Новый Land Cruiser - проверили его бездорожьем

Toyota Land Cruiser остался без двигателя V8 и гидропневмоподвески. Смотрим, каков он на асфальте и вне его.

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«Двухсотка» за 14 лет разошлась в России тиражом 140 тысяч штук! И Land Cruiser 300 вступает на благодатную, подготовленную почву.

Лояльной аудитории рассуждения о его плюсах и минусах не очень интересны: люди уже сделали предзаказы и успели их оплатить. Но маркетологи рассчитывают не только на них. По их прикидкам, на «трехсотку» обратят внимание владельцы дорогих машин премиальных брендов.

Что изменилось?

Улучшили шумоизоляцию

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У «двухсотки» было как минимум две проблемы: некоторые функции не позволяла реализовать устаревшая архитектура, а другие нельзя было поставить, потому что вылезала за разумные пределы масса. Это у нас главное уложиться в 3,5 тонны под легковую категорию В, а в некоторых странах на вес завязаны и экологические требования — а с ними у тяжелого автомобиля с мотором V8 и так были сложности.

Вот почему капот, двери, передние крылья и крыша теперь алюминиевые. Новая рама и облегченный кузов позволили сбросить 200 кг, но снаряженная масса практически не изменилась. Японцы спустили всю выгоду на устранение былых недостатков. Улучшили шумоизоляцию. В средней и максимальной комплектациях ставят двойные стекла передних дверей и акустическое ветровое. Положили дополнительные материалы на пол, моторный щит и в других местах. А это уже десятки килограммов. Но есть результат: отменная тишина даже на трассовых скоростях. Вклад вносит и активная система шумоподавления. И вибраций никаких.

Toyota Land Cruiser 300. Цена в России от 5 666 000 ₽.

Camry, RAV4, Land Cruiser — их в России будут покупать, даже если Toyota перестанет их обновлять. Создание культа личности японцам удалось на пять с плюсом.

Подтянули электронику

Прежде отсутствие ручника с электроприводом не давало адаптивному «круизу» работать до полной остановки и помогать при движении в пробке. Теперь «автопилот» соответствует современным стандартам и позволяет расслабиться в заторах. Да и в целом система крутая. Её научили видеть днем велосипедистов и встречные машины при повороте налево, а в темноте — попутные машины и пешеходов. Одним нажатием клавиши можно изменить установленный лимит скорости в соответствии со знаком на дороге.

Указатели заряда аккумулятора и температуры масла стали рисованными. Центральный дисплей стилистически не отличается от дисплеев Camry и RAV4, но мне показалось, что читается удобнее. Полностью цифровой приборки не будет, и это уместно. Камеры стали очень высокого качества. Задняя — с омывателем. Передняя — с функцией «прозрачный капот». Во всех комплектациях в кнопку запуска двигателя встроен сканер отпечатка пальца. Можно ввести дактилоскопию максимум семи человек. Хорошо, что прошли времена угонов с выбрасыванием водителя из машины! А то бы у владельцев Крузаков отнимали руку вместе с автомобилем.

Монументальный стиль в салоне сохранен. Более отлогая по сравнению с предшественником центральная консоль, массивные дверные карты и накладка тоннеля зажимают со всех сторон. Мне нормально: создается ощущение «плотной» посадки. А кому-то может показаться тесно. В машине сохранили изрядное количество физических клавиш, и это удобно. Дисплей на 12,3 дюйма (на фото) приходит на смену 9‑дюймовому только в верхней комплектации. Вместе с ним появляется CD-плеер — меломаны будут рады: качество звука с CD-диска выше, чем с флешки.

У передних сидений мягкая набивка и широко расставленные валики боковой поддержки. Массажера нет, поясничный упор настраивается только по вылету. Заднее сиденье вроде бы стоит не на полу, но садишься — и колени торчат высоко. Ступни в летних кедах влезают под опущенное кресло едва наполовину. Третьему пассажиру хватает места, но куда девать ноги? Или очень широко расставлять по бокам от тоннеля, или ставить на него и сидеть с коленями на уровне ушей.

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Без электрической составляющей в усилителе руля удержание в полосе можно было реализовать только подтормаживанием отдельных колес, что медленно и неэффективно. Усилитель оставили гидравлическим, но поставили на рулевую колонку дополнительный электрический моторчик.

Теперь «Крузак» умеет держаться по центру полосы. Проверил: делает это даже при отсутствии разметки. В качестве ориентира машина использует не только уставные полосы на асфальте, но и край проезжей части, который электроника распознает по разности фактур. А еще ориентиром служит едущий впереди автомобиль — если он есть.

Интересно, что будет делать Land Cruiser, если разметки не будет, а траектории машины-ориентира и края дороги вдруг разойдутся? При случае проверим.

Как рулится?

