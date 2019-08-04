Самые-самые: лучшие и худшие тачки «Форсажа»

В видеорейтинг вошли 116 автомобилей из восьми фильмов франшизы «Форсаж».

Материалы по теме Netflix приготовил новое крутое автошоу — Hyperdrive

В первый день августа состоялась премьера девятой части «Форсажа» — «Хоббс и Шоу», что послужило поводом для создания видеорейтинга автомобилей, снявшихся в этой серии фильмов, идущей с 2001 года.

В общей сложности в «Форсажах» снялись 116 автомобилей. Это только те машины, которыми управляли главные герои. По понятным причинам, мы не будем перечислять все автомобили, а заострим внимание на нескольких, на наш взгляд, самых запоминающихся, указав их место в составленном рейтинге, и на тех, место которых кажется спорным.

№116 — Mitsubishi Eclipse из второй части «Форсажа»

Eclipse третьего поколения никогда не был популярным автомобилем, во многом благодаря спорному дизайну. Не добавляет ему прелести и лавандовый цвет, а также забавная аэрография. Так что этот Mitsubishi Eclipse вполне заслуженно признан самой отстойной тачкой «Форсажа».

№104 — Nissan Maxima из первого «Форсажа»

Седан Nissan Maxima четвертого поколения никак не вяжется с образом крутого парня, коим является его владелец Винс. Да, это не лучшая машина, но место ее в рейтинге явно занижено.

№89 — Bugatti Veyron из седьмой части «Форсажа»

Крутых автомобилей в фильмах франшизы очень много, и не всем им суждено войти в топ-10, например. Но чем провинился этот Bugatti Veyron? Вероятно, тем, что это заводской вариант автомобиля — круто, но по большому счету ничего необычного.

№56 — Volkswagen Халк из фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт»

Странно, что этот Халк занял 56-ю позицию только за счет бобрика на крыше, зеленого цвета и воспроизведения образа героя комиксов. Этого составителям рейтинга оказалось достаточно, чтобы поставить его выше Yenko Camaro, Porsche 911 GT3 RS, классического Skyline Брайана и Acura NSX.

№42 — внедорожный Chevrolet Camaro из седьмой части «Форсажа»

Нам нравятся неожиданные кроссоверы на базе совсем неподходящих для этого моделей, поэтому в России этому автомобилю отвели бы строчку повыше.

№24 — Chevrolet Monte Carlo из фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт»

Как этот отстой из начала третьего фильма смог попасть в топ-25? Да, машина выглядит круто, это восстановленный экземпляр 1970 года, но мы бы поставили его намного дальше в списке или хотя бы поменяли его местами с черным Бьюиком Доминика из четвертой части, занявшим 28-ю строчку.

№12 — Mitsubishi Eclipse из первого «Форсажа»

Это предсказуемый кандидат для топ-5 или даже для топ-3, но, как ни обидно фанатам этого автомобиля, в серии фильмов есть много более крутых и знаковых автомобилей. Двенадцатая строчка выказывает должное уважение автомобилю, но не мешает справедливо раздать места в первой десятке.

№3 — Dodge Charger из первого «Форсажа»

Честно говоря, этот автомобиль — один из многих классических маслкаров, снявшихся во франшизе. Тем не менее, будучи первым, он — номер один для многих фанатов фильмов «Форсаж», в том числе и в России. В этом нет ничего плохого, как и в занятом третьем месте.

№2 — Тойота Супра из первого «Форсажа»

Признайтесь, вы знали, что этот автомобиль войдет в тройку лидеров вместе с Dodge Charger Доминика. Этот автомобиль уважают даже любители маслкаров, а у них к японским «мыльницам» особая неприязнь.

№1 — Honda Civic из первого «Форсажа»

Сила форсажных Цивиков — в их триединстве. Согласитесь, три одинаковых автомобиля, преследующих фуру, смотрелись грозно и круто. На этом всё. Больше эти машины ничем не примечательны — зеленые неоны и спойлеры с распродаж… Настоящий тюнер все это засмеет. Заслуживают ли они первое место в рейтинге? Спорный вопрос, но не будем забывать, что с них и началась 18-летняя история «Форсажа».

Вы знали, что о Dodge Charger 1970 года выпуска из первого «Форсажа» мечтают 22% российских автомобилистов?

Фото, видео: YouTube, imdb.com