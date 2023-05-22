Почему этого «китайца» сравнивают с Крузаком – 3 убедительных аргумента

В конструкции внедорожника Tank 300 есть интересные решения, каких ни у кого больше не найти. По крайней мере, из числа близких по ценам автомобилей.

Крутая внешность

Выглядит Tank 300 нетривиально. Столь же харизматичен, как, например, Suzuki Jimny, с которым мы сравнили «китайца» на бездорожье.

Узкий капот, мощный внедорожный обвес и круглые фары — такой набор сегодня встретишь нечасто.

И эти атрибуты не только формируют оригинальный облик – от них есть и практическая польза. Светодиодная оптика светит хорошо. А внедорожный обвес эффективно защищает кузов и способен выдерживать прямой удар на скорости до 15 км/ч.

Проверено на собственном опыте — при проезде очередной промоины жестко приложился передним бампером о грунт. Хотя пластик немного помялся от контакта, на мойке все выправилось без посторонней помощи и без последствий.

Электронные помощники для бездорожья

У Танка есть много внедорожных ассистентов. Одна из самых интересных функций — силовой разворот. Для ее активации нужно включить внедорожный круиз-контроль и понижающую передачу.

При силовом развороте блокируется заднее внутреннее колесо, и радиус разворота становится в полтора раза меньше: та колея, что была внутренней, становится внешней. Подобные функции встречаются редко. В частности, силовой разворот есть у Toyota Land Crusier 300 или нового Ford Bronco.

Работает внедорожный круиз-контроль четко и здорово облегчает жизнь на бездорожье. Хотя полностью на него полагаться не стоит.

Еще один полезный для внедорожника электронный помощник – прозрачный капот. Передние камеры транслируют на дисплей мультимедиа то, что происходит перед автомобилем. Есть несколько внедорожных режимов, при которых меняются отзывчивость акселератора, алгоритмы работы коробки передач и степень допустимой пробуксовки.

Ассистент спуска с горы быстро распознает уклон, не давая машине разогнаться, а потом уверенно держит скорость.

Вездеходные способности

Внедорожная у Танка на только электроника, но и «железо». Передний мост подключается жестко, причем допускается это делать даже на ходу. На полном приводе можно разгоняться до 80 км/ч.

Понижающая передача дополнена двумя межколесными блокировками. Задняя входит в базовое оснащение, а передняя – прерогатива максимальной комплектации.

С геометрической проходимостью тоже все хорошо. Дорожный просвет составляет почти 22 см, у машины большие углы въезда и съезда. Хотя по этим параметрам Tank все же уступает Suzuki Jimny, Land Rover Defender и Ford Bronco.

Вывесить Tank 300 непросто — ходы подвески большие. Главной проблемой Танка на раскисшей грунтовке оказались дорожные шины.

А что не так?

Tank 300 – настоящий и интересный внедорожник, несмотря на дорогой интерьер и кучу электроники. Вопрос с надежностью остается открытым, пока не накопится ремонтная статистика.

Недостатки тоже имеются: например, высокий расход топлива. И, конечно же, цена в четыре миллиона рублей: дороговато!

Однако прямых конкурентов у Танка 300 сейчас нет. Пригнанные из Эмиратов Toyota Highlander или Mitsubishi Pajero Sport обойдутся существенно дороже. Да и на асфальте эти машины ведут себя хуже, при том что на бездорожье возможности близки.

А пока еще продающийся у нас официально Suzuki Jimny при схожей цене на роль универсального внедорожника не тянет.