Подвеска архитектурно осталась прежней: независимая на поперечных рычагах спереди и мост с тягой Панара сзади. Все элементы в ней новые, а ощущения — ­старые.

Крузак охотно раскачивается на волнах асфальта. Причем это больше заметно не по личным ощущениям, а по колебаниям огромного капота перед глазами. Можно выбрать спортивный режим, зажимающий адаптивные амортизаторы, только это ничем не поможет. Крены в поворотах тоже меньше не станут.

Гидропневмоподвески нет, но с такими характеристиками она и не нужна. Над выбоинами любого калибра «трехсотка» проплывает с невозмутимостью айсберга. Что на 18‑, что на 20‑дюймовых колесах. Жаль, машину с системой управления жесткостью стабилизаторов E‑KDSS на асфальте мне опробовать не удалось. По идее, она должна рулиться четче.

КИНЕТИКА Материалы по теме Land Cruiser 200 с пробегом — все (большие и не очень) проблемы Система кинетической стабилизации подвески (E‑KDSS) ставится только на машины в исполнении Комфорт+. В ее составе три гидроцилиндра: два спереди вместо стоек стабилизатора и один слева на заднем «стабе». Блок управления подстраивает характеристики стабилизаторов. На асфальте цилиндры становятся жесткими, уменьшая крены и раскачку. На бездорожье «распускаются», увеличивая ход подвески. Land Cruiser 200 имел артикуляцию подвески 608 мм с обычной ходовой и 669 мм с KDSS. У «трехсотки» она еще больше — 630 и 715 мм соответственно. Последний показатель даже больше, чем у 80‑й серии (было 688 мм без всякой электроники).

Как тормозит?

На «двухсотом» Ленд Крузере сначала ставили передние диски диаметром 340 мм, с 2015 года их увеличили до 354 мм, но жалобы на недостаточную эффективность остались. «Трехсотому» сохранили те же 354 мм спереди и… уменьшили задние с 345 до 335 мм. Божатся, что полностью новый набор компонентов сделал тормоза эффективнее. Но по ощущениям запаса у механизмов по-прежнему нет. Мастера тюнинга без куска хлеба не останутся.

Мотор? Мощный!

Задним пассажирам положен двухзонный климат-контроль, обогрев и — впервые — вентиляция сидений. Зарядные порты по всему салону — новомодные USB-C.

Можно было бы закрыть глаза на подвесочно-тормозные дела (это же рамник, а не спорткар), обладай Land Cruiser 300 энерговооруженностью уазовского Патриота. Тогда было бы всё гармонично. Но «трехсотка» была мощной, а стала еще мощнее! Двойной наддув делает чудеса: мотор V6 выдает 415 сил! «Крузак» скинул почти две секунды с паспортного разгона до сотни и стал «валить». Автомат в десяти ступенях не путается и охотно потакает заводному двигателю. Максималка — 210 км/ч! Можно было бы закрыть глаза на подвесочно-тормозные дела (это же рамник, а не спорткар), обладай Land Cruiser 300 энерговооруженностью уазовского Патриота. Тогда было бы всё гармонично. Но «трехсотка» была мощной, а стала еще мощнее! Двойной наддув делает чудеса: мотор V6 выдает 415 сил! «Крузак» скинул почти две секунды с паспортного разгона до сотни и стал «валить». Автомат в десяти ступенях не путается и охотно потакает заводному двигателю. Максималка — 210 км/ч!

Жаль, в дисциплинах «поворачивать» и «тормозить» машина отстает... Я ехал от Мурманска до поворота на полуостров Средний — это 100 км почти без прямиков. И далеко не все виражи я прошел в полном взаимопонимании с машиной. За последний месяц через мои руки прошли Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Им тоже не хватает тормозов, зато на «пневме» и с многорычажкой сзади они явно надежнее и безопаснее в поворотах. А ДИЗЕЛЬ?

Уже доступна к заказу дизельная «трехсотка»: она на 56 тысяч рублей дешевле. От дизеля V8 тоже отказались. С мотора V6 3.3 сняли 299 сил. Дефорсировать его для России не собираются. Опросы показали, что покупатели не сильно озабочены величиной транспортного налога. Это станет головной болью следующих владельцев.

Кроме того, появилась самая крутая версия — GR Sport. Еще мощнее при тех же тормозах и подвеске? Нет-нет, весь «спорт» заключается в ином декоре кузова и салона. Обвес — черного цвета. Хотя это не обычный черный пластик, а крашеный. Логичнее такой было бы ставить на внедорожные версии.

Багажник не изменился: объем 909 л. Удобств никаких, кроме розетки на 220 В. Незамерзайка и прочий повседневный груз будут летать из угла в угол: ни одного кармана или ниши. Подполья фактически нет, ибо пространство под полом зарезервировано под третий ряд сидений (пока таких версий в продаже нет).

