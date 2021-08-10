Новый Cadillac Escalade: 3 дисплея, 36 динамиков, 416 «лошадей»

Сохранив верность раме и атмосфернику V8, Cadillac Escalade перешел на полностью независимую подвеску. Смотрим, стал ли он альтернативой премиальным кроссоверам.

По автомобильным меркам Cadillac Escalade — здоровенный особняк. Но из реальной недвижимости за его цену в Москве купишь разве что 20‑метровую студию. Даже не факт, что с отделкой.

Может, ну их, эти столичные ЖК, и взять Кэдди? В его огромном салоне вполне можно жить, а благодаря колесам есть ­возможность менять район обитания.

Материалы по теме Автомобиль-квартира: 7 отличий самого большого Кадиллака

Долой fuel economy!

Конечно, квартира важнее. И понятно, что в небольшом городке за эти деньги можно купить трехкомнатную квартиру. Но даже если квартира уже есть, красивая мечта о новом Кадиллаке может разбиться о стоимость содержания. Транспортный налог придется платить за 416 «лошадей» (по московской ставке это 62 400 рублей в год). Восьмицилиндровый мотор ест 15–18 л на сотню — и это в смешанном цикле. В городе больше двадцатки будет. Дороговато выйдет обогреть такую «квартирку».

Впервые интерьер Эскалейда можно назвать утонченным. Качество материалов соответствует статусу без оговорок. По крайней мере, в показанной нам топовой комплектации с полуанилиновой кожей.

Управление трансмиссией вынесено на левый подрулевой блок. Вручную пневмоподвеску можно только опустить на 50 мм для облегчения входа-выхода. На трассе автоматика убирает 20 мм для лучшей аэродинамики. А вот на бездорожье машина не задирается, хотя ­внедорожный ездовой режим есть. Климат-контролю сохранили физические клавиши. Это отлично, потому что его настройка не лучшая — в жару через центральные дефлекторы дует слишком сильно.

И это Escalade еще старается экономить! При малых нагрузках «восьмерка» задействует один из 17 сценариев отключения цилиндров.

Материалы по теме 9 оттенков статуса и один признак эксклюзивности: обзор дорогих кроссоверов

В теории Cadillac может ехать вообще на двух или на трех! В автомате — экзотические для легковой машины десять передач. Прямой служит уже седьмая ступень, а три следующие — повышающие, для автобанной езды.

В технической характеристике указан рекомендованный бензин АИ‑98, а «девяносто пятый» — только в качестве минимально допустимого. Американский мотор V8 стал неженкой по части топлива?

ДЮЙМОГРАФИЯ Рассказывая об Эскалейде, американцы применительно к дисплеям приборной панели чаще всего оперируют диагональю 38,3 дюйма. Ничего себе экранчик! На самом деле, это суммарный размер кластера из трех панелей. Центральный медиадисплей — на 16,9 дюйма. Для сравнения: у новейшего Мерседеса S‑класса 12,8 дюйма, а выглядящий настоящим телевизором монитор в Фольксвагене Touareg имеет диагональ 15 дюймов. Комбинация приборов тоже затмевает конкурентов: обычно делают 12,3 дюйма, а у Эскалейда — 14,2 дюйма. А левее приборов примостился 7,2‑дюймовый сенсорный экран, на который выводятся данные маршрутного компьютера. С него же выбирается облик приборки, включается система ночного видения, настраивается проекционный дисплей. Дисплеи слегка изогнуты и потому создают иллюзию кокпита. Они на органических светодиодах (OLED), которые обеспечивают крутейшее качество изображения 8K. Кино посмотреть не довелось, так что подтвердить не могу. Но при таких характеристиках могли бы побогаче и поярче прорисовать меню. На машинах в высоких комплектациях задним пассажирам положены два дисплея по 12,6 дюйма. Пожалуй, рекорд в автоиндустрии. Носители можно подключать разными способами, включая порты HDMI. Можно войти в навигацию, указать точку на карте и отправить ее на передний дисплей.

Сожжены мосты

Но если в самом деле не думать о деньгах, Cadillac берет за живое. В нем, к счастью, осталось то, что давно утрачено другими машинами. Какой звук мотора! Честный и роскошный, недостижимый «турбожужжалкам». Махина, которая в снаряженном состоянии весит под три тонны, а по полной массе едва укладывается в водительскую категорию В, делает сотню с места за 6,6 секунды. И это — провокация.

Cadillac Escalade. Цена в России от 7 777 777 ₽. В США на Escalade ставят и дизель. Рядная «шестерка» 3.0 выдает 281 л.с. Дефорсированная до 249 сил, она бы увеличила спрос на Escalade у россиян сильнее, чем все маркетинговые уловки, вместе взятые.

Материалы по теме Олдскульный Chevrolet по цене 10 Грант — первый тест и видео

На подвох намекает строка максимальной скорости в ТТХ. Лимит на 180 км/ч — искусственный. Не стоит гонять — об этом говорят и тормоза. Их нехватку ощущаешь сразу, как только начинаешь ехать согласно возможностям мотора. Переход на полностью независимую подвеску (задний мост ушел в прошлое) улучшил характер Эскалейда в одном: на неровностях перестала приплясывать корма.

