Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России — журнал За рулем

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Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России

Десять вариантов цвета кузова, три комплектации, цена - от 5 613 000 рублей.

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Toyota Land Cruiser 300: прием заказов и цены

В четверг 22 июля российский офис компании Toyota объявил о старте продаж нового поколения флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Напомним, с 1 июля текущего года модель уже можно было предзаказать, тогда же объявили и цены — они стартуют с 5 613 000 рублей за базовую версию «Элеганс», а юбилейная 70th Anniversary обойдется в 7 665 000 рублей.

Компания сообщает, что внедорожник будет доступен в десяти вариантах окраски кузова. Что касается силового двигателя, то продажи начнутся с новым битурбированным V6, пришедшим на смену атмосферному V8. Новый движок развивает 415 л.с. и 650 Нм и в паре с 10-ступенчатым автоматом обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Уже в базовой версии доступны светодиодные автоматические фары, точка доступа Wi-Fi, сканер отпечатка пальца при старте двигателя с кнопки, ММС с Apple CarPlay и Android Auto. Опционально — пакет активной безопасности, вентиляция и подогрев сидений, 4-зонный климат, беспроводная зарядка, ионизатор воздуха.

Также среди функций фигурируют: электропривод багажника с бесконтактным сенсором, проекция на лобовое стекло, навигация на русском языке, аудиосистема JBL с 14 динамиками.

Автомобиль в новом поколении остался серьезным внедорожником, говорят в компании. Благодаря платформе GA-F, созданной в рамках архитектуры TNGA, у машины понижен центр тяжести, улучшена развесовка, более жесткий кузов и сниженная на 200 кг масса. Плюс к этому — хорошая геометрическая проходимость, новая адаптивная подвеска, три блокировки, система адаптивного управления с кинетической стабилизацией подвески, система выбора режима Multi-Terrain Select.

  • Действительно ли так хорош новый турбированный V6 по сравнению со старым атмосферным V8? Есть замеры на диностенде!

Фото: Toyota

Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России

Десять вариантов цвета кузова, три комплектации, цена — от 5 613 000 рублей.

Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России — фото 1264127Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России — фото 1264126Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России — фото 1264125Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России
Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России

Десять вариантов цвета кузова, три комплектации, цена — от 5 613 000 рублей.

Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России — фото 1264127Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России — фото 1264125Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России — фото 1264126Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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