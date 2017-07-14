В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового поколения кроссовера.

Новое поколение роскошного кроссовера существенно отличается от всех своих «родственников» — GMC Yukon и Chevrolet Tahoe. Естественно, он оснащен множеством современных систем, в которых применяются новейшие технологии.

Интерьер Cadillac Escalade получил огромный 38-дюймовый дисплей, который состоит из трех мониторов: один находится справа от панели приборов, второй — сама панель, а третий возвышается над центральной консолью. 7,2-дюймовый сенсорный экран слева от руля является информационным центром водителя. За рулем установлен 14,2-дюймовый дисплей, на который выводятся показания скорости и другие важные для водителя данные. Справа установлен большой 16,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Все мониторы изогнуты и используют технологию OLED с плотностью пикселей 4K, чего в автомобилях до сих пор не было. Кстати, данная комбинация является стандартной для всех уровней комплектации нового Escalade. Для задних пассажиров в передних креслах установлены 12,6-дюймовые экраны.

Кроме того, Escalade получил улучшенную навигацию с дополненной реальностью, которая применяется и на некоторых моделях Mercedes-Benz. Технология использует камеры для отображения на экране улиц в режиме реального времени с наложением на них различной информации. Escalade имеет видеокамеры и сзади, и по бокам, и спереди, благодаря чему может формировать двухмегапиксельный «объемный обзор» автомобиля с высоты птичьего полета.

Система Super Cruise позволяет автомобилю передвигаться автономно и менять полосы движения, включая поворотники. Есть и система мониторинга степени усталости водителя.

О музыкальной системе следует упомянуть отдельно. Она использует 36 динамиков, подсоединенных к трем 28-канальным усилителям. Система может регулировать громкость спереди и сзади отдельно, а также поддерживает навигационную систему: если вы приближаетесь к левому повороту, то подсказку вы услышите из динамиков, расположенных слева от вас. Более того, с помощью встроенных в салоне микрофонов аудиосистема усиливает голоса собеседников для комфортного общения. В стандартной же комплектации акустическая система AKG имеет только 19 динамиков.

Переход на новую платформу с независимой задней подвеской позволило Escalade увеличить пространство на третьем ряду сидений на 40%. На 68% стал больше и багажник. Это характеристики Escalade стандартной длины.

Под капот кроссовера могут устанавливаться два варианта двигателя: 6,2-литровый V8 от GM мощностью 420 л.с. или новый 3-литровый турбодизель I6 мощностью 277 л.с. Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатым автоматом.

В Cadillac сообщили, что новый Escalade появится в продаже этим летом, но когда именно — неизвестно. Не озвучена и стоимость нового роскошного кроссовера.

Новый Cadillac Escalade — 36 динамиков и 38" дисплей В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового поколения кроссовера. Новый Cadillac Escalade — 36 динамиков и 38" дисплей

О плюсах и минусах нынешнего поколения Ecsalade вы можете узнать здесь.

Фото: Cadillac