В остальном рамник остался верен своей концепции: руль пустой, крены большие, реакции размазанные. На ямах Escalade вздрагивает всем телом, отдельные удары доходят до баранки. И — вот уж не ожидал! — подвеска отнюдь не всеядная. На тестовой машине в максимальной комплектации стоит «пневма», в средней комплектации остаются только адаптивные амортизаторы, а в начальной версии будет голое железо. Словив несколько неожиданно жестких ударов, я начал осторожничать даже на асфальте. А уж разбитый проселок вовсе проезжал шепотом. Низкий передний бампер и огромный задний свес тоже не располагают резвиться на пересеченной местности.

А ТЫ ТАК НЕ МОЖЕШЬ Escalade припас для вас как минимум три оригинальных решения. Первое — дополненная реальность в навигации. При включении этой функции всю площадь комбинации приборов занимает картинка с камеры на ветровом стекле. Примерно за 200 метров до маневра на ней вспыхивают анимированные стрелки, указывающие, куда именно нужно повернуть. По мере приближения к перекрестку стрелки увеличиваются: ошибиться сложно. Но в идеале система должна работать на проекционном экране (он у Эскалейда есть). Второе — раздельный обогрев сидений. Можно включить его для подушки и спинки, как у всех. А можно только для спинки. Видимо, придумано для тех, кто опасается за своё мужское здоровье. Третье — крутая музыка от австрийской компании AKG. Escalade стал ее первым опытом в автоиндустрии. Базовое решение включает 19 динамиков. В продвинутом динамиков уже 36, и они повсюду. Для сравнения: в S‑классе W223 максимум 30 динамиков. Не утверждаю, что количество определяет качество, однако факт показательный: Cadillac умеет заставить дрожать окна стоящих рядом машин!

Салон релаксации

Минули те времена, когда американские премиальные машины проигрывали европейским по отделке и уровню оснащения. Escalade готов дать фору кому угодно. В нем просторно, удобно и очень тихо. Впечатлили фактурные деревянные вставки. Олдскульный материал отлично вписался в технологичный интерьер.

Раздельные задние сиденья выглядят не менее приятно, чем передние, но обделены вентиляцией и массажером. По длине и наклону спинки они регулируются в широких пределах. В некоторых положениях становится неудобно пользоваться подлокотником на двери: не помешал бы еще один, откидной, на самом кресле.

Третий ряд легко приютит двоих взрослых даже на дальнюю поездку. Микроклимат будет зависеть от сидящих на втором ряду (у них полноценный климат-контроль), но в остальном все удобства присутствуют. При трехрядной компоновке Cadillac заявляет объем 722 л. Если сюда столько и поместится, то только при погрузке под потолок. Однако багажник все равно внушительный. Малоразмерное запасное колесо висит под днищем.

Оригинальности добавляют тканевые элементы на передней панели и дверях. Только разместили их не лучшим образом — в «контактных» местах. С темными оттенками проблем не будет, а вот светлая ткань запачкается быстро. В целом избавление от традиционных американских рубленых форм пошло Кэдди на пользу. Хотя внешне он все тот же брутальный парень.

***

Сменив платформу, подвеску и подход к интерьеру, американцы хотят привлечь к машине внимание женщин и более молодой аудитории, нежели типичные для Эскалейда мужчины возрастом 45+. С современными технологиями всё в порядке. К качеству отделки вопросов нет. Но ездовые повадки — специфические. Вне асфальта не дают развернуться масса и слабая геометрическая проходимость. А на трассе — далекие даже от кроссоверных повадки. Так что повернуть к себе молодых покупателей будет сложно.

А еще Escalade отлично подойдет тем, кто часто ездит с тяжелым прицепом. Однако много ли среди них богатых?

За доплату в 300 тысяч рублей предлагают удлиненную почти на 40 см версию Escalade ESV. Она доступна в тех же комплектациях, что и «короткий» Escalade. А вот Chevrolet к нам Suburban не возит — только Tahoe. Внешний декор может быть хромированным, как на фото, или черным (версия Sport).

Брутален, огромен, технологичен, отлично звучит Ездит вокруг АЗС, рамный по характеру

Cadillac Escalade

Длина / ширина / высота / база 5382 / 2059 / 1946 / 3071 мм

5382 / 2059 / 1946 / 3071 мм Объем багажника (при погрузке под потолок) 722–3427 л

722–3427 л Снаряженная / полная масса 2707 / 3447 кг

2707 / 3447 кг Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 6162 см³; 306 кВт / 416 л.с. при 5800 об/мин; 624 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, V8, 32 клапана, 6162 см³; 306 кВт / 416 л.с. при 5800 об/мин; 624 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,6 с

6,6 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95, АИ-98 / 91 л

АИ-95, АИ-98 / 91 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 20,6 / 9,8 / 13,7 л / 100 км

20,6 / 9,8 / 13,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; A10

КТО НА МАЛЕНЬКОГО?

Модель Длина, мм Мощность, л.с. Цена, млн ₽ BMW X7 5151 249–530 7,02–11,21 Cadillac Escalade 5382 416 7,78–9,3 Infiniti QX80 5340 405 6,6–6,96 Lexus LX 5065 272–367 7,44–9,13 Mercedes GLS 5207 330–612 9,58–14,87 Range Rover 5000–5200 249–565 7,93–14,98