1950-е годы считаются золотым веком автомобильного производства, когда создавались самые красивые автомобили. Но тогда не существовали еще некоторые важные сегодняшние модели. Это надо исправить, решили дизайнеры.

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К концу 1950-х годов каждый шестой американец так или иначе работал в автомобильной промышленности. Мощные моторы, невероятный дизайн, гонки драгстеров и NASCAR — появившись в прошлом веке, остаются популярными в США и сегодня.

В дизайне автомобилей использовались так называемые «плавники», украшавшие заднюю часть машин, а обилие хрома ослепляло. Cadillac был на пике автомоды.

Но что бы было, если бы Кадиллак выпустил Escalade в 1959 году? Внедорожник появился только в 1999-м, когда в моду вошли совсем другие тренды. Более того, идея современного кроссовера, комфортного и универсального, начала формироваться только в 1980-х годах.

Компания Abimelec Design решила создать Escalade 1959 года, которого никогда не было, взяв в качестве основы эскизы Chevrolet Apache и добавив элементы «космической эры» 1959 года. Результат оказался удивительно... хорошим или удивительно странным, в зависимости от вашего отношения к Эскалейду или дизайну 50-х.

Автомобиль получил три ряда сидений, пневматическую подвеску и огромный двигатель V8, который был очень распространен в ту эпоху.

Cadillac Escalade 60 лет назад: странная автофантазия 1950-е годы считаются золотым веком автомобильного производства, когда создавались самые красивые автомобили. Но тогда не существовали еще некоторые важные сегодняшние модели. Это надо исправить, решили дизайнеры. Cadillac Escalade 60 лет назад: странная автофантазия

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Фото: Abimelec Design