Коробок с двумя дверями — с чего начинался китайский автопром

Эксперт Канунников рассказал, как и из чего делали первые китайские автомобили

Ранняя история китайского автопрома причудлива, во многом загадочна и очень интересна. В списке марок, которые послужили основой для первых автомобилей Поднебесной: наша Волга, японская Toyota, немецкий Mercedes-Benz и, конечно, «американцы».

Перевод с китайского

Когда советская пресса в конце 1950-х годов писала, что промышленность Китайской Народной Республики выпускает автомобили пятидесяти моделей, она, как теперь становится понятно, если и преувеличивала, то не сильно. Речь и о грузовиках, и об автобусах. Но и количество моделей легковых автомобилей, о которых становится теперь известно, действительно, исчислялось не одним десятком.

Первый китайский заднемоторный автомобиль Chingganshan.

Трудно произносимые китайские названия в те годы в СССР принято было писать в переводе: «Победа над Британией», «Оседлавший ветер», «Богатая жатва», «Скачок вперед». Выглядело и звучало очень забавно. Но с произношением, тем более с написанием и кириллицей, и латиницей, у китайских марок до сих пор немало проблем. Скажем, «Красное знамя» по-русски десятилетиями писали и произносили «Хунцы». А теперь, когда эта марка пришла и к нам, можно произносить и «Хончи» (компания запатентовала в России оба варианта произношения). Спасибо, что пишут Hongqi всё так же.

Первым китайским легковым автомобилем принято считать малолитражный Цзинганшань, как называли его в советской прессе. Машину нарекли по имени местности, где возникла китайская советская власть. Кстати, латиницей это имя писали по-разному: Jingganshan, но чаще всего – Chingganshan, а иногда даже и Tsinganschan.

Происхождение автомобиля довольно загадочно. У него, наверняка, был зарубежный прототип. Малолитражка была заднемоторной и, как писали, базировалась на агрегатах, скопированных у Volkswagen Kaefer. Китайцы указывали мощность 36 л.с., в то время как самый мощный мотор Volkswagen выдавал тогда 30 л.с. Но это зависит от того, как и чем мерить.

А вот по дизайну прямых аналогов у Chingganshan не было. Прототип был двухдверным, а в серию пустили четырехдверный вариант. Конечно, продавать автомобиль обычным гражданам не планировали. Около полутора сотен Chingganshan отправили работать в такси.

Волга Красного Востока

Dongfanghong – пекинская версии Волги ГАЗ-М21.

Конечно, Советский Союз оставил в истории автомобилизации Китая заметный и особенный след. С помощью СССР построили большой завод, позднее получивший известное и сегодня имя FAW. В Поднебесной выпускали несколько моделей грузовиков ЗИЛ и ГАЗ-51.

А в Пекине создали седан Dongfanghong (Дунфанхун – Красный Восток). По сути, он представлял собой упрощенную Волгу ГАЗ-М21. Правда, трудно судить теперь: каков автомобиль был при рождении в деталях. Старые фотографии очень посредственные. А экземпляры, которые сохранились (и за которыми ухаживали, явно, не слишком аккуратно), неоднократно ремонтировали и переделывали.

Пишут, что в подготовке производства Dongfanghong участвовали инженеры из СССР. Но в 1960 году отношения между КНР и СССР резко ухудшились, и любое сотрудничество прекратилось. По нынешним сведениям, Dongfanghong делали до 1969 года, но изготовили всего 238 автомобилей.

Fenghuang – помесь Plymouth и Toyota.

Еще один автомобиль, в котором прослеживался советский след, – дебютная для крупного завода в Шанхае конструкция Fenghuang (Фэнхуан – Феникс, но в западной прессе тех лет автомобили именовали Phoenix). Правда, проследить советский след, который был у автомобиля, непросто. Ведь внешне он был гибридом американского Plymouth Savoy 1955 года, от которого взяли передок, и Toyota Crown, дебютировавшей в 1955 году, чей характерный облик с распашными дверями без труда прослеживается в середине кузова.

Однако в нескольких источниках писали, что под кузовом скрывались агрегаты, сделанные по мотивам советской «Победы», в том числе четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 2,1 л. Возможно, это все-таки – легенда, вымысел.

С востока на восток

Далеко не только советские конструкции вдохновляли первых китайских автомобилестроителей. Toyota Crown 1955 года клонировали еще в двух ранних моделях из Поднебесной.

