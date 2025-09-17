УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

Опубликован отчет с испытаний рамного внедорожника BAW 212 Т01

Land Rover Defender, Mercedes-Benz G‑класса, Jeep Wrangler, УАЗ Хантер: в очертаниях китайского BAW 212 Т01 можно найти черты любого из этих рамных долгожителей. Машину представили только год назад, она стала преемником модели, ведущей историю с 1965 года!

Рекомендуем 7 неудобных вопросов при выборе нового или подержанного автомобиля

Несмотря на наличие цитат из других марок, китайцы ориентировались в первую очередь на классический Beijing BJ212. И сохранили его характерные мотивы: графику решетки радиатора, продольные выштамповки на капоте, форму и расположение оптики.

Как аксессуар можно заказать фару-искатель, которую крепят там же, где 60 лет назад, – в передней части левого крыла. Само собой, нельзя было обойтись и без цвета хаки в палитре.

Как едет BAW 212 Т01

На асфальте

Двигатель – бензиновая турбо-«четверка» 2.0 мощностью 238 л. с. Индекс и рабочий объем (N20TG, 1998 «кубиков») полностью совпадают с агрегатом, который ставится на пикапы JAC.

На сайте дилера BAW указано, что используется «головка двигателя 4К22 Mitsubishi». А на кожухе каталитического нейтрализатора я обнаружил штамп Changan. Полная мешанина!

BAW 212 T01. Цена в России от 2 945 000 ₽. BAW 212 грубоват на асфальте из-за жестких мостов спереди и сзади, но явного дискомфорта не доставляет.

Тянет мотор неплохо, обгоны квадратному 212‑му снаряженной массой 2150 кг даются легко.

Рекомендуем Суровый рамный внедорожник получил дизельный мотор и зимний пакет в России

Правда, картину портит задумчивый 8‑ступенчатый автомат. Он подтормаживает всегда: и при старте с места, и когда нужно переключиться вниз на скорости. А паузы при переходе между режимами P, R, N и D поистине театральные.

В спортрежиме становится лучше, но коробка уходит в другую крайность – задирает обороты смены передач. С ними улетает вверх и расход топлива. А ведь даже в спокойном загородном темпе мне не удалось уговорить BAW есть меньше 12,5 л/100 км.

Единственный вариант цифровой приборки – имитация аналоговых циферблатов. Читается хорошо, шрифт и компоновка грамотные. Но полностью видно их будет не всем водителям: руль настраивается только по углу наклона и в небольшом диапазоне. Позже обещают добавить регулировку по вылету. Медиасистема русифицирована неидеально. В нее добавили нужные российские приложения, включая Яндекс Навигатор. Количество кнопок радует.

Передняя панель – оптимальный баланс между экранами, сенсорами и физическими клавишами. Название бренда 212 есть буквально повсюду, включая дефлекторы вентиляции. Материалы качественные.

Порадовал акустический комфорт. Аэродинамические шумы, неизбежные при такой форме кузова, ненавязчиво начинают проникать в салон только после 110 км/ч. Дорожные шины ведут себя тихо.

Обзорность – с нюансами. Квадратный кузов позволяет неплохо чувствовать габариты. Посадка высокая, «дальнозоркая». Но качество картинки с камер кругового обзора посредственное. Боковым зеркалам не хватает ширины, что при отсутствии сканера слепых зон напрягает. Зато высота у них такая, что видишь одновременно и небо, и кусочек заднего колеса.

Передним сиденьям остро не хватает длины подушки и боковой поддержки. Обогрев есть с завода, для русифицированной версии обещают добавить обогрев лобового стекла и руля. У водителя вдобавок есть массажер.

На втором ряду просторно и троим. Пол плоский. Однако попасть сюда через узкий проем и открывающуюся на небольшой угол дверь сложно. Спинка регулируется по углу наклона и позволяет устроиться полулежа.

От аналогичных машин BAW 212 отличается тем, что у него неразрезные мосты установлены и сзади, и спереди. Оба подвешены на пружинах, но едет машина несравнимо с Танком 300 – гораздо грубее. Хотя явного дискомфорта не доставляет. Кстати, в описании комплектаций указаны два типа подвески, отличающиеся настройками. На тестовой машине был «жесткий» вариант.

Крены заметно меньше, чем можно было ожидать. Рулить нужно чуть с упреждением, зато на дуге внедорожник стоит уверенно. К асфальтовым колеям относится индифферентно. Усилитель руля здесь электрогидравлический, удары на баранку приходят по минимуму.

Объем багажника «под полку» небольшой. Хотя благодаря квадратному кузову набить вещей под потолок можно много. Под полом есть неглубокий органайзер. На внутренней обшивке пятой двери – только длинный карман, хотя можно было бы добавить крючков и прочих мелких удобств.

Надо ли говорить, что рама и два моста позволяют дубасить по любому покрытию? И удивительно, что в грубоватом внедорожнике с пробегом 18 тысяч км, за которые его явно не жалели, не было ни единого «сверчка» в салоне.

…и без него

После двух дней тропических ливней выпускать 212‑й на дорожных шинах в глину или чернозем было глупо. Понижайка, блокировка заднего дифференциала и внедорожные ездовые режимы бесполезны, когда покрышки превращаются в слики. В будущей российской версии обещают добавить еще и переднюю блокировку, что уже кажется стандартным для китайских рамников.

Схема полного привода тоже типовая – part-time. Любопытно, что блокировку заднего дифференциала можно активировать в любом режиме, даже в заднеприводном. Она работает до 35 км/ч.

