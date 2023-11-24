Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки

«За рулем» протестировал внедорожник-кабриолет BAIC BJ40

Свернув с центральной улицы не самого последнего подмосковного города, через пару минут попал на участок с бездорожьем. Да еще каким! В грунтовке грузовики продавили колеи чуть ли не по колено. Легковые машины этот участок объезжают стороной, да и кроссоверы держатся поодаль. Свалишься с гребня вниз – беги за трактором.

На BJ40 я проехал по этому «направлению» с издевательской легкостью, нигде даже не чиркнув днищем. Клиренс – 220 мм. И высоко расположенные бамперы не мешают: углы въезда и съезда составляют внушительные 37° и 31° соответственно.

Сухая погода позволяла ехать на одном только заднем приводе. Передняя ось подключается жестко – то есть постоянно ездить на полном приводе нельзя. Я подключил передние колеса лишь один раз – перед тем, как пересечь поперек глубокую колею. Понижающая передача и вовсе не пригодилась.

BAIC BJ40. Цена в России от 4 350 000 ₽

Еще одно благо – длинный ход подвесок (спереди двойные поперечные рычаги, сзади неразрезной мост на пружинах) – колеса отрываются от земли в совсем уж редких случаях.

Но когда «лапа» задирается, BAIC останавливается: межколесных блокировок нет. Поэтому откатываешься назад и пробуешь еще раз – или ходом, или по другой траектории.

В центре внимания

Машина яркая. Многие спрашивают: что за зверь такой?

Марка BAIC у нас пока не на слуху. Приходится объяснять, что это один из старейших китайских производителей. И что BJ40 – вовсе не клон внедорожника Jeep Wrangler, а вполне самостоятельная модель. Хотя внешняя схожесть налицо: обводы кузова, наружные дверные петли, а главное – съемная крыша.

BJ40 – единственный кабриолет на российском рынке, который продается официально. Но знайте: чтобы периодически ездить с открытым верхом, нужно иметь лишнее время и крепкие нервы.

Без крыши можно с комфортом ехать 100 км/ч – вихри в салоне не мешают. А с поднятыми окнами – еще быстрее.

Съемная крыша – пластиковая, с сэндвич-утеплением. Сегменты над передними сиденьями демонтируются легко – с поворотными фиксаторами в одиночку справился за пару минут. А вот «колпак», накрывающий задний ряд и багажник, требует рук и инструмента. Мы с фотографом провозились полчаса.

Необходимы гаечные ключи и головки Torx, а также отвертка, чтобы поддевать пистоны обивки, под которой надо отсоединить электроразъемы и снять трубку стеклоомывателя.

Передние сегменты крыши снимаются легко и быстро.

Когда снимаешь крышу, отсоединенная проводка болтается неприкаянной. Не дело! Чтобы добраться до проводки, требуется определенная сноровка.

Намаялись с крепежом? Теперь можно размяться, снимая тяжелую (по ощущениям 35–40 кг) крышу с дуг безопасности и перемещая ее на подготовленную площадку. Еще надо постараться не заляпать светлую внутреннюю обивку. Словом, операция требует сил, сноровки и места для хранения снятой крыши.

Но как же кайфово гонять без крыши в погожую осеннюю погоду! Поездки на кабриолете, конечно, куда эмоци­ональнее, чем на обычных машинах.

При убранном верхе можно еще и ветровое стекло откинуть вперед – на капоте для него предусмотрены специальные резиновые площадки, чтобы не было царапин. Правда, в отличие от УАЗа‑469, для этого необходимо открутить целую прорву гаек, да еще и демонтировать дворники. У нас на это не хватило времени.

Асфальта не боится

Рамные внедорожники на асфальте зачастую ведут себя скверно. К BJ40 это практически не относится – он в цивилизованной обстановке проявил себя весьма пристойно по меркам такого рода машин.

Приятно удивил акустический комфорт. Гула от дороги в салоне практически не слышно. Мотор тоже молчун, его замечаешь только при энергичном разгоне. Где-то с 80 км/ч на первый план выходят аэродинамические шумы – форма кирпича, ничего не поделаешь.

Двигатель и коробка передач прикрыты мощной металлической защитой. Днище плоское, без «якорей». Спереди и сзади – по два крюка для троса. Каждый выдерживает в полтора раза больше веса автомобиля.

Ездового комфорта от внедорожника тоже не ждешь – но подвеска с большим аппетитом съедает всю дорожную мелочевку. По состоящей из сплошных заплаток и остатков трамвайных путей столичной улице Гиляровского можно ехать, небрежно попивая кофе, – только шины шлепают. Крупняка энергоемкое шасси тоже не боится – легко пересекает не только «лежачих», но и «сидящих» полицейских, которых на легковушке надо проходить «шепотом».

Неразрезной задний мост ценят за прочность и выносливость, а также за то, что клиренс под ним при полной нагрузке не сокращается.

По управляемости BJ40 лучше американского Рэнглера и нашего Патриота. Крены в поворотах, конечно, великоваты, но на дуге он стоит уверенно. Разве что раскачка на средней волне чуть больше, чем хотелось бы, – как на яхте плывешь. Только не надо забывать, что зимой BAIC будет вести себя не так уверенно, ведь у него трансмиссия part-time – переднюю ось надлежит подключать исключительно на бездорожье или на скользких покрытиях.

