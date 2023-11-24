Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки
Свернув с центральной улицы не самого последнего подмосковного города, через пару минут попал на участок с бездорожьем. Да еще каким! В грунтовке грузовики продавили колеи чуть ли не по колено. Легковые машины этот участок объезжают стороной, да и кроссоверы держатся поодаль. Свалишься с гребня вниз – беги за трактором.
На BJ40 я проехал по этому «направлению» с издевательской легкостью, нигде даже не чиркнув днищем. Клиренс – 220 мм. И высоко расположенные бамперы не мешают: углы въезда и съезда составляют внушительные 37° и 31° соответственно.
Сухая погода позволяла ехать на одном только заднем приводе. Передняя ось подключается жестко – то есть постоянно ездить на полном приводе нельзя. Я подключил передние колеса лишь один раз – перед тем, как пересечь поперек глубокую колею. Понижающая передача и вовсе не пригодилась.
Еще одно благо – длинный ход подвесок (спереди двойные поперечные рычаги, сзади неразрезной мост на пружинах) – колеса отрываются от земли в совсем уж редких случаях.
Но когда «лапа» задирается, BAIC останавливается: межколесных блокировок нет. Поэтому откатываешься назад и пробуешь еще раз – или ходом, или по другой траектории.
В центре внимания
Машина яркая. Многие спрашивают: что за зверь такой?
Марка BAIC у нас пока не на слуху. Приходится объяснять, что это один из старейших китайских производителей. И что BJ40 – вовсе не клон внедорожника Jeep Wrangler, а вполне самостоятельная модель. Хотя внешняя схожесть налицо: обводы кузова, наружные дверные петли, а главное – съемная крыша.
BJ40 – единственный кабриолет на российском рынке, который продается официально. Но знайте: чтобы периодически ездить с открытым верхом, нужно иметь лишнее время и крепкие нервы.
Съемная крыша – пластиковая, с сэндвич-утеплением. Сегменты над передними сиденьями демонтируются легко – с поворотными фиксаторами в одиночку справился за пару минут. А вот «колпак», накрывающий задний ряд и багажник, требует рук и инструмента. Мы с фотографом провозились полчаса.
Необходимы гаечные ключи и головки Torx, а также отвертка, чтобы поддевать пистоны обивки, под которой надо отсоединить электроразъемы и снять трубку стеклоомывателя.
Намаялись с крепежом? Теперь можно размяться, снимая тяжелую (по ощущениям 35–40 кг) крышу с дуг безопасности и перемещая ее на подготовленную площадку. Еще надо постараться не заляпать светлую внутреннюю обивку. Словом, операция требует сил, сноровки и места для хранения снятой крыши.
Но как же кайфово гонять без крыши в погожую осеннюю погоду! Поездки на кабриолете, конечно, куда эмоциональнее, чем на обычных машинах.
При убранном верхе можно еще и ветровое стекло откинуть вперед – на капоте для него предусмотрены специальные резиновые площадки, чтобы не было царапин. Правда, в отличие от УАЗа‑469, для этого необходимо открутить целую прорву гаек, да еще и демонтировать дворники. У нас на это не хватило времени.
Асфальта не боится
Рамные внедорожники на асфальте зачастую ведут себя скверно. К BJ40 это практически не относится – он в цивилизованной обстановке проявил себя весьма пристойно по меркам такого рода машин.
Приятно удивил акустический комфорт. Гула от дороги в салоне практически не слышно. Мотор тоже молчун, его замечаешь только при энергичном разгоне. Где-то с 80 км/ч на первый план выходят аэродинамические шумы – форма кирпича, ничего не поделаешь.
Ездового комфорта от внедорожника тоже не ждешь – но подвеска с большим аппетитом съедает всю дорожную мелочевку. По состоящей из сплошных заплаток и остатков трамвайных путей столичной улице Гиляровского можно ехать, небрежно попивая кофе, – только шины шлепают. Крупняка энергоемкое шасси тоже не боится – легко пересекает не только «лежачих», но и «сидящих» полицейских, которых на легковушке надо проходить «шепотом».