С отключенной ESP в заднеприводном режиме BAW позволяет похулиганить. Неплохой баланс классики и современности.

А вот система стабилизации автоматически обратно не включается, разгонись хоть до максималки. Об этом нужно не забывать, выбравшись с бездорожья на асфальт.

BAW 212 готов пролезть, кажется, куда угодно. В дополнение к серьезному набору внедорожных систем у него выдающаяся геометрическая проходимость: честный клиренс 235 мм, угол въезда 40,3 °, съезда – 35,5 °. Причем в линейке есть еще более серьезная версия Navigator, у которой углы еще больше, 43 и 39 градусов соответственно, а дорожный просвет увеличен до 256 мм.

Правда, штатно защиты силового агрегата у 212‑го нет. Лучше поставить, даже если не собираетесь покорять сложный рельеф: без прикрытия снизу моторный отсек быстро зарастет грязью.

Вывесить внедорожник очень сложно. Преодолеть легкую «диагоналку» можно и без включения задней блокировки – благодаря электронной имитации блокировки.

Улучшить способности 212‑го можно различными фирменными аксессуарами. В прайс-листе упомянуты лебедка, шноркель, отключаемый передний стабилизатор. Последний увеличивает и без того внушительный ход подвески: вывесить BAW на рельефе нам так и не удалось.

Правда, собираясь в поездку или обвешивая внедорожник аксессуарами, помните: его паспортная грузоподъемность всего 350 кг.

Есть вопросы

Дилеры декларируют гарантию в течение 5 лет или 150 тысяч км. Обещают склад запчастей и полную сервисную поддержку. Пока можно только верить на слово. На падающем рынке от небольших компаний это потребует колоссальных вложений. А модель нишевая, высокий спрос ей не светит.

Есть и еще один нюанс – регламент обслуживания. Пригонять BAW 212 на ТО нужно каждые полгода или 5000 км. Вне зависимости от условий эксплуатации. Приводной ремень предписано менять уже на пробеге 38 тысяч км. Антифриз, рабочие жидкости усилителя руля и раздатки – каждые 20 тысяч км. Масло в мостах – каждые 10 тысяч км. Это точно модель 2024 года, а не Ford T?

Конкуренты

Аналогичных по концепции внедорожников на российском рынке два. BAIC BJ40 собирают на калининградском Автоторе. Его можно превратить в кабриолет, сняв пластиковые панели крыши. На начало августа бензиновый BJ40 мощностью 218 л. с. стоит 3,23–3,42 млн рублей. Единственная дизельная версия на 163 л. с. оценивается в 3,03 млн. Коробка передач – только 8‑ступенчатый автомат.

Tank 300 продается в России с 220‑сильным бензиновым турбомотором и автоматом на восемь передач. В отличие от конкурентов, в гамме есть модификации не только с полным приводом part-time, но и с муфтой. Это делает повседневную эксплуатацию гораздо комфортнее и безопаснее не в ущерб проходимости. Диапазон цен – от 4,5 до 5,1 млн рублей. Несмотря на гораздо более высокую стоимость, Tank 300 по итогам 2024 года занял в России 25‑е место по продажам среди всех моделей, а BAIC не вошел даже в топ‑100.

BAIC BJ40 Tank 300

ВЗГЛЯД НАЗАД Армейский внедорожник Beijing ­(Пекин) BJ212 был разработан в Китае на замену советскому ГАЗ‑69. Может показаться, что его срисовали с наследника «газика» – УАЗа‑469. Но вот незадача: BJ212 начали выпускать в 1965 году, а 469‑й – на семь лет позже. Как и наш внедорожник, BJ212 ­изредка модернизировался, менял индексы и прожил долгие десятилетия. Правда, прогресс «китайца» ушел намного дальше. Beijing BJ212 Beijing BJ212 Начав со скромного 75‑сильного бензинового двигателя, он примерял разные агрегаты, включая дизели. В 2020‑х годах Beijing дорос до турбомотора Mitsubishi 2.4 мощностью 211 л. с. У него появилась независимая передняя подвеска и современная приборная панель. В 2022 году завод BAW, где собирали семейство BJ212, вышел из состава концерна BAIC и стал самостоятельным. Поэтому внедорожник лишился названия Beijing и литер BJ. Теперь это просто BAW 212. Причем число 212 продвигается как бренд, а не название модели.

На пятой двери есть заглушка, за которой размещается крепление антенны радиостанции или чего-то подобного. Местами BAW скроен неидеально. Но в этом есть свой шарм.

Капот открывается на небольшой угол. По бокам проем сужен крыльями, спереди мешает выдающийся (в прямом смысле слова) бампер. Для работ проще всего сесть на переднюю панель, как в ЗИЛе‑130. Через щели около расширителей арок быстро забрызгивает бампер и крыло. Стационарная подножка не пристыкована к расширителю, поэтому двери тоже постоянно грязные.

Харизматичный и очень проходимый Слишком короткий интервал ТО, неизвестный бренд

BAW 212 T01

Длина / ширина / высота / база 4705 / 1895 / 1936 / 2860 мм

4705 / 1895 / 1936 / 2860 мм Объем багажника 745 л

745 л Снаряженная/полная масса 2150/2500 кг

2150/2500 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин; 410 Н·м при 3300 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин; 410 Н·м при 3300 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 80 л

АИ‑92…95 / 80 л Расход топлива в смешанном цикле 10,9 л/100 км

10,9 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8