Большие аппетиты

Двухлитровый турбомотор HY4C20B хорошо известен и вполне надежен: без поломок ходит 250–300 тысяч км. У него чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, цепной привод ГРМ, два балансирных вала и столько же фазовращателей. Мотор этот выпускает компания Hyset, которая является дочерней фирмой концерна Great Wall Holding. Он известен также под индексом GW4C20B и ставится, например, на такие машины, как Haval H9 и пикап GW Poer.

Мощности 218 л. с. машине в общем-то хватает: 100 км/ч набирается за 11 с. Да и после сотни запал не пропадает. Понравились настройки классического восьмиступенчатого автомата: переключается ровно и своевременно, никаких толчков и пауз.

Китайцы в своем репертуаре: при непосредственном впрыске разрешают заправляться 92‑м бензином. Аппетит не детский, в среднем 13,5 л на 100 км. Дизель? Его предложат уже в ближайшей перспективе. Заодно расширят «зимний пакет»: к обогреву руля и передних сидений добавят обогрев заднего ряда, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Есть три варианта оформления шкал, и все весьма удачные. Во внедорожном режиме появляются дополнительные показания: датчик продольного и поперечного уклона, а также компас.

Равнение на Гелендваген

Дизайн салона напомнил прежний Mercedes-Benz G‑класса: форма дверных карт, подлокотник с двумя створками, торчащий над консолью экран медиасистемы и шайба управления ею на центральном туннеле… Уместны красные акценты в отделке. Материалы преимущественно недорогие.

В салонном зеркале – скопище подголовников… … но это лечится включением режима ­с потоковым видео с задней камеры. Это не радар, а камера видеорегистратора.

Но на водительском месте тут куда удобнее, чем в том Гелике. Плечо в стойку не упирается, при вращении руля локтем о дверь не бьешься. Посадка понравилась: в обтянутом перфорированной экокожей кресле угнездился сразу. Руль регулируется только по углу наклона, но мне это не мешало.

Интерьер современен и в чем-то даже изящен – только посмотрите, как замаскирована под дефлектор системы вентиляции шайба управления полным приводом. А в ее середине – кнопка запуска двигателя. Медиасистема пока без Apple CarPlay и русификации. Но до нового года это обещают поправить.

Легкий налет ретро не означает отставания по части современного оборудования. Виртуальная панель приборов, фоновая подсветка, электроручник и видеорегистратор, широкоугольный объектив которого интегрирован в салонное зеркало и имеет разрешение 1920×1080. Важно, что экстренное видео (15 секунд до и после интенсивного торможения) хранится отдельно и не вытесняется циклическим обновлением.

Всё перечисленное входит в штатное оснащение BJ40. На этом фоне отсутствие бесключевого доступа и импульсного режима у стеклоподъемников кажется милой особенностью.

Проход на второй ряд узкий, но сидеть просторно. Спинки регулируются по углу наклона. Есть верхние дефлекторы и центральный подлокотник, а скоро появится и обогрев сидений.

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Цена? С момента презентации до появления в салонах BJ40 подорожал до 4 350 000 рублей. Примерно столько же пару лет назад просили за Jeep Wrangler. Который теперь стал вдвое дороже – и без заводской гарантии. Ближайшим конкурентом для BJ40 выступает Tank 300: габариты схожи, моторы и коробки одинаковые, цены близкие (если не брать новые версии City с постоянным полным приводом).

Дверь багажника состоит из двух секций. Нижняя (на ней закреплена запаска) распашная. А верхняя (стекло) просто поднимается наверх. Проблема в том, что «калитка» не фиксируется и может внезапно захлопнуться от ветра.

Чем BAIC может привлечь? Харизматичным дизайном, классической техникой (никаких роботов!), отменной проходимостью: подключаешь полный привод, и любое бездорожье побоку – прет как танк!

Хотя нет, не как Tank 300 – у того есть межколесные блокировки. Но до конца года их обещают добавить, и тогда BAIC наверняка не уступит Танку. Обязательно сравним!

Колеса цепляются до последнего – ходы подвесок внушительны. Рама и кузов жесткие – при вывешивании дверные проемы не перекашивает.

Харизма, проходимость, оснащение Муторный монтаж/демонтаж крыши, полный привод part-time

BAIC BJ40

Длина / ширина / высота / база 4645 / 1925 / 1871 / 2745 мм

4645 / 1925 / 1871 / 2745 мм Снаряженная / полная масса 2155 / 2505 кг

2155 / 2505 кг Объем багажника 532–965 л

532–965 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 160 кВт / 218 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–3600 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 160 кВт / 218 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–3600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,9 c

10,9 c Максимальная скорость н. д.

н. д. Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 75 л

АИ‑92–95 / 75 л Средний расход топлива 10,4 л / 100 км

10,4 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А8

ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ В конце лета в Китае показали BJ40 второго поколения. Конструкция шасси осталась прежней, но на раму теперь опирается цельнометаллический кузов – от съемного верха решено отказаться. Габариты и масса подросли, но и двигатель стал мощнее: турбомотор 2.0 развивает 234 л. с. В производство новый BJ40 у себя на родине встанет зимой. В России же он появится не раньше, чем через год.

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