей. Дополнительно покупатель получит задний подлокотник, недостающие обогревы (руля, лобового стекла, форсунок и заднего сиденья) и задний парктроник.

У топовой Весты карту Яндекс Навигатора можно вывести на цифровую приборную панель.

Старшая комплектация Techno недоступна с мотором 1.6. Такой универсал стоит 2,07 млн рублей с механической коробкой. Доплата за вариатор – всего 5000 рублей. Покупатель получит передний парктроник, противотуманки, боковые подушки безопасности (у Искры их нет в принципе), систему контроля слепых зон, мультимедийную систему с вертикальным экраном на 10,4 дюйма, цифровую комбинацию приборов, функцию электроскладывания зеркал. В салоне появляются очечник, дополнительные точки подсветки, черный потолок, датчики света и дождя.

У Искры версия Кросс есть только в пятидверном кузове. У Весты – и в виде седана, который дешевле пятидверки на 120 тысяч рублей.

Выводы по Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross

Оснащение двух моделей примерно одинаковое. Лада Веста подкупает наличием боковых подушек безопасности, современных, более эффективных LED-фар и богатой (хотя иногда и сбоящей) медиасистемы. Зато ради банальных и копеечных датчиков дождя и света придется раскошелиться на самую дорогую комплектацию.

Искра выглядит не менее эффектно и подкупает новизной. Конкуренция между родственниками будет сильной.

Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа: Максим Кадаков испытал на ходу Ладу Искру седан и SW Cross.