В 1958 году на авторемонтном заводе в городе Тяньцзинь построили седан, который принято называть Heping 1. По сути, он был копией шанхайского Fenghuang: с «лица» – Plymouth, а дальше – Toyota. Но двигатель рабочим объемом 1,4 л и мощностью 55 л.с. к японскому мотору, тем более к американскому агрегату, да и к советскому двигателю отношения не имел. Вскоре аналогичный автомобиль под именем Hongyuzhuan сделали и в тяньцзиньском университете.

Серийно такие седаны не выпускали. Но позднее в Китае стали еще больше интересоваться японскими конструкциями. В частности, на потомков советских грузовиков ставили дизели Nissan.

Ветры с запада

Dongfeng CA71 – гибрид французской Simca и Mercedes-Benz.

Вопреки постулату вождя социалистического Китая Мао Цзэдуна: «Восточный ветер побеждает ветер с Запада», западные (европейские и американские) конструкции оказали на автопром Поднебесной огромное и долгосрочное влияние.

Летом 1958 года самый крупный завод страны FAW приступил к производству автомобиля Dongfeng CA71 (Дунфэн – Восточный ветер). Автомобиль сочетал стилистику французского седана Simca Vedette с двигателем объемом 2,2 л, скопированным с агрегата немецкого Mercedes-Benz. Китайские источники указывали, что мотор развивал 90-95 л.с. В Германии двигатели это семейства имели мощность 110-140 л.с.

Первый вариант Shanghai SH 760 тоже имел «лицо» Plymouth, но кузов – как у Mercedes-Benz.

Но мотором дело не ограничилось. Марка Mercedes-Benz сыграла в истории китайских автомобилей заметную и важную роль.

В 1964 году в Шанхае начали выпуск седана Shanghai SH 760. Первый вариант передней частью очень походил все на тот же Plymouth Savoy. Но в основе кузова лежал именно Mercedes-Benz семейства W120, получивший в Германии прозвище Ponton. Двигатель Shanghai SH 760 рабочим объемом 2,2 л тоже был копией немецкого.

Модернизированный Shanghai SH 760 выпускали много лет.

Интересно, что довольно скоро автомобили заметно перелицевали, сделав передок более оригинальным и современным. Но середина кузова оставалась мерседесовской. В таком виде Shanghai SH 760 производили до начала 1990-х годов.

Делали таких машин, правда, немного. Рекордный выпуск – 6010 автомобилей в 1984 году. Автомобили поставляли в государственные и партийные структуры.

Универсал Shenlian SQL590 на базе Shanghai SH 761.

На базе Shanghai SH 760 выпускали также пикапы и универсалы под маркой Shenlian, которые производили несколько заводов.

Америка под Красным знаменем

Очень важное значение создатели первых китайских автомобилей придавали, разумеется, представительским моделям. Ведь руководителей надо было обеспечить достойным их высокого ранга транспортом. В этом классе, естественно, ориентировались, в первую очередь, на заокеанские образцы.

Пекинский седан Beijing CB4 очень похож на американский Buick.

Во времена «большого скачка» представительский седан создал, в частности, пекинский завод BAW. Автомобиль Beijing CB4 внешне очень напоминал американский Buick. Но выпускали эти машины в мизерных количествах и недолго.

Heping 2 на фоне иных китайских представительских автомобилей.

А Heping 2, видимо, вообще остался лишь в виде пары прототипов. Машины, как и перелицованную Toyota, сделали в Тяньцзине. Внешне седаны были похожи на наш ГАЗ-13 «Чайка», дизайн которого, в свою очередь, сделали, как известно, в стилистике американского Packard. Так что и тут заокеанский след проследить совсем нетрудно.

Лимузин Hongqi СА72 на выставке в Лейпциге, 1960 г.

А главным автомобилем страны стал, как известно Hongqi. Первый лимузин этой марки завод FAW выпустил в 1958 году. Стилистикой передка машина длиной около 6 м очень походила на Chrysler 300 1955 года. Двигатель V8 объемом 5,7 л и мощностью около 200 л.с., похоже, тоже сделали на основе мотора Chrysler.

Первые фотографии Hongqi CА72 в европейской прессе появились в 1960 году, после того как автомобиль показали в Лейпциге на престижной в социалистическом мире ярмарке. Hongqi постоянно модернизировали, делали опытные образцы с иным дизайном. Но в серию их не пустили.

С тех пор автомобильный пейзаж во всем мире кардинально изменился. Китайский автопром внес в эти перемены очень значительный вклад. Но в стилистике модели Hongqi L5 уже третьего поколения, дебютировавшего в 2023 году, до сих пор читаются мотивы первого автомобиля этой марки. Теперь это, в известной мере, классика…

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