По управляемости BJ40 лучше американского Рэнглера и нашего Патриота. Крены в поворотах, конечно, великоваты, но на дуге он стоит уверенно. Разве что раскачка на средней волне чуть больше, чем хотелось бы, – как на яхте плывешь. Только не надо забывать, что зимой BAIC будет вести себя не так уверенно, ведь у него трансмиссия part-time – переднюю ось надлежит подключать исключительно на бездорожье или на скользких покрытиях.
Большие аппетиты
Двухлитровый турбомотор HY4C20B хорошо известен и вполне надежен: без поломок ходит 250–300 тысяч км. У него чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, цепной привод ГРМ, два балансирных вала и столько же фазовращателей. Мотор этот выпускает компания Hyset, которая является дочерней фирмой концерна Great Wall Holding. Он известен также под индексом GW4C20B и ставится, например, на такие машины, как Haval H9 и пикап GW Poer.
Мощности 218 л. с. машине в общем-то хватает: 100 км/ч набирается за 11 с. Да и после сотни запал не пропадает. Понравились настройки классического восьмиступенчатого автомата: переключается ровно и своевременно, никаких толчков и пауз.
Китайцы в своем репертуаре: при непосредственном впрыске разрешают заправляться 92‑м бензином. Аппетит не детский, в среднем 13,5 л на 100 км. Дизель? Его предложат уже в ближайшей перспективе. Заодно расширят «зимний пакет»: к обогреву руля и передних сидений добавят обогрев заднего ряда, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Равнение на Гелендваген
Дизайн салона напомнил прежний Mercedes-Benz G‑класса: форма дверных карт, подлокотник с двумя створками, торчащий над консолью экран медиасистемы и шайба управления ею на центральном туннеле… Уместны красные акценты в отделке. Материалы преимущественно недорогие.
Но на водительском месте тут куда удобнее, чем в том Гелике. Плечо в стойку не упирается, при вращении руля локтем о дверь не бьешься. Посадка понравилась: в обтянутом перфорированной экокожей кресле угнездился сразу. Руль регулируется только по углу наклона, но мне это не мешало.
Легкий налет ретро не означает отставания по части современного оборудования. Виртуальная панель приборов, фоновая подсветка, электроручник и видеорегистратор, широкоугольный объектив которого интегрирован в салонное зеркало и имеет разрешение 1920×1080. Важно, что экстренное видео (15 секунд до и после интенсивного торможения) хранится отдельно и не вытесняется циклическим обновлением.
Всё перечисленное входит в штатное оснащение BJ40. На этом фоне отсутствие бесключевого доступа и импульсного режима у стеклоподъемников кажется милой особенностью.
***
Цена? С момента презентации до появления в салонах BJ40 подорожал до 4 350 000 рублей. Примерно столько же пару лет назад просили за Jeep Wrangler. Который теперь стал вдвое дороже – и без заводской гарантии. Ближайшим конкурентом для BJ40 выступает Tank 300: габариты схожи, моторы и коробки одинаковые, цены близкие (если не брать новые версии City с постоянным полным приводом).
Чем BAIC может привлечь? Харизматичным дизайном, классической техникой (никаких роботов!), отменной проходимостью: подключаешь полный привод, и любое бездорожье побоку – прет как танк!
Хотя нет, не как Tank 300 – у того есть межколесные блокировки. Но до конца года их обещают добавить, и тогда BAIC наверняка не уступит Танку. Обязательно сравним!
BAIC BJ40
- Длина / ширина / высота / база 4645 / 1925 / 1871 / 2745 мм
- Снаряженная / полная масса 2155 / 2505 кг
- Объем багажника 532–965 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 160 кВт / 218 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–3600 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 10,9 c
- Максимальная скорость н. д.
- Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 75 л
- Средний расход топлива 10,4 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; А8
ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ
В конце лета в Китае показали BJ40 второго поколения. Конструкция шасси осталась прежней, но на раму теперь опирается цельнометаллический кузов – от съемного верха решено отказаться. Габариты и масса подросли, но и двигатель стал мощнее: турбомотор 2.0 развивает 234 л. с. В производство новый BJ40 у себя на родине встанет зимой. В России же он появится не раньше, чем через год.
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