Цены и комплектации

У «трехсотки» две отличающиеся по концепции версии. Светодиодный ближний и дальний свет стоят во всех. «Базе» положены рефлекторные фары с указателями поворота на лампах накаливания. В среднем уровне оснащения добавляются LED-поворотники «бегущая строка», LED-противотуманки с секцией подсветки поворотов и автоматика переключения дальнего света на ближний. Топ-уровень — матричные фары, прежде полагавшиеся только Лексусу LX. Японцы не упразднили автокорректор и омыватель, за что им огромное спасибо.



Начальный уровень Элеганс за 5,7 млн рублей — постоянный полный привод, понижающий ряд и принудительная блокировка центрального дифференциала, но на «тряпке», без боковых подушек безопасности, парктроника и обогрева сидений.

— постоянный полный привод, понижающий ряд и принудительная блокировка центрального дифференциала, но на «тряпке», без боковых подушек безопасности, парктроника и обогрева сидений. Исполнение Комфорт+ (6,9 млн) маркетологи называют внедорожником. У таких машин 18‑дюймовые колеса, блокировки всех трех дифференциалов, которые можно включать в произвольной последовательности, и обновленная система кинетической стабилизации E‑KDSS.

маркетологи называют внедорожником. У таких машин 18‑дюймовые колеса, блокировки всех трех дифференциалов, которые можно включать в произвольной последовательности, и обновленная система кинетической стабилизации E‑KDSS. А топовая версия 70th Anniversary (7,7 млн) — это «двадцатые» диски, дифференциал повышенного трения сзади и низкий передний бампер. Пафосная, городская машина в максимальном оснащении.

Спрос большой, чем пользуются дилеры. Машины в хорошем оснащении уходят за 10–11 миллионов! Toyota дороже Кадиллака? Такие нынче времена... ИТОГИ Вне асфальта — да! В кайф мягкая, всеядная подвеска. Капот можно сделать «прозрачным», выведя на центральный дисплей картинку с камеры переднего обзора. Снимает она, разумеется, перед бампером, но зафиксированное изображение подкладывается на подкапотную зону. Показан и поворот колес. Штука забавная, но требует привычки. Дело в том, что картинка на экране плоская, а водителю важны перегибы и ямы, которые не видны на виде сверху. Материалы по теме Ждем в России: 5 новых моделей Toyota

Ползущий круиз-контроль позволяет выбирать скорость от 4 до 30 км/ч и будет ее поддерживать даже на крутых спусках и подъемах. Систему избавили от традиционного скрежета: поначалу даже не понимаешь, работает она или нет.

На каменистом Кольском полуострове я практически не сталкивался с ситуациями, в которых нужно было бы блокировать дифференциалы. И даже низкий бампер «юбилейной» машины не доставил проблем.



На фото Land Cruiser без E‑KDSS с артикуляцией подвески «всего» 630 мм. Попробуй вывеси! А во внедорожной версии ход еще на 85 мм больше.

Тихий, динамичный, проходимый Слабые тормоза Замечания? Есть!

В течение моей поездки Land Cruiser дважды сигнализировал о непристегнутом среднем пассажире второго ряда, хотя там даже легких вещей не было. Проигнорировать нельзя: на все пять посадочных мест Крузак ругается со звуком. Пришлось втыкать ремень в замок. На диагональном вывешивании не зашла в проем открытая дверь багажника. Ни на электроприводе, ни с помощью рук. Задние боковые двери открывались-закрывались с легким усилием, но без проблем. Вот вам и выросшая на 20% жесткость кузова и рамы! Удивил единственный плафон подсветки номерного знака. А на бездорожье раздражали большие брызговики — ими постоянно за что-то цепляешь. Смытый в броде передний номер — уже мой косяк. Надо было ехать медленнее. Но это массовое явление при таком креплении номерного знака — через проставку. На внедорожной версии Комфорт+ бампер иной, номер висит выше — и не отрывается. Toyota Land Cruiser 300 Длина / ширина / высота / база 4965–5005* / 1980 / 1925–1950* / 2850 мм

4965–5005* / 1980 / 1925–1950* / 2850 мм Объем багажника 909 л

909 л Снаряженная / полная масса 2485 / 3230 кг

2485 / 3230 кг Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3445 см³; 305 кВт / 415 л. с. при 5200 об/мин; 650 Н·м при 2000–3600 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 3445 см³; 305 кВт / 415 л. с. при 5200 об/мин; 650 Н·м при 2000–3600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,8 с

6,8 с Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95, АИ‑98 / 110 л

АИ‑95, АИ‑98 / 110 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 16,7 / 9,4 / 12,1 л / 100 км

16,7 / 9,4 / 12,1 л / 100 км Трансмиссия полный привод; A10 * В зависимости от комплектации.



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Фото: Георгий Садков и Toyota Фото: Георгий Садков и Toyota