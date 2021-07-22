Toyota начала продажи Land Cruiser 300 в России

Десять вариантов цвета кузова, три комплектации, цена - от 5 613 000 рублей.

Материалы по теме Toyota Land Cruiser 300: прием заказов и цены

В четверг 22 июля российский офис компании Toyota объявил о старте продаж нового поколения флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Напомним, с 1 июля текущего года модель уже можно было предзаказать, тогда же объявили и цены — они стартуют с 5 613 000 рублей за базовую версию «Элеганс», а юбилейная 70th Anniversary обойдется в 7 665 000 рублей.

Компания сообщает, что внедорожник будет доступен в десяти вариантах окраски кузова. Что касается силового двигателя, то продажи начнутся с новым битурбированным V6, пришедшим на смену атмосферному V8. Новый движок развивает 415 л.с. и 650 Нм и в паре с 10-ступенчатым автоматом обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Уже в базовой версии доступны светодиодные автоматические фары, точка доступа Wi-Fi, сканер отпечатка пальца при старте двигателя с кнопки, ММС с Apple CarPlay и Android Auto. Опционально — пакет активной безопасности, вентиляция и подогрев сидений, 4-зонный климат, беспроводная зарядка, ионизатор воздуха.

Также среди функций фигурируют: электропривод багажника с бесконтактным сенсором, проекция на лобовое стекло, навигация на русском языке, аудиосистема JBL с 14 динамиками.

Автомобиль в новом поколении остался серьезным внедорожником, говорят в компании. Благодаря платформе GA-F, созданной в рамках архитектуры TNGA, у машины понижен центр тяжести, улучшена развесовка, более жесткий кузов и сниженная на 200 кг масса. Плюс к этому — хорошая геометрическая проходимость, новая адаптивная подвеска, три блокировки, система адаптивного управления с кинетической стабилизацией подвески, система выбора режима Multi-Terrain Select.

Действительно ли так хорош новый турбированный V6 по сравнению со старым атмосферным V8? Есть замеры на диностенде!

Фото: Toyota