Еще одна версия Land Cruiser 300 - начало продаж и цены

В России появился турбодизельный флагман Тойоты по цене от 5 557 000 рублей.

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Новый 6-цилиндровый мотор — это собственная разработка Тойоты, которая создавалась специально для Land Cruiser 300. Это легкий и компактный агрегат с V-образной компоновкой объемом 3346 кубических сантиметов (3,3 литра). В версии для России его мощность составляет 299 л.с., а крутящий момент достигает 700 Нм. В результате Land Cruiser 300 с этим мотором разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,9 л на 100 км пути. Кстати, новый турбодизель оказался на 50 л. с. и 50 Нм мощнее 4,5-литрового предшественника.

В конструкции мотора применяются две турбины с изменяемой геометрией. Одна работает в диапазоне до 2600 об/мин, после чего подключается вторая большая турбина.

Блок цилиндров по-прежнему отливается из чугуна, но у мотора новый компактный и легкий коленвал, сделанный из высокоуглеродистой стали. Также применяются высокопрочные шатуны и пластиковая крышка головки блока. Распредвал выполнен по технологии полой отливки. Среди прочих улучшений — стальные поршни с бескромочной формой камеры сгорания, система смазки с форсунками на донце каждого поршня и вкладыши коренных и шатунных подшипников со сниженным коэффициентом трения, покрытые специальным полимерным напылением, повышающим усталостную прочность.

Кроме всего прочего появилась новая топливная рампа Common Rail с электронным управлением и максимальным давлением в 270 Мпа, новые форсунки с технологией i-ART, благодаря которым основная фаза впрыска начинается плавнее, а значит шумов и вибраций стало меньше. Что касается вибронагруженности, то гидравлические опоры двигателя могут менять свою упругость в зависимости от скорости автомобиля.

Инженеры также усовершенствовали форму масляного поддона, чтобы масло всегда поступало в маслозаборник, независимо от уклона дороги или бездорожья. При этом поддон находится выше рамы и закрыт стальной защитой.

Поставляется турбодизельный Land Cruiser 300 с 10-ступенчатым автоматом.

В комплектации «Элеганс» турбодизельный Toyota Land Cruiser 300 стоит от 5 557 000 рублей. За комплектацию «Комфорт+» нужно заплатить от 6 805 000 рублей, а в спецверсии 70th Anniversary внедорожник предлагается по цене от 7 609 000 рублей.

Про бензиновую версию нового Land Cruiser вы можете узнать здесь.

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Фото: Toyota